Airbus Aktie
WKN: 938914 / ISIN: NL0000235190
|Index im Blick
|
19.10.2026 17:58:58
Montagshandel in Europa: STOXX 50 liegt zum Ende des Montagshandels im Minus
Letztendlich stand im STOXX-Handel ein Minus von 0,88 Prozent auf 5 356,52 Punkte an der STOXX 50-Kurstafel. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 0,233 Prozent auf 5 391,67 Punkte an der Kurstafel, nach 5 404,24 Punkten am Vortag.
Der STOXX 50 erreichte am Montag sein Tagestief bei 5 339,11 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 5 391,67 Punkten lag.
STOXX 50-Entwicklung seit Beginn Jahr
Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 18.09.2026, wies der STOXX 50 einen Stand von 5 308,86 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.07.2026, wies der STOXX 50 5 385,08 Punkte auf. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.10.2025, verzeichnete der STOXX 50 einen Wert von 4 741,85 Punkten.
Für den Index ging es auf Jahressicht 2026 bereits um 8,06 Prozent aufwärts. In diesem Jahr verzeichnete der STOXX 50 bereits ein Jahreshoch bei 5 572,96 Punkten. Bei 4 674,85 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.
Gewinner und Verlierer im STOXX 50
Die stärksten Einzelwerte im STOXX 50 sind aktuell RELX (+ 0,79 Prozent auf 29,37 GBP), BP (+ 0,37 Prozent auf 6,16 GBP), SAP SE (+ 0,31 Prozent auf 199,84 EUR), Roche (+ 0,24 Prozent auf 380,10 CHF) und Nestlé (+ 0,15 Prozent auf 82,55 CHF). Die Verlierer im STOXX 50 sind hingegen Barclays (-3,50 Prozent auf 4,18 GBP), Rheinmetall (-2,79 Prozent auf 1 059,80 EUR), Airbus SE (-2,34 Prozent auf 194,26 EUR), National Grid (-2,30 Prozent auf 11,90 GBP) und HSBC (-2,16 Prozent auf 13,97 GBP).
Welche Aktien im STOXX 50 den größten Börsenwert aufweisen
Im STOXX 50 sticht die Barclays-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via STOXX 27 086 701 Aktien gehandelt. Im STOXX 50 weist die ASML NV-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 569,339 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
STOXX 50-Fundamentalkennzahlen im Blick
Im STOXX 50 verzeichnet die BP-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 6,27 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 7,26 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Airbus SE
|
19.10.26
|ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Airbus auf 'Hold' - Ziel 200 Euro (dpa-AFX)
|
19.10.26
|Verluste in Europa: Euro STOXX 50 verbucht schlussendlich Abschläge (finanzen.at)
|
19.10.26
|Minuszeichen in Paris: CAC 40 verliert schlussendlich (finanzen.at)
|
19.10.26
|Montagshandel in Europa: STOXX 50 liegt zum Ende des Montagshandels im Minus (finanzen.at)
|
19.10.26
|Verluste in Frankfurt: LUS-DAX letztendlich leichter (finanzen.at)
|
19.10.26
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: DAX präsentiert sich letztendlich schwächer (finanzen.at)
|
19.10.26
|Schwacher Handel: CAC 40 liegt im Minus (finanzen.at)
|
19.10.26
|Schwacher Handel in Europa: STOXX 50 nachmittags im Minus (finanzen.at)
Analysen zu Airbus SE
|16.10.26
|Airbus Buy
|Deutsche Bank AG
|15.10.26
|Airbus Buy
|UBS AG
|15.10.26
|Airbus Outperform
|RBC Capital Markets
|09.10.26
|Airbus Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09.10.26
|Airbus Outperform
|RBC Capital Markets
|16.10.26
|Airbus Buy
|Deutsche Bank AG
|15.10.26
|Airbus Buy
|UBS AG
|15.10.26
|Airbus Outperform
|RBC Capital Markets
|09.10.26
|Airbus Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09.10.26
|Airbus Outperform
|RBC Capital Markets
|16.10.26
|Airbus Buy
|Deutsche Bank AG
|15.10.26
|Airbus Buy
|UBS AG
|15.10.26
|Airbus Outperform
|RBC Capital Markets
|09.10.26
|Airbus Outperform
|RBC Capital Markets
|01.10.26
|Airbus Outperform
|Bernstein Research
|31.10.24
|Airbus Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.10.26
|Airbus Hold
|Jefferies & Company Inc.
|25.09.26
|Airbus Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07.09.26
|Airbus Hold
|Jefferies & Company Inc.
|04.09.26
|Airbus Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07.08.26
|Airbus Hold
|Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Airbus SE
|193,04
|-2,06%
|ASML NV
|1 474,20
|0,93%
|Barclays plc
|4,92
|-3,83%
|BP plc (British Petrol)
|7,32
|-1,01%
|HSBC Holdings plc
|16,55
|-1,24%
|Intesa Sanpaolo S.p.A.
|5,98
|-1,89%
|National Grid plc
|14,21
|-1,63%
|Nestlé SA (Nestle)
|88,87
|0,20%
|RELX PLC (ex Reed Elsevier)
|34,86
|0,29%
|Rheinmetall AG
|1 058,00
|-2,86%
|Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
|407,35
|0,46%
|SAP SE
|201,25
|1,31%
|Siemens AG
|263,90
|-1,07%
Indizes in diesem Artikel
|STOXX 50
|5 360,74
|-0,80%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX rutscht zum Wochenstart ab -- DAX beendet Handel ebenfalls schwächer -- US-Börsen schließen uneinheitlich -- Asiens Börsen schließen uneins
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich mit Verlusten. Schwach präsentierte sich auch der deutsche Aktienmarkt. An der Wall Street ging es uneinheitlich zu. Unterschiedlich zeigten sich die größten Märkte in Fernost zum Wochenstart.