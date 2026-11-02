Siemens Energy Aktie
WKN DE: ENER6Y / ISIN: DE000ENER6Y0
|Euro STOXX 50 im Fokus
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02.11.2026 12:27:06
Montagshandel in Europa: So performt der Euro STOXX 50 aktuell
Der Euro STOXX 50 gewinnt im STOXX-Handel um 12:10 Uhr 0,43 Prozent auf 6 157,85 Punkte. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 5,290 Bio. Euro wert. Zuvor ging der Euro STOXX 50 0,056 Prozent höher bei 6 134,72 Punkten in den Handel, nach 6 131,31 Punkten am Vortag.
Der Euro STOXX 50 erreichte heute sein Tageshoch bei 6 162,62 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 6 126,46 Punkten lag.
So bewegt sich der Euro STOXX 50 seit Beginn Jahr
Noch vor einem Monat, am 02.10.2026, wies der Euro STOXX 50 einen Wert von 6 238,50 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.07.2026, lag der Euro STOXX 50-Kurs bei 6 358,01 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 31.10.2025, einen Stand von 5 662,04 Punkten.
Seit Anfang des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 5,26 Prozent nach oben. Bei 6 577,20 Punkten schaffte es der Euro STOXX 50 bislang auf ein Jahreshoch. Das Jahrestief liegt hingegen bei 5 376,81 Punkten.
Die Tops und Flops im Euro STOXX 50
Die Top-Aktien im Euro STOXX 50 sind derzeit Infineon (+ 2,59 Prozent auf 51,87 EUR), UniCredit (+ 1,92 Prozent auf 74,14 EUR), Siemens Energy (+ 1,43 Prozent auf 128,74 EUR), Siemens (+ 1,32 Prozent auf 269,15 EUR) und Airbus SE (+ 1,05 Prozent auf 194,46 EUR). Unter Druck stehen im Euro STOXX 50 hingegen Deutsche Telekom (-2,15 Prozent auf 25,53 EUR), Bayer (-1,32 Prozent auf 49,91 EUR), Eni (-0,76 Prozent auf 26,86 EUR), SAP SE (-0,76 Prozent auf 209,65 EUR) und Deutsche Börse (-0,66 Prozent auf 318,40 EUR).
Welche Euro STOXX 50-Aktien den größten Börsenwert aufweisen
Im Euro STOXX 50 ist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 2 199 730 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im Euro STOXX 50 weist die ASML NV-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 544,519 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.
Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Titel
Die BNP Paribas-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,39 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Euro STOXX 50-Werten. Die Intesa Sanpaolo-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,42 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.
Redaktion finanzen.at
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