ABB Aktie
WKN: 919730 / ISIN: CH0012221716
|STOXX 50-Entwicklung
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06.07.2026 12:26:33
Montagshandel in Europa: STOXX 50 fällt am Mittag zurück
Der STOXX 50 notiert im STOXX-Handel um 12:10 Uhr um 0,33 Prozent leichter bei 5 461,41 Punkten. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Verlust von 0,147 Prozent auf 5 471,48 Punkte an der Kurstafel, nach 5 479,52 Punkten am Vortag.
Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 5 461,41 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 5 489,89 Punkten.
STOXX 50 seit Jahresbeginn
Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 lag am vorherigen Handelstag, dem 05.06.2026, bei 5 189,29 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der STOXX feiertagsbedingt. Der STOXX 50 lag am vorherigen Handelstag, dem 02.04.2026, bei 4 967,21 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 04.07.2025, den Wert von 4 464,80 Punkten.
Im Index schlägt seit Beginn des Jahres 2026 ein Plus von 10,17 Prozent zu Buche. Das STOXX 50-Jahreshoch liegt aktuell bei 5 489,89 Punkten. Bei 4 674,85 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.
Gewinner und Verlierer im STOXX 50
Die Gewinner-Aktien im STOXX 50 sind aktuell RELX (+ 2,57 Prozent auf 23,94 GBP), SAP SE (+ 1,93 Prozent auf 142,34 EUR), Rheinmetall (+ 1,81 Prozent auf 1 113,20 EUR), London Stock Exchange (LSE) (+ 1,75 Prozent auf 88,22 GBP) und Airbus SE (+ 1,21 Prozent auf 208,65 EUR). Unter Druck stehen im STOXX 50 derweil ABB (Asea Brown Boveri) (-2,47 Prozent auf 85,22 CHF), Roche (-1,44 Prozent auf 335,70 CHF), Siemens Energy (-1,09 Prozent auf 166,28 EUR), AstraZeneca (-1,07 Prozent auf 143,02 GBP) und Rolls-Royce (-1,04 Prozent auf 14,89 GBP).
STOXX 50-Aktien mit dem Top-Börsenwert
Im STOXX 50 sticht die HSBC-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 2 793 953 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die ASML NV-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 629,927 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im STOXX 50 den höchsten Börsenwert.
STOXX 50-Fundamentalkennzahlen
Unter den STOXX 50-Aktien verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die BP-Aktie mit 6,90 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index weist die Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,06 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.
Redaktion finanzen.at
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Analysen zu National Grid plc
|01.07.26
|National Grid Sector Perform
|RBC Capital Markets
|01.07.26
|National Grid Hold
|Jefferies & Company Inc.
|01.07.26
|National Grid Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.06.26
|National Grid Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|15.06.26
|National Grid Outperform
|Bernstein Research
|01.07.26
|National Grid Sector Perform
|RBC Capital Markets
|01.07.26
|National Grid Hold
|Jefferies & Company Inc.
|01.07.26
|National Grid Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.06.26
|National Grid Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|15.06.26
|National Grid Outperform
|Bernstein Research
|01.07.26
|National Grid Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.06.26
|National Grid Outperform
|Bernstein Research
|22.05.26
|National Grid Overweight
|Barclays Capital
|14.05.26
|National Grid Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.05.26
|National Grid Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|01.06.26
|National Grid Sell
|UBS AG
|18.05.26
|National Grid Sell
|UBS AG
|24.04.26
|National Grid Sell
|UBS AG
|17.04.26
|National Grid Sell
|UBS AG
|16.03.26
|National Grid Sell
|UBS AG
|01.07.26
|National Grid Sector Perform
|RBC Capital Markets
|01.07.26
|National Grid Hold
|Jefferies & Company Inc.
|16.06.26
|National Grid Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08.06.26
|National Grid Hold
|Deutsche Bank AG
|29.05.26
|National Grid Sector Perform
|RBC Capital Markets
Aktien in diesem Artikel
|ABB (Asea Brown Boveri)
|92,90
|-1,84%
|Airbus SE
|208,45
|1,26%
|ASML NV
|1 600,80
|-1,50%
|AstraZeneca PLC
|166,70
|-1,48%
|BP plc (British Petrol)
|5,43
|-0,53%
|HSBC Holdings plc
|17,01
|0,65%
|Intesa Sanpaolo S.p.A.
|6,22
|0,91%
|London Stock Exchange (LSE)
|103,70
|2,12%
|National Grid plc
|14,56
|0,45%
|RELX PLC (ex Reed Elsevier)
|28,04
|1,67%
|Rheinmetall AG
|1 115,60
|1,94%
|Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
|364,25
|-1,50%
|Rolls-Royce Plc
|17,40
|-0,85%
|SAP SE
|142,04
|1,95%
|Siemens Energy AG
|166,08
|-0,85%
Indizes in diesem Artikel
|STOXX 50
|5 461,14
|-0,34%
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