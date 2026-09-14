Rio Tinto Aktie
WKN: 852147 / ISIN: GB0007188757
|STOXX-Handel im Blick
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14.09.2026 15:58:53
Montagshandel in Europa: So steht der STOXX 50 aktuell
Um 15:42 Uhr notiert der STOXX 50 im STOXX-Handel 0,23 Prozent tiefer bei 5 320,10 Punkten. In den Handel ging der STOXX 50 0,039 Prozent leichter bei 5 330,53 Punkten, nach 5 332,59 Punkten am Vortag.
Der STOXX 50 verzeichnete bei 5 338,74 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Montag 5 310,45 Einheiten.
So bewegt sich der STOXX 50 auf Jahressicht
Der STOXX 50 bewegte sich noch vor einem Monat, am 14.08.2026, bei 5 504,99 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 12.06.2026, einen Stand von 5 287,92 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 stand am vorherigen Handelstag, dem 12.09.2025, bei 4 567,56 Punkten.
Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 7,32 Prozent nach oben. Der STOXX 50 markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 5 572,96 Punkten. Bei 4 674,85 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.
Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im STOXX 50
Zu den stärksten Einzelwerten im STOXX 50 zählen aktuell Roche (+ 6,33 Prozent auf 366,00 CHF), RELX (+ 5,21 Prozent auf 26,04 GBP), SAP SE (+ 4,61 Prozent auf 185,44 EUR), GSK (+ 4,60 Prozent auf 18,52 GBP) und AstraZeneca (+ 3,66 Prozent auf 121,36 GBP). Unter den schwächsten STOXX 50-Aktien befinden sich hingegen Siemens Energy (-8,03 Prozent auf 132,68 EUR), ABB (Asea Brown Boveri) (-4,25 Prozent auf 75,32 CHF), Rio Tinto (-3,00 Prozent auf 71,53 GBP), Rolls-Royce (-2,68 Prozent auf 14,16 GBP) und Enel (-2,58 Prozent auf 8,76 EUR).
STOXX 50-Aktien mit dem größten Börsenwert
Im STOXX 50 weist die BP-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 9 871 891 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die ASML NV-Aktie macht im STOXX 50 mit 569,802 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.
Diese Dividenden zahlen die STOXX 50-Mitglieder
Unter den STOXX 50-Aktien verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die BP-Aktie mit 6,83 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Intesa Sanpaolo-Aktie offeriert Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,60 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
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