Shell Aktie
WKN DE: A3C99G / ISIN: GB00BP6MXD84
|Index-Performance im Blick
|
27.07.2026 09:28:42
Montagshandel in Europa: STOXX 50 zum Start des Montagshandels freundlich
Um 09:12 Uhr bewegt sich der STOXX 50 im STOXX-Handel 0,78 Prozent fester bei 5 471,52 Punkten. Zuvor eröffnete der Index bei 5 433,94 Zählern und damit 0,088 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (5 429,15 Punkte).
Der STOXX 50 verzeichnete bei 5 476,30 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Montag 5 433,94 Einheiten.
STOXX 50-Entwicklung auf Jahressicht
Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 26.06.2026, den Wert von 5 342,32 Punkten. Der STOXX 50 lag vor drei Monaten, am 27.04.2026, bei 5 040,09 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 25.07.2025, wies der STOXX 50 einen Wert von 4 510,26 Punkten auf.
Für den Index ging es auf Jahressicht 2026 bereits um 10,38 Prozent nach oben. Der STOXX 50 erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 5 489,89 Punkten. Bei 4 674,85 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.
Top und Flops heute
Die stärksten Einzelwerte im STOXX 50 sind aktuell SAP SE (+ 3,10 Prozent auf 144,54 EUR), Rolls-Royce (+ 2,49 Prozent auf 14,51 GBP), RELX (+ 2,27 Prozent auf 26,26 GBP), UniCredit (+ 2,09 Prozent auf 82,03 EUR) und Airbus SE (+ 1,65 Prozent auf 209,20 EUR). Auf der Verliererseite im STOXX 50 stehen derweil BP (-3,43 Prozent auf 5,30 GBP), Shell (ex Royal Dutch Shell) (-1,71 Prozent auf 32,49 GBP), National Grid (-0,73 Prozent auf 12,29 GBP), BAT (-0,31 Prozent auf 45,58 GBP) und Zurich Insurance (-0,19 Prozent auf 621,80 CHF).
Welche Aktien im STOXX 50 den größten Börsenwert aufweisen
Im STOXX 50 sticht die BP-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via STOXX 2 457 496 Aktien gehandelt. Im STOXX 50 weist die ASML NV-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 602,408 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.
Fundamentalkennzahlen der STOXX 50-Werte im Blick
Unter den STOXX 50-Aktien verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die BP-Aktie mit 7,90 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Im Index bietet die Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,76 Prozent die höchste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.at
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Aktien in diesem Artikel
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|ASML NV
|1 575,00
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