Montagshandel in Frankfurt: DAX notiert zum Start des Montagshandels im Plus

Der DAX setzt seine Gewinnserie vom Vortag auch am Montagmorgen fort.

Um 09:12 Uhr notiert der DAX im XETRA-Handel 0,24 Prozent fester bei 25 046,34 Punkten. Damit kommen die im DAX enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2,083 Bio. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 25 035,93 Zählern und damit 0,201 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (24 985,82 Punkte).

Bei 25 019,11 Einheiten erreichte der DAX sein Tagestief, während er hingegen mit 25 072,12 Punkten den höchsten Stand markierte.

DAX-Performance auf Jahressicht

Der DAX bewegte sich noch vor einem Monat, am 22.05.2026, bei 24 888,56 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 20.03.2026, bewegte sich der DAX bei 22 380,19 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX notierte am vorherigen Handelstag, dem 20.06.2025, bei 23 350,55 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 schlägt ein Plus von 2,07 Prozent zu Buche. Bei 25 507,79 Punkten erreichte der DAX bislang ein Jahreshoch. Bei 21 863,81 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Top- und Flop-Aktien im DAX

Unter den stärksten Aktien im DAX befinden sich aktuell Infineon (+ 4,54 Prozent auf 85,69 EUR), HOCHTIEF (+ 1,76 Prozent auf 520,00 EUR), Fresenius Medical Care (FMC) St (+ 1,40 Prozent auf 41,27 EUR), RWE (+ 1,20 Prozent auf 55,76 EUR) und Rheinmetall (+ 1,06 Prozent auf 1 215,40 EUR). Die Flop-Titel im DAX sind hingegen adidas (-1,29 Prozent auf 172,65 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-0,96 Prozent auf 44,84 EUR), Volkswagen (VW) vz (-0,90 Prozent auf 79,72 EUR), Henkel vz (-0,74 Prozent auf 69,76 EUR) und GEA (-0,67 Prozent auf 59,15 EUR).

Welche DAX-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Aktuell weist die Infineon-Aktie das größte Handelsvolumen im DAX auf. 351 071 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im DAX weist die Siemens-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 209,242 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der DAX-Mitglieder im Fokus

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie präsentiert mit 4,12 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX. Mit 7,50 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at