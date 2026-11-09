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Index-Performance 09.11.2026 09:28:52

Montagshandel in Frankfurt: DAX zum Handelsstart in Grün

Montagshandel in Frankfurt: DAX zum Handelsstart in Grün

Der DAX bleibt auch derzeit auf Erholungskurs.

Der DAX legt im XETRA-Handel um 09:11 Uhr um 0,10 Prozent auf 25 847,05 Punkte zu. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 2,146 Bio. Euro wert. In den Handel ging der DAX 0,020 Prozent leichter bei 25 815,30 Punkten, nach 25 820,36 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des DAX betrug 25 861,30 Punkte, das Tagestief hingegen 25 793,06 Zähler.

So bewegt sich der DAX seit Beginn Jahr

Vor einem Monat, am 09.10.2026, wurde der DAX mit 25 087,27 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 07.08.2026, den Stand von 26 319,45 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX stand am vorherigen Handelstag, dem 07.11.2025, bei 23 569,96 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 schlägt ein Plus von 5,33 Prozent zu Buche. Bei 26 692,90 Punkten verzeichnete der DAX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief steht hingegen bei 21 863,81 Zählern.

Das sind die Tops und Flops im DAX

Unter den stärksten Einzelwerten im DAX befinden sich aktuell Commerzbank (+ 2,62 Prozent auf 39,21 EUR), SAP SE (+ 1,71 Prozent auf 214,35 EUR), Infineon (+ 1,07 Prozent auf 46,25 EUR), Scout24 (+ 1,07 Prozent auf 90,05 EUR) und Deutsche Bank (+ 0,81 Prozent auf 31,82 EUR). Die Flop-Titel im DAX sind derweil HOCHTIEF (-5,20 Prozent auf 346,60 EUR), Fresenius Medical Care (FMC) St (-1,97 Prozent auf 41,40 EUR), Rheinmetall (-1,94 Prozent auf 796,90 EUR), Hannover Rück (-1,64 Prozent auf 288,20 EUR) und adidas (-1,20 Prozent auf 172,45 EUR).

Die teuersten Konzerne im DAX

Aktuell weist die Infineon-Aktie das größte Handelsvolumen im DAX auf. 430 943 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 237,935 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im DAX den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der DAX-Mitglieder

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 5,72 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den DAX-Werten auf. Mit 7,32 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der Vonovia SE-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

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adidas 174,05 0,84% adidas
Commerzbank 39,58 4,13% Commerzbank
Deutsche Bank AG 32,08 2,41% Deutsche Bank AG
Fresenius Medical Care (FMC) St. 41,19 -1,84% Fresenius Medical Care (FMC) St.
Hannover Rück 288,80 -1,03% Hannover Rück
HOCHTIEF AG 351,20 -3,25% HOCHTIEF AG
Infineon AG 47,18 2,68% Infineon AG
Rheinmetall AG 818,50 0,36% Rheinmetall AG
SAP SE 214,80 2,58% SAP SE
Scout24 90,30 1,63% Scout24
Volkswagen (VW) AG Vz. 69,94 0,14% Volkswagen (VW) AG Vz.
Vonovia SE 17,10 1,30% Vonovia SE

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