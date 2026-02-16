Siemens Aktie

WKN: 723610 / ISIN: DE0007236101

Kursverlauf 16.02.2026 15:59:09

Montagshandel in Frankfurt: DAX schwächelt am Nachmittag

Der DAX bewegt sich derzeit auf rotem Terrain.

Am Montag verbucht der DAX um 15:42 Uhr via XETRA ein Minus in Höhe von 0,25 Prozent auf 24 851,67 Punkte. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 2,137 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0,296 Prozent auf 24 988,61 Punkte an der Kurstafel, nach 24 914,88 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den DAX bis auf 24 844,18 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 25 020,83 Zählern.

DAX-Jahreshoch und -Jahrestief

Der DAX stand vor einem Monat, am 16.01.2026, bei 25 297,13 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 14.11.2025, den Wert von 23 876,55 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.02.2025, stand der DAX bei 22 513,42 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 gewann der Index bereits um 1,27 Prozent. Der DAX erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 25 507,79 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 24 266,33 Punkten.

DAX-Tops und -Flops

Zu den stärksten Einzelwerten im DAX zählen derzeit Airbus SE (+ 2,43 Prozent auf 197,08 EUR), Deutsche Telekom (+ 2,23 Prozent auf 32,95 EUR), Heidelberg Materials (+ 1,72) Prozent auf 191,70 EUR), Deutsche Bank (+ 1,28 Prozent auf 29,98 EUR) und Zalando (+ 1,27 Prozent auf 20,77 EUR). Auf der Verliererseite im DAX stehen hingegen Siemens (-5,84 Prozent auf 236,40 EUR), Brenntag SE (-1,75 Prozent auf 57,20 EUR), Symrise (-1,39 Prozent auf 75,02 EUR), Infineon (-1,31 Prozent auf 42,94 EUR) und Merck (-1,13 Prozent auf 126,35 EUR).

Welche Aktien im DAX den größten Börsenwert aufweisen

Die Deutsche Telekom-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im DAX auf. 3 162 815 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Siemens-Aktie macht im DAX den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 195,885 Mrd. Euro.

DAX-Fundamentalkennzahlen

Im DAX weist die Porsche Automobil-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 3,33 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 6,12 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at

Generalversammlungs-Kalender der DAX-Unternehmen

Bildquelle: DANIEL ROLAND/AFP/Getty Images,Sebastian Kaulitzki / Shutterstock.com

Nachrichten zu Siemens AG

Analysen zu Deutsche Bank AG

11.02.26 Deutsche Bank Neutral Goldman Sachs Group Inc.
30.01.26 Deutsche Bank Overweight Barclays Capital
30.01.26 Deutsche Bank Buy UBS AG
30.01.26 Deutsche Bank Outperform RBC Capital Markets
29.01.26 Deutsche Bank Overweight JP Morgan Chase & Co.
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
