SAP Aktie
WKN: 716460 / ISIN: DE0007164600
|Marktbericht
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07.09.2026 17:58:47
Montagshandel in Europa: STOXX 50 stagniert letztendlich
Schlussendlich beendete der STOXX 50 den Handelstag nahezu unverändert (plus 0,00 Prozent) bei 5 431,45 Punkten. Zuvor ging der STOXX 50 0,114 Prozent leichter bei 5 425,39 Punkten in den Montagshandel, nach 5 431,56 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den STOXX 50 bis auf 5 445,80 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 5 408,34 Zählern.
STOXX 50 seit Jahresbeginn
Noch vor einem Monat, am 07.08.2026, lag der STOXX 50 bei 5 527,31 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 05.06.2026, bewegte sich der STOXX 50 bei 5 189,29 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 05.09.2025, den Stand von 4 546,65 Punkten.
Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 9,57 Prozent nach oben. Bei 5 572,96 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des STOXX 50. Bei 4 674,85 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.
Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im STOXX 50
Zu den Gewinner-Aktien im STOXX 50 zählen aktuell ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1,59 Prozent auf 79,00 CHF), Siemens Energy (+ 1,34 Prozent auf 148,48 EUR), Shell (ex Royal Dutch Shell) (+ 1,32 Prozent auf 34,83 GBP), BP (+ 1,24 Prozent auf 5,46 GBP) und Nestlé (+ 0,57 Prozent auf 78,76 CHF). Zu den schwächsten STOXX 50-Aktien zählen derweil Novartis (-3,18 Prozent auf 125,46 CHF), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-2,77 Prozent auf 513,00 EUR), RELX (-1,83 Prozent auf 25,72 GBP), SAP SE (-1,55 Prozent auf 182,80 EUR) und Unilever (-1,46 Prozent auf 46,94 GBP).
Blick in den STOXX 50: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung
Im STOXX 50 ist die BP-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via STOXX 10 091 872 Aktien gehandelt. Die ASML NV-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 565,562 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im STOXX 50 den höchsten Börsenwert aus.
Diese Dividenden zahlen die STOXX 50-Mitglieder
Die BP-Aktie weist mit 6,87 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 auf. Die Intesa Sanpaolo-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,66 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.
Redaktion finanzen.at
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|10.08.26
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Aktien in diesem Artikel
|ABB (Asea Brown Boveri)
|84,20
|2,01%
|ASML NV
|1 499,00
|1,59%
|BP plc (British Petrol)
|6,36
|1,16%
|Intesa Sanpaolo S.p.A.
|6,72
|-0,24%
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)
|514,00
|-2,24%
|Nestlé SA (Nestle)
|83,44
|0,28%
|Novartis AG
|133,96
|-2,40%
|RELX PLC (ex Reed Elsevier)
|30,04
|-1,25%
|Richemont
|196,90
|0,00%
|SAP SE
|182,32
|-1,37%
|Shell (ex Royal Dutch Shell)
|40,39
|1,09%
|Siemens Energy AG
|148,16
|0,75%
|Unilever PLC
|54,74
|-0,94%
Indizes in diesem Artikel
|STOXX 50
|5 432,97
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