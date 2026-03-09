Airbus Aktie
WKN: 938914 / ISIN: NL0000235190
|STOXX 50-Performance im Fokus
|
09.03.2026 09:29:02
Montagshandel in Europa: STOXX 50 notiert zum Start des Montagshandels im Minus
Der STOXX 50 notiert im STOXX-Handel um 09:12 Uhr um 2,52 Prozent tiefer bei 4 865,35 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Abschlag von 0,660 Prozent auf 4 958,08 Punkte an der Kurstafel, nach 4 991,01 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 4 958,08 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 4 865,22 Punkten verzeichnete.
STOXX 50-Entwicklung im Jahresverlauf
Vor einem Monat, am 09.02.2026, wurde der STOXX 50 mit 5 165,58 Punkten berechnet. Vor drei Monaten, am 09.12.2025, wies der STOXX 50 4 805,48 Punkte auf. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.03.2025, wurde der STOXX 50 auf 4 694,75 Punkte taxiert.
Seit Jahresbeginn 2026 ging es für den Index bereits um 1,85 Prozent nach unten. Das STOXX 50-Jahreshoch beträgt derzeit 5 315,22 Punkte. Bei 4 865,22 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.
Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im STOXX 50
Zu den Top-Aktien im STOXX 50 zählen derzeit Shell (ex Royal Dutch Shell) (+ 1,92 Prozent auf 31,93 GBP), BP (+ 1,86 Prozent auf 5,08 GBP), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-0,53 Prozent auf 522,40 EUR), Novartis (-0,94 Prozent auf 122,10 CHF) und HSBC (-0,98 Prozent auf 12,33 GBP). Auf der Verliererseite im STOXX 50 stehen derweil Roche (-7,50 Prozent auf 315,60 CHF), Rolls-Royce (-5,46 Prozent auf 11,96 GBP), UniCredit (-5,10 Prozent auf 63,08 EUR), ABB (Asea Brown Boveri) (-4,49 Prozent auf 63,44 CHF) und Airbus SE (-4,33 Prozent auf 167,86 EUR).
Welche Aktien im STOXX 50 das größte Handelsvolumen aufweisen
Im STOXX 50 ist die BP-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 6 080 224 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 442,074 Mrd. Euro macht die ASML NV-Aktie im STOXX 50 derzeit den höchsten Börsenwert aus.
Fundamentaldaten der STOXX 50-Werte im Fokus
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die BNP Paribas-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 7,13 erwartet. Die Intesa Sanpaolo-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,63 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.
Analysen zu Rolls-Royce Plc
|09.03.26
|Rolls-Royce Market-Perform
|Bernstein Research
|04.03.26
|Rolls-Royce Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|27.02.26
|Rolls-Royce Buy
|Deutsche Bank AG
|26.02.26
|Rolls-Royce Outperform
|RBC Capital Markets
|26.02.26
|Rolls-Royce Outperform
|RBC Capital Markets
Aktien in diesem Artikel
|ABB (Asea Brown Boveri)
|73,56
|-0,08%
|Airbus SE
|173,52
|-0,68%
|ASML NV
|1 159,00
|4,17%
|BNP Paribas S.A.
|87,04
|0,22%
|BP plc (British Petrol)
|5,76
|-0,33%
|HSBC Holdings plc
|14,72
|2,22%
|Intesa Sanpaolo S.p.A.
|5,32
|2,21%
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)
|529,40
|0,76%
|Novartis AG
|138,80
|1,31%
|Roche AG (Genussschein)
|332,40
|-2,58%
|Rolls-Royce Plc
|14,34
|-2,32%
|Shell (ex Royal Dutch Shell)
|36,17
|-0,82%
|UniCredit S.p.A.
|66,75
|0,98%
Indizes in diesem Artikel
|STOXX 50
|4 972,97
|-0,36%
