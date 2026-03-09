Rolls-Royce Aktie
WKN DE: A1H81L / ISIN: GB00B63H8491
|Index-Performance im Fokus
|
09.03.2026 12:26:54
Montagshandel in Europa: So bewegt sich der STOXX 50 am Montagmittag
Am Montag notiert der STOXX 50 um 12:10 Uhr via STOXX 1,60 Prozent tiefer bei 4 911,04 Punkten. In den Montagshandel ging der STOXX 50 0,660 Prozent leichter bei 4 958,08 Punkten, nach 4 991,01 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Montag bei 4 958,08 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 4 863,20 Punkten verzeichnete.
STOXX 50-Jahreshoch und -Jahrestief
Der STOXX 50 wies vor einem Monat, am 09.02.2026, einen Stand von 5 165,58 Punkten auf. Der STOXX 50 erreichte vor drei Monaten, am 09.12.2025, einen Stand von 4 805,48 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.03.2025, stand der STOXX 50 bei 4 694,75 Punkten.
Der Index sank seit Jahresanfang 2026 bereits um 0,931 Prozent. Bei 5 315,22 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des STOXX 50. Das Jahrestief liegt hingegen bei 4 863,20 Punkten.
Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im STOXX 50
Die stärksten Einzelwerte im STOXX 50 sind derzeit Rheinmetall (+ 1,98 Prozent auf 1 624,00 EUR), Shell (ex Royal Dutch Shell) (+ 1,45 Prozent auf 31,79 GBP), BP (+ 0,86 Prozent auf 5,03 GBP), BAT (+ 0,54 Prozent auf 43,05 GBP) und Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 0,42 Prozent auf 527,40 EUR). Am anderen Ende der STOXX 50-Liste stehen hingegen Roche (-4,75 Prozent auf 325,00 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (-4,67 Prozent auf 63,32 CHF), UniCredit (-3,97 Prozent auf 63,83 EUR), Rolls-Royce (-3,43 Prozent auf 12,22 GBP) und Siemens (-2,91 Prozent auf 218,25 EUR) unter Druck.
STOXX 50-Aktien mit dem größten Handelsvolumen
Das größte Handelsvolumen im STOXX 50 kann derzeit die BP-Aktie aufweisen. 17 319 663 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die ASML NV-Aktie sticht im STOXX 50 mit einer Marktkapitalisierung von 442,074 Mrd. Euro heraus.
Diese Dividenden zahlen die STOXX 50-Titel
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die BNP Paribas-Aktie. Hier wird ein KGV von 7,13 erwartet. Mit 8,63 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Rolls-Royce Plc
|
09.03.26
|Montagshandel in Europa: STOXX 50 zum Handelsende schwächer (finanzen.at)
|
09.03.26
|Handel in Europa: STOXX 50 verbucht Verluste (finanzen.at)
|
09.03.26
|Montagshandel in Europa: So bewegt sich der STOXX 50 am Montagmittag (finanzen.at)
|
09.03.26
|FTSE 100-Titel Rolls-Royce-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Rolls-Royce von vor 5 Jahren verdient (finanzen.at)
|
09.03.26
|Montagshandel in Europa: STOXX 50 notiert zum Start des Montagshandels im Minus (finanzen.at)
|
09.03.26
|FTSE 100-Handel aktuell: FTSE 100 präsentiert sich zum Start des Montagshandels schwächer (finanzen.at)
|
05.03.26
|Schwacher Handel: FTSE 100 letztendlich in der Verlustzone (finanzen.at)
|
05.03.26
|STOXX 50-Handel aktuell: STOXX 50 präsentiert sich schlussendlich schwächer (finanzen.at)
Analysen zu Rolls-Royce Plc
|09.03.26
|Rolls-Royce Market-Perform
|Bernstein Research
|04.03.26
|Rolls-Royce Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|27.02.26
|Rolls-Royce Buy
|Deutsche Bank AG
|26.02.26
|Rolls-Royce Outperform
|RBC Capital Markets
|26.02.26
|Rolls-Royce Outperform
|RBC Capital Markets
|09.03.26
|Rolls-Royce Market-Perform
|Bernstein Research
|04.03.26
|Rolls-Royce Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|27.02.26
|Rolls-Royce Buy
|Deutsche Bank AG
|26.02.26
|Rolls-Royce Outperform
|RBC Capital Markets
|26.02.26
|Rolls-Royce Outperform
|RBC Capital Markets
|27.02.26
|Rolls-Royce Buy
|Deutsche Bank AG
|26.02.26
|Rolls-Royce Outperform
|RBC Capital Markets
|26.02.26
|Rolls-Royce Outperform
|RBC Capital Markets
|26.02.26
|Rolls-Royce Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.02.26
|Rolls-Royce Buy
|UBS AG
|27.02.25
|Rolls-Royce Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|01.08.24
|Rolls-Royce Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.03.26
|Rolls-Royce Market-Perform
|Bernstein Research
|04.03.26
|Rolls-Royce Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|26.02.26
|Rolls-Royce Market-Perform
|Bernstein Research
|17.02.26
|Rolls-Royce Market-Perform
|Bernstein Research
|06.01.26
|Rolls-Royce Market-Perform
|Bernstein Research
Aktien in diesem Artikel
|ABB (Asea Brown Boveri)
|73,56
|-0,08%
|ASML NV
|1 159,00
|4,17%
|BAT PLC (British American Tobacco)
|50,20
|1,01%
|BNP Paribas S.A.
|87,04
|0,22%
|BP plc (British Petrol)
|5,76
|-0,33%
|Intesa Sanpaolo S.p.A.
|5,32
|2,21%
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)
|529,40
|0,76%
|Rheinmetall AG
|1 618,50
|1,86%
|Roche AG (Genussschein)
|332,40
|-2,58%
|Rolls-Royce Plc
|14,34
|-2,32%
|Shell (ex Royal Dutch Shell)
|36,17
|-0,82%
|Siemens AG
|225,75
|0,07%
|UniCredit S.p.A.
|66,75
|0,98%
Indizes in diesem Artikel
|STOXX 50
|4 972,97
|-0,36%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerÖlpreise im Blick: ATX und DAX verabschieden sich mit Verlusten aus dem Handel -- Wall Street letztlich im Plus -- Asiens Börsen schließen tiefrot
Anleger am heimischen sowie deutschen Aktienmarkt ergriffen am Montag die Flucht. Die Wall Street präsentierte sich hingegen fester. Auch die asiatischen Börsen brachen zum Wochenbeginn deutlich ein.