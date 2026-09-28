Stoxx Europe 50
|
5 377,36
|
23,96
|
0,45 %
|Index-Performance im Blick
|
28.09.2026 09:28:56
Montagshandel in Europa: STOXX 50 verbucht zum Handelsstart Zuschläge
Am Montag notiert der STOXX 50 um 09:12 Uhr via STOXX 0,27 Prozent fester bei 5 367,81 Punkten. Zum Start des Montagshandels standen Gewinne von 0,185 Prozent auf 5 363,31 Punkte an der Kurstafel, nach 5 353,40 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 5 360,87 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 5 370,65 Punkten verzeichnete.
So bewegt sich der STOXX 50 seit Beginn des Jahres
Der STOXX 50 lag vor einem Monat, am 28.08.2026, bei 5 476,04 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 26.06.2026, den Wert von 5 342,32 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 wies am vorherigen Handelstag, dem 26.09.2025, einen Stand von 4 605,20 Punkten auf.
Im Index schlägt seit Anfang des Jahres 2026 ein Plus von 8,28 Prozent zu Buche. In diesem Jahr verzeichnete der STOXX 50 bereits ein Jahreshoch bei 5 572,96 Punkten. Bei 4 674,85 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.
STOXX 50-Top-Flop-Aktien
Die Gewinner-Aktien im STOXX 50 sind derzeit National Grid (+ 1,46 Prozent auf 11,43 GBP), Roche (+ 1,44 Prozent auf 365,50 CHF), Nestlé (+ 1,36 Prozent auf 78,22 CHF), Novartis (+ 1,19 Prozent auf 121,22 CHF) und Unilever (+ 1,16 Prozent auf 47,19 GBP). Am anderen Ende der STOXX 50-Liste stehen derweil Rio Tinto (-1,76 Prozent auf 69,63 GBP), Siemens Energy (-1,54 Prozent auf 140,40 EUR), Intesa Sanpaolo (-0,92 Prozent auf 6,76 EUR), ABB (Asea Brown Boveri) (-0,55 Prozent auf 79,74 CHF) und Rolls-Royce (-0,54 Prozent auf 14,73 GBP) unter Druck.
Blick in den STOXX 50: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung
Im STOXX 50 sticht die HSBC-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via STOXX 1 673 649 Aktien gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von ASML NV mit 586,837 Mrd. Euro im STOXX 50 den größten Anteil aus.
KGV und Dividende der STOXX 50-Werte
Die BP-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,44 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den STOXX 50-Werten. Die Intesa Sanpaolo-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,58 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Indizes in diesem Artikel
|STOXX 50
|5 377,04
|0,44%