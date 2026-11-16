Montagshandel in Frankfurt: DAX notiert zum Start des Montagshandels im Minus

Am Montag notiert der DAX um 09:12 Uhr via XETRA 0,06 Prozent tiefer bei 26 734,06 Punkten. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 2,211 Bio. Euro. Zuvor ging der DAX 0,083 Prozent stärker bei 26 772,11 Punkten in den Montagshandel, nach 26 749,95 Punkten am Vortag.

Der DAX erreichte am Montag sein Tagestief bei 26 714,27 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 26 781,16 Punkten lag.

DAX-Entwicklung seit Beginn Jahr

Noch vor einem Monat, am 16.10.2026, wies der DAX einen Stand von 25 622,61 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX wies am vorherigen Handelstag, dem 14.08.2026, einen Stand von 26 440,31 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.11.2025, wurde der DAX auf 23 876,55 Punkte taxiert.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 8,94 Prozent aufwärts. In diesem Jahr erreichte der DAX bereits ein Jahreshoch bei 27 001,67 Punkten. Bei 21 863,81 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Tops und Flops aktuell

Unter den stärksten Aktien im DAX befinden sich aktuell Rheinmetall (+ 1,52 Prozent auf 777,10 EUR), Deutsche Telekom (+ 1,28 Prozent auf 26,94 EUR), Fresenius Medical Care (FMC) St (+ 1,27 Prozent auf 40,62 EUR), Fresenius SE (+ 1,17 Prozent auf 54,25 EUR) und MTU Aero Engines (+ 0,94 Prozent auf 354,90 EUR). Zu den schwächsten DAX-Aktien zählen derweil Infineon (-2,24 Prozent auf 48,76 EUR), Siemens (-1,70 Prozent auf 274,65 EUR), Siemens Energy (-1,08 Prozent auf 129,86 EUR), Brenntag SE (-0,92 Prozent auf 58,12 EUR) und Symrise (-0,86 Prozent auf 96,44 EUR).

Welche Aktien im DAX den größten Börsenwert aufweisen

Im DAX weist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via XETRA 632 968 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 240,984 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im DAX den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der DAX-Titel

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 5,52 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den DAX-Werten. In puncto Dividendenrendite ist die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,33 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.at