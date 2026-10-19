Airbus Aktie

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WKN: 938914 / ISIN: NL0000235190

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Index im Blick 19.10.2026 17:58:58

Montagshandel in Europa: STOXX 50 liegt zum Ende des Montagshandels im Minus

Montagshandel in Europa: STOXX 50 liegt zum Ende des Montagshandels im Minus

Der STOXX 50 verlor am Abend an Boden.

Letztendlich stand im STOXX-Handel ein Minus von 0,88 Prozent auf 5 356,52 Punkte an der STOXX 50-Kurstafel. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 0,233 Prozent auf 5 391,67 Punkte an der Kurstafel, nach 5 404,24 Punkten am Vortag.

Der STOXX 50 erreichte am Montag sein Tagestief bei 5 339,11 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 5 391,67 Punkten lag.

STOXX 50-Entwicklung seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 18.09.2026, wies der STOXX 50 einen Stand von 5 308,86 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.07.2026, wies der STOXX 50 5 385,08 Punkte auf. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.10.2025, verzeichnete der STOXX 50 einen Wert von 4 741,85 Punkten.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2026 bereits um 8,06 Prozent aufwärts. In diesem Jahr verzeichnete der STOXX 50 bereits ein Jahreshoch bei 5 572,96 Punkten. Bei 4 674,85 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Gewinner und Verlierer im STOXX 50

Die stärksten Einzelwerte im STOXX 50 sind aktuell RELX (+ 0,79 Prozent auf 29,37 GBP), BP (+ 0,37 Prozent auf 6,16 GBP), SAP SE (+ 0,31 Prozent auf 199,84 EUR), Roche (+ 0,24 Prozent auf 380,10 CHF) und Nestlé (+ 0,15 Prozent auf 82,55 CHF). Die Verlierer im STOXX 50 sind hingegen Barclays (-3,50 Prozent auf 4,18 GBP), Rheinmetall (-2,79 Prozent auf 1 059,80 EUR), Airbus SE (-2,34 Prozent auf 194,26 EUR), National Grid (-2,30 Prozent auf 11,90 GBP) und HSBC (-2,16 Prozent auf 13,97 GBP).

Welche Aktien im STOXX 50 den größten Börsenwert aufweisen

Im STOXX 50 sticht die Barclays-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via STOXX 27 086 701 Aktien gehandelt. Im STOXX 50 weist die ASML NV-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 569,339 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

STOXX 50-Fundamentalkennzahlen im Blick

Im STOXX 50 verzeichnet die BP-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 6,27 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 7,26 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: nito / Shutterstock.com

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Aktien in diesem Artikel

Airbus SE 193,04 -2,06% Airbus SE
ASML NV 1 474,20 0,93% ASML NV
Barclays plc 4,92 -3,83% Barclays plc
BP plc (British Petrol) 7,32 -1,01% BP plc (British Petrol)
HSBC Holdings plc 16,55 -1,24% HSBC Holdings plc
Intesa Sanpaolo S.p.A. 5,98 -1,89% Intesa Sanpaolo S.p.A.
National Grid plc 14,21 -1,63% National Grid plc
Nestlé SA (Nestle) 88,87 0,20% Nestlé SA (Nestle)
RELX PLC (ex Reed Elsevier) 34,86 0,29% RELX PLC (ex Reed Elsevier)
Rheinmetall AG 1 058,00 -2,86% Rheinmetall AG
Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein 407,35 0,46% Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
SAP SE 201,25 1,31% SAP SE
Siemens AG 263,90 -1,07% Siemens AG

Indizes in diesem Artikel

STOXX 50 5 360,74 -0,80%

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