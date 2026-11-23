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23.11.2026 17:58:45
Montagshandel in Frankfurt: LUS-DAX schlussendlich mit Kursplus
Am Montag gewann der LUS-DAX via XETRA schlussendlich 2,59 Prozent auf 25 361,00 Punkte.
Der LUS-DAX verzeichnete bei 25 387,00 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 24 838,00 Einheiten.
LUS-DAX auf Jahressicht
Der LUS-DAX wies vor einem Monat, am 23.10.2026, einen Stand von 25 150,00 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.08.2026, lag der LUS-DAX bei 26 111,00 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 21.11.2025, den Stand von 23 232,00 Punkten.
Auf Jahressicht 2026 ging es für den Index bereits um 3,24 Prozent aufwärts. Der LUS-DAX markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 27 000,00 Punkten. Bei 21 861,50 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.
LUS-DAX-Top-Flop-Aktien
Die Gewinner-Aktien im LUS-DAX sind derzeit Siemens Energy (+ 6,88 Prozent auf 126,46 EUR), Infineon (+ 6,56 Prozent auf 48,42 EUR), HOCHTIEF (+ 5,38 Prozent auf 356,20 EUR), Deutsche Bank (+ 4,79 Prozent auf 30,53 EUR) und Rheinmetall (+ 4,59 Prozent auf 725,20 EUR). Auf der Verliererseite im LUS-DAX stehen hingegen Deutsche Börse (-1,33 Prozent auf 310,90 EUR), Bayer (-0,71 Prozent auf 52,98 EUR), Deutsche Telekom (-0,34 Prozent auf 26,25 EUR), Beiersdorf (-0,23 Prozent auf 79,00 EUR) und Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 0,01 Prozent auf 37,63 EUR).
LUS-DAX-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick
Die Deutsche Bank-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im LUS-DAX auf. 8 546 440 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im LUS-DAX weist die SAP SE-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 207,374 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.
LUS-DAX-Fundamentalkennzahlen im Fokus
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie. Hier wird ein KGV von 4,82 erwartet. Im Index weist die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie mit 7,96 Prozent 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.
Redaktion finanzen.at
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|HOCHTIEF AG
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