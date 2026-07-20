Montagshandel in Europa: STOXX 50 zeigt sich schwächer

Der STOXX 50 zeigt sich am ersten Tag der Woche kaum verändert.

Am Montag steht der STOXX 50 um 15:41 Uhr via STOXX 0,11 Prozent im Minus bei 5 379,05 Punkten. In den Montagshandel ging der STOXX 50 0,080 Prozent tiefer bei 5 380,79 Punkten, nach 5 385,08 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 5 370,19 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 5 407,42 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der STOXX 50 im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 19.06.2026, bei 5 325,79 Punkten. Der STOXX 50 verzeichnete vor drei Monaten, am 20.04.2026, den Stand von 5 131,42 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 18.07.2025, wies der STOXX 50 einen Wert von 4 499,86 Punkten auf.

Seit Beginn des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 8,51 Prozent nach oben. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des STOXX 50 bereits bei 5 489,89 Punkten. Bei 4 674,85 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Das sind die Gewinner und Verlierer im STOXX 50

Die stärksten Einzelwerte im STOXX 50 sind derzeit Siemens Energy (+ 4,61 Prozent auf 154,46 EUR), Intesa Sanpaolo (+ 1,27 Prozent auf 6,37 EUR), UniCredit (+ 0,97 Prozent auf 80,83 EUR), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 0,93 Prozent auf 79,94 CHF) und Rheinmetall (+ 0,62 Prozent auf 990,30 EUR). Die schwächsten STOXX 50-Aktien sind derweil Enel (-3,52 Prozent auf 9,83 EUR), London Stock Exchange (LSE) (-1,85 Prozent auf 88,12 GBP), Unilever (-1,31 Prozent auf 46,12 GBP), Shell (ex Royal Dutch Shell) (-1,25 Prozent auf 31,96 GBP) und Zurich Insurance (-1,22 Prozent auf 616,80 CHF).

Die teuersten STOXX 50-Konzerne

Im STOXX 50 weist die BP-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 9 521 373 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die ASML NV-Aktie mit 592,387 Mrd. Euro die dominierende Aktie im STOXX 50.

Fundamentaldaten der STOXX 50-Aktien im Fokus

Die BP-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,42 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den STOXX 50-Werten. Die Intesa Sanpaolo-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 6,95 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at