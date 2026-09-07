Montagshandel in Europa: STOXX 50 stagniert letztendlich

Der STOXX 50 zeigte sich am Montag kaum verändert.

Schlussendlich beendete der STOXX 50 den Handelstag nahezu unverändert (plus 0,00 Prozent) bei 5 431,45 Punkten. Zuvor ging der STOXX 50 0,114 Prozent leichter bei 5 425,39 Punkten in den Montagshandel, nach 5 431,56 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den STOXX 50 bis auf 5 445,80 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 5 408,34 Zählern.

STOXX 50 seit Jahresbeginn

Noch vor einem Monat, am 07.08.2026, lag der STOXX 50 bei 5 527,31 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 05.06.2026, bewegte sich der STOXX 50 bei 5 189,29 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 05.09.2025, den Stand von 4 546,65 Punkten.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 9,57 Prozent nach oben. Bei 5 572,96 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des STOXX 50. Bei 4 674,85 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im STOXX 50

Zu den Gewinner-Aktien im STOXX 50 zählen aktuell ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1,59 Prozent auf 79,00 CHF), Siemens Energy (+ 1,34 Prozent auf 148,48 EUR), Shell (ex Royal Dutch Shell) (+ 1,32 Prozent auf 34,83 GBP), BP (+ 1,24 Prozent auf 5,46 GBP) und Nestlé (+ 0,57 Prozent auf 78,76 CHF). Zu den schwächsten STOXX 50-Aktien zählen derweil Novartis (-3,18 Prozent auf 125,46 CHF), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-2,77 Prozent auf 513,00 EUR), RELX (-1,83 Prozent auf 25,72 GBP), SAP SE (-1,55 Prozent auf 182,80 EUR) und Unilever (-1,46 Prozent auf 46,94 GBP).

Blick in den STOXX 50: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Im STOXX 50 ist die BP-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via STOXX 10 091 872 Aktien gehandelt. Die ASML NV-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 565,562 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im STOXX 50 den höchsten Börsenwert aus.

Diese Dividenden zahlen die STOXX 50-Mitglieder

Die BP-Aktie weist mit 6,87 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 auf. Die Intesa Sanpaolo-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,66 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at