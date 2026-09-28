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Index-Performance im Blick 28.09.2026 09:28:56

Montagshandel in Europa: STOXX 50 verbucht zum Handelsstart Zuschläge

Montagshandel in Europa: STOXX 50 verbucht zum Handelsstart Zuschläge

Heutiger Marktbericht zum STOXX 50.

Am Montag notiert der STOXX 50 um 09:12 Uhr via STOXX 0,27 Prozent fester bei 5 367,81 Punkten. Zum Start des Montagshandels standen Gewinne von 0,185 Prozent auf 5 363,31 Punkte an der Kurstafel, nach 5 353,40 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 5 360,87 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 5 370,65 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der STOXX 50 seit Beginn des Jahres

Der STOXX 50 lag vor einem Monat, am 28.08.2026, bei 5 476,04 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 26.06.2026, den Wert von 5 342,32 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 wies am vorherigen Handelstag, dem 26.09.2025, einen Stand von 4 605,20 Punkten auf.

Im Index schlägt seit Anfang des Jahres 2026 ein Plus von 8,28 Prozent zu Buche. In diesem Jahr verzeichnete der STOXX 50 bereits ein Jahreshoch bei 5 572,96 Punkten. Bei 4 674,85 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

STOXX 50-Top-Flop-Aktien

Die Gewinner-Aktien im STOXX 50 sind derzeit National Grid (+ 1,46 Prozent auf 11,43 GBP), Roche (+ 1,44 Prozent auf 365,50 CHF), Nestlé (+ 1,36 Prozent auf 78,22 CHF), Novartis (+ 1,19 Prozent auf 121,22 CHF) und Unilever (+ 1,16 Prozent auf 47,19 GBP). Am anderen Ende der STOXX 50-Liste stehen derweil Rio Tinto (-1,76 Prozent auf 69,63 GBP), Siemens Energy (-1,54 Prozent auf 140,40 EUR), Intesa Sanpaolo (-0,92 Prozent auf 6,76 EUR), ABB (Asea Brown Boveri) (-0,55 Prozent auf 79,74 CHF) und Rolls-Royce (-0,54 Prozent auf 14,73 GBP) unter Druck.

Blick in den STOXX 50: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Im STOXX 50 sticht die HSBC-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via STOXX 1 673 649 Aktien gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von ASML NV mit 586,837 Mrd. Euro im STOXX 50 den größten Anteil aus.

KGV und Dividende der STOXX 50-Werte

Die BP-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,44 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den STOXX 50-Werten. Die Intesa Sanpaolo-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,58 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: nito / Shutterstock.com
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