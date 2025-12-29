Enel Aktie
WKN: 928624 / ISIN: IT0003128367
|STOXX 50-Kursentwicklung
|
29.12.2025 17:59:01
Montagshandel in Europa: STOXX 50 beendet den Montagshandel mit Gewinnen
Letztendlich schloss der STOXX 50 den Montagshandel nahezu unverändert (plus 0,02 Prozent) bei 4 893,65 Punkten ab. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Gewinn von 0,005 Prozent auf 4 892,71 Punkte an der Kurstafel, nach 4 892,45 Punkten am Vortag.
Das Tageshoch des STOXX 50 betrug 4 901,97 Punkte, das Tagestief hingegen 4 882,13 Zähler.
So bewegt sich der STOXX 50 seit Jahresbeginn
Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 28.11.2025, lag der STOXX 50 bei 4 803,44 Punkten. Vor drei Monaten, am 29.09.2025, verzeichnete der STOXX 50 einen Stand von 4 609,71 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 27.12.2024, wurde der STOXX 50 mit 4 305,59 Punkten berechnet.
Seit Jahresbeginn 2025 gewann der Index bereits um 12,79 Prozent. In diesem Jahr verzeichnete der STOXX 50 bereits ein Jahreshoch bei 4 902,83 Punkten. Bei 3 921,71 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.
STOXX 50-Top-Flop-Liste
Unter den Top-Aktien im STOXX 50 befinden sich derzeit Nestlé (+ 1,17 Prozent auf 78,74 CHF), Enel (+ 1,07 Prozent auf 8,82 EUR), GSK (+ 0,97 Prozent auf 18,23 GBP), Deutsche Telekom (+ 0,80 Prozent auf 27,70 EUR) und RELX (+ 0,79 Prozent auf 30,49 GBP). Unter Druck stehen im STOXX 50 derweil Novo Nordisk (-1,15 Prozent auf 327,75 DKK), Rolls-Royce (-1,09 Prozent auf 11,37 GBP), BAT (-1,07 Prozent auf 41,70 GBP), Rheinmetall (-0,97 Prozent auf 1 526,00 EUR) und UBS (-0,84 Prozent auf 36,63 CHF).
STOXX 50-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen
Im STOXX 50 sticht die BP-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via STOXX 17 812 850 Aktien gehandelt. Im STOXX 50 hat die ASML NV-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 348,453 Mrd. Euro den größten Anteil.
Fundamentaldaten der STOXX 50-Aktien
Unter den STOXX 50-Aktien verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung die BNP Paribas-Aktie mit 7,90 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Intesa Sanpaolo-Aktie präsentiert 2025 laut FactSet-Schätzung mit 6,42 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Enel S.p.A.mehr Nachrichten
|
17:59
|Montagshandel in Europa: STOXX 50 beendet den Montagshandel mit Gewinnen (finanzen.at)
|
17:59
|Gute Stimmung in Europa: Euro STOXX 50 beendet den Handel mit Gewinnen (finanzen.at)
|
15:59