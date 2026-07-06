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WKN: 919730 / ISIN: CH0012221716

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STOXX 50-Entwicklung 06.07.2026 12:26:33

Montagshandel in Europa: STOXX 50 fällt am Mittag zurück

Montagshandel in Europa: STOXX 50 fällt am Mittag zurück

Der STOXX 50 gibt sich am Montagmittag schwächer.

Der STOXX 50 notiert im STOXX-Handel um 12:10 Uhr um 0,33 Prozent leichter bei 5 461,41 Punkten. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Verlust von 0,147 Prozent auf 5 471,48 Punkte an der Kurstafel, nach 5 479,52 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 5 461,41 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 5 489,89 Punkten.

STOXX 50 seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 lag am vorherigen Handelstag, dem 05.06.2026, bei 5 189,29 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der STOXX feiertagsbedingt. Der STOXX 50 lag am vorherigen Handelstag, dem 02.04.2026, bei 4 967,21 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 04.07.2025, den Wert von 4 464,80 Punkten.

Im Index schlägt seit Beginn des Jahres 2026 ein Plus von 10,17 Prozent zu Buche. Das STOXX 50-Jahreshoch liegt aktuell bei 5 489,89 Punkten. Bei 4 674,85 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Gewinner und Verlierer im STOXX 50

Die Gewinner-Aktien im STOXX 50 sind aktuell RELX (+ 2,57 Prozent auf 23,94 GBP), SAP SE (+ 1,93 Prozent auf 142,34 EUR), Rheinmetall (+ 1,81 Prozent auf 1 113,20 EUR), London Stock Exchange (LSE) (+ 1,75 Prozent auf 88,22 GBP) und Airbus SE (+ 1,21 Prozent auf 208,65 EUR). Unter Druck stehen im STOXX 50 derweil ABB (Asea Brown Boveri) (-2,47 Prozent auf 85,22 CHF), Roche (-1,44 Prozent auf 335,70 CHF), Siemens Energy (-1,09 Prozent auf 166,28 EUR), AstraZeneca (-1,07 Prozent auf 143,02 GBP) und Rolls-Royce (-1,04 Prozent auf 14,89 GBP).

STOXX 50-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Im STOXX 50 sticht die HSBC-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 2 793 953 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die ASML NV-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 629,927 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im STOXX 50 den höchsten Börsenwert.

STOXX 50-Fundamentalkennzahlen

Unter den STOXX 50-Aktien verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die BP-Aktie mit 6,90 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index weist die Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,06 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: nito / Shutterstock.com

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Aktien in diesem Artikel

ABB (Asea Brown Boveri) 92,90 -1,84% ABB (Asea Brown Boveri)
Airbus SE 208,45 1,26% Airbus SE
ASML NV 1 600,80 -1,50% ASML NV
AstraZeneca PLC 166,70 -1,48% AstraZeneca PLC
BP plc (British Petrol) 5,43 -0,53% BP plc (British Petrol)
HSBC Holdings plc 17,01 0,65% HSBC Holdings plc
Intesa Sanpaolo S.p.A. 6,22 0,91% Intesa Sanpaolo S.p.A.
London Stock Exchange (LSE) 103,70 2,12% London Stock Exchange (LSE)
National Grid plc 14,56 0,45% National Grid plc
RELX PLC (ex Reed Elsevier) 28,04 1,67% RELX PLC (ex Reed Elsevier)
Rheinmetall AG 1 115,60 1,94% Rheinmetall AG
Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein 364,25 -1,50% Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
Rolls-Royce Plc 17,40 -0,85% Rolls-Royce Plc
SAP SE 142,04 1,95% SAP SE
Siemens Energy AG 166,08 -0,85% Siemens Energy AG

Indizes in diesem Artikel

STOXX 50 5 461,14 -0,34%

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