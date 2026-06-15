Montagshandel in Frankfurt: LUS-DAX am Montagmittag freundlich

Am Montagmittag wagen sich die Börsianer in Frankfurt aus der Reserve.

Um 12:24 Uhr verbucht der LUS-DAX im XETRA-Handel Gewinne in Höhe von 0,87 Prozent auf 24 950,50 Punkte.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Montag bei 25 102,00 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 24 736,00 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der LUS-DAX seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat, am 15.05.2026, lag der LUS-DAX-Kurs bei 23 830,00 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 13.03.2026, notierte der LUS-DAX bei 23 302,00 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 13.06.2025, wurde der LUS-DAX mit 23 447,00 Punkten gehandelt.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2026 bereits um 1,57 Prozent nach oben. Aktuell liegt der LUS-DAX bei einem Jahreshoch von 25 509,50 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 21 861,50 Punkten.

LUS-DAX-Tops und -Flops

Die Top-Aktien im LUS-DAX sind derzeit MTU Aero Engines (+ 5,54 Prozent auf 329,30 EUR), Airbus SE (+ 3,63 Prozent auf 185,76 EUR), Heidelberg Materials (+ 3,57 Prozent auf 188,65 EUR), Deutsche Bank (+ 3,10 Prozent auf 29,63 EUR) und Vonovia SE (+ 3,09 Prozent auf 21,02 EUR). Zu den schwächsten LUS-DAX-Aktien zählen hingegen Commerzbank (-2,36 Prozent auf 35,96 EUR), Rheinmetall (-2,36 Prozent auf 1 177,20 EUR), RWE (-1,64 Prozent auf 56,52 EUR), Deutsche Telekom (-1,48 Prozent auf 27,90 EUR) und Deutsche Börse (-1,12 Prozent auf 246,70 EUR).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im LUS-DAX auf

Im LUS-DAX ist die Deutsche Bank-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 2 541 381 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 201,619 Mrd. Euro weist die Siemens-Aktie im LUS-DAX derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der LUS-DAX-Werte im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie. Hier wird ein KGV von 3,64 erwartet. Mit 7,12 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at