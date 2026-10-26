Montagshandel in Frankfurt: DAX am Montagmittag auf grünem Terrain

Das macht das Börsenbarometer in Frankfurt am Montag.

Der DAX steigt im XETRA-Handel um 12:09 Uhr um 0,77 Prozent auf 25 374,83 Punkte. Die DAX-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 2,093 Bio. Euro. Zuvor ging der DAX 0,215 Prozent stärker bei 25 235,84 Punkten in den Montagshandel, nach 25 181,65 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Montag bei 25 450,09 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 25 217,15 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der DAX auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 25.09.2026, wies der DAX einen Stand von 25 408,64 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX notierte am vorherigen Handelstag, dem 24.07.2026, bei 25 099,00 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX lag am vorherigen Handelstag, dem 24.10.2025, bei 24 239,89 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 stieg der Index bereits um 3,40 Prozent. Bei 26 618,74 Punkten erreichte der DAX bislang ein Jahreshoch. Bei 21 863,81 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Heutige Tops und Flops im DAX

Unter den stärksten Einzelwerten im DAX befinden sich derzeit Bayer (+ 2,86 Prozent auf 45,24 EUR), Siemens Energy (+ 2,60 Prozent auf 121,76 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 2,18 Prozent auf 41,63 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (+ 2,06 Prozent auf 58,46 EUR) und Zalando (+ 2,01 Prozent auf 27,36 EUR). Die Verlierer im DAX sind hingegen Deutsche Telekom (-1,18 Prozent auf 25,05 EUR), BASF (-1,07 Prozent auf 51,89 EUR), Beiersdorf (-1,00 Prozent auf 83,28 EUR), EON SE (-0,46 Prozent auf 18,47 EUR) und Deutsche Börse (-0,41 Prozent auf 312,80 EUR).

Die teuersten Konzerne im DAX

Im DAX sticht die Deutsche Telekom-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via XETRA 1 795 464 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 242,056 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im DAX den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der DAX-Aktien im Fokus

Im DAX präsentiert die Volkswagen (VW) vz-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,28 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 7,58 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der Vonovia SE-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

Redaktion finanzen.at