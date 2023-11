Montagshandel in Europa: STOXX 50 zum Ende des Montagshandels mit Zuschlägen

Der STOXX 50 schloss den Handelstag nahezu unverändert (plus 0,11 Prozent) bei 3 877,77 Punkten ab. Zum Start des Montagshandels stand ein Gewinn von 0,076 Prozent auf 3 876,51 Punkte an der Kurstafel, nach 3 873,56 Punkten am Vortag.

Der STOXX 50 erreichte heute sein Tagestief bei 3 866,32 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 3 884,05 Punkten lag.

STOXX 50-Entwicklung im Jahresverlauf

Der STOXX 50 wurde vor einem Monat, am 06.10.2023, mit 3 888,74 Punkten bewertet. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 wies am vorherigen Handelstag, dem 04.08.2023, einen Stand von 3 938,55 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 04.11.2022, wurde der STOXX 50 auf 3 596,48 Punkte taxiert.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2023 bereits um 5,21 Prozent nach oben. Der STOXX 50 markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 4 089,95 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3 658,90 Punkten registriert.

Das sind die Gewinner und Verlierer im STOXX 50

Zu den Top-Aktien im STOXX 50 zählen aktuell Reckitt Benckiser (+ 1,40 Prozent auf 54,88 GBP), HSBC (+ 1,18 Prozent auf 6,09 GBP), Novartis (+ 1,08 Prozent auf 84,24 CHF), Siemens (+ 0,92 Prozent auf 128,98 EUR) und RELX (+ 0,71 Prozent auf 28,55 GBP). Die Flop-Titel im STOXX 50 sind hingegen BASF (-1,62 Prozent auf 43,16 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (-1,42 Prozent auf 37,20 EUR), National Grid (-1,36 Prozent auf 9,83 GBP), Richemont (-0,93 Prozent auf 111,40 CHF) und Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-0,64 Prozent auf 57,53 EUR).

Welche STOXX 50-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Die Aktie im STOXX 50 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die HSBC-Aktie. 15 955 256 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Im STOXX 50 weist die Novo Nordisk-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 358,597 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

STOXX 50-Fundamentaldaten im Fokus

Im STOXX 50 hat die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung mit 4,52 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die BAT-Aktie präsentiert 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,55 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

