Deutsche Bank Aktie
WKN: 514000 / ISIN: DE0005140008
|LUS-DAX aktuell
|
09.02.2026 17:58:48
Montagshandel in Frankfurt: LUS-DAX schlussendlich stärker
Der LUS-DAX sprang im XETRA-Handel letztendlich um 0,72 Prozent auf 25 002,50 Punkte an.
Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Montag bei 25 023,50 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 24 711,50 Punkten verzeichnete.
So entwickelt sich der LUS-DAX seit Beginn des Jahres
Vor einem Monat, am 09.01.2026, lag der LUS-DAX-Kurs bei 25 279,00 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.11.2025, notierte der LUS-DAX bei 23 781,00 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.02.2025, wurde der LUS-DAX mit 21 745,00 Punkten gehandelt.
Für den Index ging es auf Jahressicht 2026 bereits um 1,78 Prozent nach oben. Aktuell liegt der LUS-DAX bei einem Jahreshoch von 25 509,50 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 24 214,00 Punkten.
LUS-DAX-Tops und -Flops
Die Top-Aktien im LUS-DAX sind derzeit Commerzbank (+ 4,23 Prozent auf 35,45 EUR), Siemens Energy (+ 3,88 Prozent auf 157,90 EUR), Rheinmetall (+ 2,77 Prozent auf 1 649,00 EUR), Heidelberg Materials (+ 2,23 Prozent auf 220,20 EUR) und Siemens (+ 2,18 Prozent auf 255,95 EUR). Zu den schwächsten LUS-DAX-Aktien zählen hingegen Fresenius Medical Care (FMC) St (-2,09 Prozent auf 39,79 EUR), Siemens Healthineers (-1,45 Prozent auf 40,80 EUR), Deutsche Börse (-1,40 Prozent auf 211,50 EUR), Hannover Rück (-1,37 Prozent auf 245,00 EUR) und Symrise (-1,27 Prozent auf 71,64 EUR).
Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im LUS-DAX auf
Im LUS-DAX ist die Deutsche Bank-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 5 728 213 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 195,456 Mrd. Euro weist die Siemens-Aktie im LUS-DAX derzeit den höchsten Börsenwert auf.
Fundamentalkennzahlen der LUS-DAX-Werte im Fokus
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie. Hier wird ein KGV von 3,32 erwartet. Mit 6,19 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.
Analysen zu Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|Beiersdorf AG
|102,70
|-0,53%
|Commerzbank
|35,43
|4,45%
|Deutsche Bank AG
|31,78
|1,10%
|Deutsche Börse AG
|211,60
|-1,63%
|Fresenius Medical Care (FMC) St.
|39,74
|-2,60%
|Hannover Rück
|245,60
|-1,68%
|Heidelberg Materials
|220,70
|1,99%
|Porsche Automobil Holding SE
|35,10
|-0,93%
|Rheinmetall AG
|1 647,50
|2,71%
|Siemens AG
|255,20
|1,35%
|Siemens Energy AG
|157,70
|3,89%
|Siemens Healthineers AG
|40,58
|-2,00%
|Symrise AG
|71,40
|-1,90%
|Volkswagen (VW) AG Vz.
|100,65
|-0,25%
Indizes in diesem Artikel
|L&S DAX Indikation
|24 992,50
|0,67%
