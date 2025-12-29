Montagshandel in Europa: STOXX 50 beendet den Montagshandel mit Gewinnen

Letztendlich schloss der STOXX 50 den Montagshandel nahezu unverändert (plus 0,02 Prozent) bei 4 893,65 Punkten ab. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Gewinn von 0,005 Prozent auf 4 892,71 Punkte an der Kurstafel, nach 4 892,45 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des STOXX 50 betrug 4 901,97 Punkte, das Tagestief hingegen 4 882,13 Zähler.

So bewegt sich der STOXX 50 seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 28.11.2025, lag der STOXX 50 bei 4 803,44 Punkten. Vor drei Monaten, am 29.09.2025, verzeichnete der STOXX 50 einen Stand von 4 609,71 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 27.12.2024, wurde der STOXX 50 mit 4 305,59 Punkten berechnet.

Seit Jahresbeginn 2025 gewann der Index bereits um 12,79 Prozent. In diesem Jahr verzeichnete der STOXX 50 bereits ein Jahreshoch bei 4 902,83 Punkten. Bei 3 921,71 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

STOXX 50-Top-Flop-Liste

Unter den Top-Aktien im STOXX 50 befinden sich derzeit Nestlé (+ 1,17 Prozent auf 78,74 CHF), Enel (+ 1,07 Prozent auf 8,82 EUR), GSK (+ 0,97 Prozent auf 18,23 GBP), Deutsche Telekom (+ 0,80 Prozent auf 27,70 EUR) und RELX (+ 0,79 Prozent auf 30,49 GBP). Unter Druck stehen im STOXX 50 derweil Novo Nordisk (-1,15 Prozent auf 327,75 DKK), Rolls-Royce (-1,09 Prozent auf 11,37 GBP), BAT (-1,07 Prozent auf 41,70 GBP), Rheinmetall (-0,97 Prozent auf 1 526,00 EUR) und UBS (-0,84 Prozent auf 36,63 CHF).

STOXX 50-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Im STOXX 50 sticht die BP-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via STOXX 17 812 850 Aktien gehandelt. Im STOXX 50 hat die ASML NV-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 348,453 Mrd. Euro den größten Anteil.

Fundamentaldaten der STOXX 50-Aktien

Unter den STOXX 50-Aktien verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung die BNP Paribas-Aktie mit 7,90 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Intesa Sanpaolo-Aktie präsentiert 2025 laut FactSet-Schätzung mit 6,42 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at