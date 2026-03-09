Rolls-Royce Aktie

WKN DE: A1H81L / ISIN: GB00B63H8491

Index-Performance im Fokus 09.03.2026 12:26:54

Montagshandel in Europa: So bewegt sich der STOXX 50 am Montagmittag

Der STOXX 50 zeigt sich am Montagmittag leichter.

Am Montag notiert der STOXX 50 um 12:10 Uhr via STOXX 1,60 Prozent tiefer bei 4 911,04 Punkten. In den Montagshandel ging der STOXX 50 0,660 Prozent leichter bei 4 958,08 Punkten, nach 4 991,01 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Montag bei 4 958,08 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 4 863,20 Punkten verzeichnete.

STOXX 50-Jahreshoch und -Jahrestief

Der STOXX 50 wies vor einem Monat, am 09.02.2026, einen Stand von 5 165,58 Punkten auf. Der STOXX 50 erreichte vor drei Monaten, am 09.12.2025, einen Stand von 4 805,48 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.03.2025, stand der STOXX 50 bei 4 694,75 Punkten.

Der Index sank seit Jahresanfang 2026 bereits um 0,931 Prozent. Bei 5 315,22 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des STOXX 50. Das Jahrestief liegt hingegen bei 4 863,20 Punkten.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im STOXX 50

Die stärksten Einzelwerte im STOXX 50 sind derzeit Rheinmetall (+ 1,98 Prozent auf 1 624,00 EUR), Shell (ex Royal Dutch Shell) (+ 1,45 Prozent auf 31,79 GBP), BP (+ 0,86 Prozent auf 5,03 GBP), BAT (+ 0,54 Prozent auf 43,05 GBP) und Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 0,42 Prozent auf 527,40 EUR). Am anderen Ende der STOXX 50-Liste stehen hingegen Roche (-4,75 Prozent auf 325,00 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (-4,67 Prozent auf 63,32 CHF), UniCredit (-3,97 Prozent auf 63,83 EUR), Rolls-Royce (-3,43 Prozent auf 12,22 GBP) und Siemens (-2,91 Prozent auf 218,25 EUR) unter Druck.

STOXX 50-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Das größte Handelsvolumen im STOXX 50 kann derzeit die BP-Aktie aufweisen. 17 319 663 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die ASML NV-Aktie sticht im STOXX 50 mit einer Marktkapitalisierung von 442,074 Mrd. Euro heraus.

Diese Dividenden zahlen die STOXX 50-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die BNP Paribas-Aktie. Hier wird ein KGV von 7,13 erwartet. Mit 8,63 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: nito / Shutterstock.com

Nachrichten zu Rolls-Royce Plc

Analysen zu Rolls-Royce Plc

09.03.26 Rolls-Royce Market-Perform Bernstein Research
04.03.26 Rolls-Royce Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
27.02.26 Rolls-Royce Buy Deutsche Bank AG
26.02.26 Rolls-Royce Outperform RBC Capital Markets
26.02.26 Rolls-Royce Outperform RBC Capital Markets
Aktien in diesem Artikel

ABB (Asea Brown Boveri) 73,56 -0,08% ABB (Asea Brown Boveri)
ASML NV 1 159,00 4,17% ASML NV
BAT PLC (British American Tobacco) 50,20 1,01% BAT PLC (British American Tobacco)
BNP Paribas S.A. 87,04 0,22% BNP Paribas S.A.
BP plc (British Petrol) 5,76 -0,33% BP plc (British Petrol)
Intesa Sanpaolo S.p.A. 5,32 2,21% Intesa Sanpaolo S.p.A.
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re) 529,40 0,76% Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)
Rheinmetall AG 1 618,50 1,86% Rheinmetall AG
Roche AG (Genussschein) 332,40 -2,58% Roche AG (Genussschein)
Rolls-Royce Plc 14,34 -2,32% Rolls-Royce Plc
Shell (ex Royal Dutch Shell) 36,17 -0,82% Shell (ex Royal Dutch Shell)
Siemens AG 225,75 0,07% Siemens AG
UniCredit S.p.A. 66,75 0,98% UniCredit S.p.A.

Indizes in diesem Artikel

STOXX 50 4 972,97 -0,36%

