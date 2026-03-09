Airbus Aktie

WKN: 938914 / ISIN: NL0000235190

STOXX 50-Performance im Fokus 09.03.2026 09:29:02

Montagshandel in Europa: STOXX 50 notiert zum Start des Montagshandels im Minus

Montagshandel in Europa: STOXX 50 notiert zum Start des Montagshandels im Minus

Heutiger Marktbericht zum STOXX 50.

Der STOXX 50 notiert im STOXX-Handel um 09:12 Uhr um 2,52 Prozent tiefer bei 4 865,35 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Abschlag von 0,660 Prozent auf 4 958,08 Punkte an der Kurstafel, nach 4 991,01 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 4 958,08 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 4 865,22 Punkten verzeichnete.

STOXX 50-Entwicklung im Jahresverlauf

Vor einem Monat, am 09.02.2026, wurde der STOXX 50 mit 5 165,58 Punkten berechnet. Vor drei Monaten, am 09.12.2025, wies der STOXX 50 4 805,48 Punkte auf. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.03.2025, wurde der STOXX 50 auf 4 694,75 Punkte taxiert.

Seit Jahresbeginn 2026 ging es für den Index bereits um 1,85 Prozent nach unten. Das STOXX 50-Jahreshoch beträgt derzeit 5 315,22 Punkte. Bei 4 865,22 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im STOXX 50

Zu den Top-Aktien im STOXX 50 zählen derzeit Shell (ex Royal Dutch Shell) (+ 1,92 Prozent auf 31,93 GBP), BP (+ 1,86 Prozent auf 5,08 GBP), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-0,53 Prozent auf 522,40 EUR), Novartis (-0,94 Prozent auf 122,10 CHF) und HSBC (-0,98 Prozent auf 12,33 GBP). Auf der Verliererseite im STOXX 50 stehen derweil Roche (-7,50 Prozent auf 315,60 CHF), Rolls-Royce (-5,46 Prozent auf 11,96 GBP), UniCredit (-5,10 Prozent auf 63,08 EUR), ABB (Asea Brown Boveri) (-4,49 Prozent auf 63,44 CHF) und Airbus SE (-4,33 Prozent auf 167,86 EUR).

Welche Aktien im STOXX 50 das größte Handelsvolumen aufweisen

Im STOXX 50 ist die BP-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 6 080 224 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 442,074 Mrd. Euro macht die ASML NV-Aktie im STOXX 50 derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der STOXX 50-Werte im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die BNP Paribas-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 7,13 erwartet. Die Intesa Sanpaolo-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,63 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: nito / Shutterstock.com

Nachrichten zu Airbus SE

Analysen zu Rolls-Royce Plc

09.03.26 Rolls-Royce Market-Perform Bernstein Research
04.03.26 Rolls-Royce Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
27.02.26 Rolls-Royce Buy Deutsche Bank AG
26.02.26 Rolls-Royce Outperform RBC Capital Markets
26.02.26 Rolls-Royce Outperform RBC Capital Markets
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Aktien in diesem Artikel

ABB (Asea Brown Boveri) 73,56 -0,08% ABB (Asea Brown Boveri)
Airbus SE 173,52 -0,68% Airbus SE
ASML NV 1 159,00 4,17% ASML NV
BNP Paribas S.A. 87,04 0,22% BNP Paribas S.A.
BP plc (British Petrol) 5,76 -0,33% BP plc (British Petrol)
HSBC Holdings plc 14,72 2,22% HSBC Holdings plc
Intesa Sanpaolo S.p.A. 5,32 2,21% Intesa Sanpaolo S.p.A.
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re) 529,40 0,76% Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)
Novartis AG 138,80 1,31% Novartis AG
Roche AG (Genussschein) 332,40 -2,58% Roche AG (Genussschein)
Rolls-Royce Plc 14,34 -2,32% Rolls-Royce Plc
Shell (ex Royal Dutch Shell) 36,17 -0,82% Shell (ex Royal Dutch Shell)
UniCredit S.p.A. 66,75 0,98% UniCredit S.p.A.

Indizes in diesem Artikel

STOXX 50 4 972,97 -0,36%

Ölpreise im Blick: ATX und DAX verabschieden sich mit Verlusten aus dem Handel -- Wall Street letztlich im Plus -- Asiens Börsen schließen tiefrot
Anleger am heimischen sowie deutschen Aktienmarkt ergriffen am Montag die Flucht. Die Wall Street präsentierte sich hingegen fester. Auch die asiatischen Börsen brachen zum Wochenbeginn deutlich ein.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

