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LUS-DAX-Performance 08.06.2026 12:27:05

Montagshandel in Frankfurt: LUS-DAX klettert

Montagshandel in Frankfurt: LUS-DAX klettert

Der LUS-DAX macht aktuell Gewinne.

Um 12:25 Uhr notiert der LUS-DAX im XETRA-Handel 0,49 Prozent höher bei 24 596,00 Punkten.

Das Tageshoch des LUS-DAX betrug 24 643,50 Punkte, das Tagestief hingegen 24 334,50 Zähler.

So entwickelt sich der LUS-DAX seit Jahresbeginn

Der LUS-DAX wies vor einem Monat, am 08.05.2026, einen Stand von 24 402,00 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX wies am vorherigen Handelstag, dem 06.03.2026, einen Stand von 23 656,00 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 06.06.2025, notierte der LUS-DAX bei 24 318,00 Punkten.

Im Index schlägt seit Anfang des Jahres 2026 ein Plus von 0,122 Prozent zu Buche. Der LUS-DAX erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 25 509,50 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 21 861,50 Zählern.

Tops und Flops aktuell

Unter den stärksten Einzelwerten im LUS-DAX befinden sich derzeit Infineon (+ 1,23 Prozent auf 78,25 EUR), Porsche Automobil (+ 0,95 Prozent auf 30,86 EUR), RWE (+ 0,68 Prozent auf 56,38 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 0,33 Prozent auf 449,60 EUR) und Allianz (+ 0,32 Prozent auf 374,00 EUR). Die Verlierer im LUS-DAX sind derweil Continental (-2,56 Prozent auf 66,92 EUR), Vonovia SE (-2,25 Prozent auf 19,74 EUR), BASF (-1,92 Prozent auf 50,00 EUR), Heidelberg Materials (-1,67 Prozent auf 176,25 EUR) und Zalando (-1,62 Prozent auf 24,24 EUR).

Die teuersten Konzerne im LUS-DAX

Die Aktie im LUS-DAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Vonovia SE-Aktie. 2 092 711 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die Siemens-Aktie dominiert den LUS-DAX hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 204,897 Mrd. Euro.

KGV und Dividende der LUS-DAX-Werte

In diesem Jahr verzeichnet die Porsche Automobil-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3,22 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,08 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: ImageFlow / Shutterstock.com

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