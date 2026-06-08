Montagshandel in Frankfurt: DAX mit Abgaben

Der DAX notiert im XETRA-Handel um 12:10 Uhr um 0,55 Prozent tiefer bei 24 622,14 Punkten. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2,046 Bio. Euro. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Abschlag von 1,26 Prozent auf 24 447,32 Punkte an der Kurstafel, nach 24 759,05 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den DAX bis auf 24 644,09 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 24 426,61 Zählern.

DAX seit Beginn Jahr

Der DAX stand noch vor einem Monat, am 08.05.2026, bei 24 338,63 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX wies am vorherigen Handelstag, dem 06.03.2026, einen Wert von 23 591,03 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 06.06.2025, betrug der DAX-Kurs 24 304,46 Punkte.

Seit Jahresanfang 2026 gewann der Index bereits um 0,337 Prozent. 25 507,79 Punkte markierten den Höchststand des DAX im laufenden Jahr. 21 863,81 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im DAX

Die Top-Aktien im DAX sind derzeit Infineon (+ 1,23 Prozent auf 78,25 EUR), Porsche Automobil (+ 0,95 Prozent auf 30,86 EUR), RWE (+ 0,68 Prozent auf 56,38 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 0,33 Prozent auf 449,60 EUR) und Allianz (+ 0,32 Prozent auf 374,00 EUR). Am anderen Ende der DAX-Liste stehen derweil Continental (-2,56 Prozent auf 66,92 EUR), Vonovia SE (-2,25 Prozent auf 19,74 EUR), BASF (-1,92 Prozent auf 50,00 EUR), Heidelberg Materials (-1,67 Prozent auf 176,25 EUR) und Zalando (-1,62 Prozent auf 24,24 EUR) unter Druck.

Blick in den DAX: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Im DAX weist die Vonovia SE-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 2 092 711 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Siemens-Aktie mit 204,897 Mrd. Euro die dominierende Aktie im DAX.

Fundamentaldaten der DAX-Werte im Blick

Unter den DAX-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie mit 3,22 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bietet Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,08 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at