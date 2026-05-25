Montagshandel in Frankfurt: DAX präsentiert sich letztendlich fester

Schlussendlich tendierte der DAX im XETRA-Handel 2,03 Prozent höher bei 25 393,93 Punkten. Die DAX-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 2,058 Bio. Euro. Zum Start des Montagshandels standen Gewinne von 1,18 Prozent auf 25 181,27 Punkte an der Kurstafel, nach 24 888,56 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der DAX bei 25 438,41 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 25 062,72 Punkten.

So bewegt sich der DAX im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.04.2026, lag der DAX bei 24 128,98 Punkten. Der DAX wurde vor drei Monaten, am 25.02.2026, mit 25 175,94 Punkten bewertet. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.05.2025, notierte der DAX bei 23 629,58 Punkten.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 3,48 Prozent aufwärts. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des DAX bereits bei 25 507,79 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 21 863,81 Zählern.

Tops und Flops im DAX

Zu den Top-Aktien im DAX zählen aktuell MTU Aero Engines (+ 6,11 Prozent auf 314,10 EUR), Infineon (+ 4,51 Prozent auf 76,73 EUR), Daimler Truck (+ 4,44 Prozent auf 41,91 EUR), Zalando (+ 4,22 Prozent auf 21,72 EUR) und Deutsche Bank (+ 3,96 Prozent auf 29,28 EUR). Die schwächsten DAX-Aktien sind derweil Fresenius SE (-0,88 Prozent auf 38,44 EUR), Brenntag SE (-0,73 Prozent auf 57,08 EUR), BASF (-0,62 Prozent auf 51,35 EUR), Symrise (-0,38 Prozent auf 79,70 EUR) und Bayer (-0,26 Prozent auf 38,41 EUR).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im DAX auf

Im DAX weist die Deutsche Bank-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 4 061 258 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die Siemens-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 204,744 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im DAX den höchsten Börsenwert auf.

DAX-Fundamentalkennzahlen

Im DAX präsentiert die Porsche Automobil-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3,46 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mercedes-Benz Group (ex Daimler) lockt Anleger 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 6,58 Prozent.

Redaktion finanzen.at