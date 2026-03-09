Montagshandel in Europa: So bewegt sich der STOXX 50 am Montagmittag

Der STOXX 50 zeigt sich am Montagmittag leichter.

Am Montag notiert der STOXX 50 um 12:10 Uhr via STOXX 1,60 Prozent tiefer bei 4 911,04 Punkten. In den Montagshandel ging der STOXX 50 0,660 Prozent leichter bei 4 958,08 Punkten, nach 4 991,01 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Montag bei 4 958,08 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 4 863,20 Punkten verzeichnete.

STOXX 50-Jahreshoch und -Jahrestief

Der STOXX 50 wies vor einem Monat, am 09.02.2026, einen Stand von 5 165,58 Punkten auf. Der STOXX 50 erreichte vor drei Monaten, am 09.12.2025, einen Stand von 4 805,48 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.03.2025, stand der STOXX 50 bei 4 694,75 Punkten.

Der Index sank seit Jahresanfang 2026 bereits um 0,931 Prozent. Bei 5 315,22 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des STOXX 50. Das Jahrestief liegt hingegen bei 4 863,20 Punkten.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im STOXX 50

Die stärksten Einzelwerte im STOXX 50 sind derzeit Rheinmetall (+ 1,98 Prozent auf 1 624,00 EUR), Shell (ex Royal Dutch Shell) (+ 1,45 Prozent auf 31,79 GBP), BP (+ 0,86 Prozent auf 5,03 GBP), BAT (+ 0,54 Prozent auf 43,05 GBP) und Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 0,42 Prozent auf 527,40 EUR). Am anderen Ende der STOXX 50-Liste stehen hingegen Roche (-4,75 Prozent auf 325,00 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (-4,67 Prozent auf 63,32 CHF), UniCredit (-3,97 Prozent auf 63,83 EUR), Rolls-Royce (-3,43 Prozent auf 12,22 GBP) und Siemens (-2,91 Prozent auf 218,25 EUR) unter Druck.

STOXX 50-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Das größte Handelsvolumen im STOXX 50 kann derzeit die BP-Aktie aufweisen. 17 319 663 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die ASML NV-Aktie sticht im STOXX 50 mit einer Marktkapitalisierung von 442,074 Mrd. Euro heraus.

Diese Dividenden zahlen die STOXX 50-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die BNP Paribas-Aktie. Hier wird ein KGV von 7,13 erwartet. Mit 8,63 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

