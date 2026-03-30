Montagshandel in Frankfurt: DAX zum Start des Montagshandels mit Abgaben

Der DAX gibt seine Gewinne vom Vortag heute wieder ab.

Am Montag tendiert der DAX um 09:12 Uhr via XETRA 0,11 Prozent tiefer bei 22 275,33 Punkten. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 1,907 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Verlust von 0,390 Prozent auf 22 213,86 Punkte an der Kurstafel, nach 22 300,75 Punkten am Vortag.

Bei 22 278,73 Einheiten erreichte der DAX sein Tageshoch, während er hingegen mit 22 209,45 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

DAX-Entwicklung auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 27.02.2026, einen Stand von 25 284,26 Punkten. Vor drei Monaten, am 30.12.2025, wurde der DAX mit einer Bewertung von 24 490,41 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 28.03.2025, den Wert von 22 461,52 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 verlor der Index bereits um 9,23 Prozent. Das DAX-Jahreshoch steht derzeit bei 25 507,79 Punkten. Bei 21 863,81 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Die Tops und Flops im DAX

Die Top-Aktien im DAX sind aktuell SAP SE (+ 0,87 Prozent auf 143,80 EUR), RWE (+ 0,84 Prozent auf 55,12 EUR), Merck (+ 0,71 Prozent auf 105,80 EUR), Bayer (+ 0,65 Prozent auf 38,51 EUR) und EON SE (+ 0,51 Prozent auf 18,64 EUR). Flop-Aktien im DAX sind derweil Zalando (-1,44 Prozent auf 19,84 EUR), Airbus SE (-0,95 Prozent auf 159,00 EUR), Rheinmetall (-0,94 Prozent auf 1 366,50 EUR), Continental (-0,77 Prozent auf 59,48 EUR) und BMW (-0,59 Prozent auf 77,32 EUR).

Die teuersten DAX-Konzerne

Im DAX ist die Deutsche Bank-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 220 162 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie sticht im DAX mit einer Marktkapitalisierung von 166,447 Mrd. Euro heraus.

Dieses KGV weisen die DAX-Titel auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 2,79 erwartet. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie gewährt Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,08 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at