STOXX 50 aktuell 09.03.2026 17:58:49

Montagshandel in Europa: STOXX 50 zum Handelsende schwächer

Montagshandel in Europa: STOXX 50 zum Handelsende schwächer

Der STOXX 50 beendete den Handelstag im Minus.

Am Montag tendierte der STOXX 50 via STOXX letztendlich 0,43 Prozent schwächer bei 4 969,76 Punkten. Zum Handelsbeginn stand ein Verlust von 0,660 Prozent auf 4 958,08 Punkte an der Kurstafel, nach 4 991,01 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der STOXX 50 bei 4 975,43 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 4 863,20 Punkten.

STOXX 50-Performance seit Jahresbeginn

Vor einem Monat, am 09.02.2026, verzeichnete der STOXX 50 einen Stand von 5 165,58 Punkten. Vor drei Monaten, am 09.12.2025, lag der STOXX 50-Kurs bei 4 805,48 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.03.2025, lag der STOXX 50-Kurs bei 4 694,75 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 0,254 Prozent nach oben. Das STOXX 50-Jahreshoch liegt derzeit bei 5 315,22 Punkten. Bei 4 863,20 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im STOXX 50

Unter den Top-Aktien im STOXX 50 befinden sich aktuell Novo Nordisk (+ 2,66 Prozent auf 254,50 DKK), Shell (ex Royal Dutch Shell) (+ 2,36 Prozent auf 32,07 GBP), BP (+ 2,22 Prozent auf 5,10 GBP), Rheinmetall (+ 2,04 Prozent auf 1 625,00 EUR) und Novartis (+ 1,66 Prozent auf 125,30 CHF). Die Flop-Titel im STOXX 50 sind derweil UniCredit (-3,84 Prozent auf 63,92 EUR), Richemont (-3,26 Prozent auf 138,05 CHF), Roche (-2,58 Prozent auf 332,40 CHF), Rolls-Royce (-2,09 Prozent auf 12,39 GBP) und ABB (Asea Brown Boveri) (-1,72 Prozent auf 65,28 CHF).

Die teuersten Konzerne im STOXX 50

Das größte Handelsvolumen im STOXX 50 kann derzeit die BP-Aktie aufweisen. 55 090 146 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die ASML NV-Aktie nimmt im STOXX 50, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 442,074 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

Fundamentalkennzahlen der STOXX 50-Werte im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die BNP Paribas-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 7,13 erwartet. Die Intesa Sanpaolo-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 8,63 Prozent, die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: nito / Shutterstock.com

Nachrichten zu BP plc (British Petrol)

mehr Nachrichten

Analysen zu BP plc (British Petrol)

mehr Analysen
09.03.26 BP Buy Goldman Sachs Group Inc.
05.03.26 BP Neutral JP Morgan Chase & Co.
02.03.26 BP Neutral JP Morgan Chase & Co.
25.02.26 BP Neutral JP Morgan Chase & Co.
11.02.26 BP Buy Goldman Sachs Group Inc.
