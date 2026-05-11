Volkswagen Aktie

Volkswagen für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 766403 / ISIN: DE0007664039

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DAX-Entwicklung 11.05.2026 09:29:24

Montagshandel in Frankfurt: DAX zum Start leichter

Montagshandel in Frankfurt: DAX zum Start leichter

Der DAX notiert heute trotz positivem Vortag im Minus.

Der DAX notiert im XETRA-Handel um 09:12 Uhr um 0,06 Prozent tiefer bei 24 323,60 Punkten. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2,022 Bio. Euro. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Abschlag von 0,022 Prozent auf 24 333,31 Punkte an der Kurstafel, nach 24 338,63 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den DAX bis auf 24 351,20 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 24 305,94 Zählern.

DAX seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX lag am vorherigen Handelstag, dem 10.04.2026, bei 23 803,95 Punkten. Der DAX wurde vor drei Monaten, am 11.02.2026, mit 24 856,15 Punkten bewertet. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 09.05.2025, betrug der DAX-Kurs 23 499,32 Punkte.

Seit Jahresanfang 2026 ging es für den Index bereits um 0,879 Prozent nach unten. 25 507,79 Punkte markierten den Höchststand des DAX im laufenden Jahr. 21 863,81 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im DAX

Die Top-Aktien im DAX sind derzeit SAP SE (+ 1,07 Prozent auf 147,76 EUR), Commerzbank (+ 0,65 Prozent auf 35,70 EUR), Fresenius Medical Care (FMC) St (+ 0,56 Prozent auf 37,55 EUR), Infineon (+ 0,52 Prozent auf 61,98 EUR) und RWE (+ 0,37 Prozent auf 58,96 EUR). Am anderen Ende der DAX-Liste stehen derweil GEA (-3,80 Prozent auf 57,00 EUR), Hannover Rück (-2,78 Prozent auf 237,80 EUR), Continental (-1,47 Prozent auf 69,64 EUR), MTU Aero Engines (-1,41 Prozent auf 300,70 EUR) und Airbus SE (-1,26 Prozent auf 177,52 EUR) unter Druck.

Blick in den DAX: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Im DAX weist die Infineon-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 299 740 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Siemens-Aktie mit 201,962 Mrd. Euro die dominierende Aktie im DAX.

Fundamentaldaten der DAX-Werte im Blick

Unter den DAX-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie mit 3,28 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Volkswagen (VW) vz-Aktie bietet Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,83 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

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