Montagshandel in Europa: STOXX 50 notiert zum Start des Montagshandels im Minus

Der STOXX 50 notiert im STOXX-Handel um 09:12 Uhr um 2,52 Prozent tiefer bei 4 865,35 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Abschlag von 0,660 Prozent auf 4 958,08 Punkte an der Kurstafel, nach 4 991,01 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 4 958,08 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 4 865,22 Punkten verzeichnete.

STOXX 50-Entwicklung im Jahresverlauf

Vor einem Monat, am 09.02.2026, wurde der STOXX 50 mit 5 165,58 Punkten berechnet. Vor drei Monaten, am 09.12.2025, wies der STOXX 50 4 805,48 Punkte auf. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.03.2025, wurde der STOXX 50 auf 4 694,75 Punkte taxiert.

Seit Jahresbeginn 2026 ging es für den Index bereits um 1,85 Prozent nach unten. Das STOXX 50-Jahreshoch beträgt derzeit 5 315,22 Punkte. Bei 4 865,22 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im STOXX 50

Zu den Top-Aktien im STOXX 50 zählen derzeit Shell (ex Royal Dutch Shell) (+ 1,92 Prozent auf 31,93 GBP), BP (+ 1,86 Prozent auf 5,08 GBP), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-0,53 Prozent auf 522,40 EUR), Novartis (-0,94 Prozent auf 122,10 CHF) und HSBC (-0,98 Prozent auf 12,33 GBP). Auf der Verliererseite im STOXX 50 stehen derweil Roche (-7,50 Prozent auf 315,60 CHF), Rolls-Royce (-5,46 Prozent auf 11,96 GBP), UniCredit (-5,10 Prozent auf 63,08 EUR), ABB (Asea Brown Boveri) (-4,49 Prozent auf 63,44 CHF) und Airbus SE (-4,33 Prozent auf 167,86 EUR).

Welche Aktien im STOXX 50 das größte Handelsvolumen aufweisen

Im STOXX 50 ist die BP-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 6 080 224 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 442,074 Mrd. Euro macht die ASML NV-Aktie im STOXX 50 derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der STOXX 50-Werte im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die BNP Paribas-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 7,13 erwartet. Die Intesa Sanpaolo-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,63 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at