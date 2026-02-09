Deutsche Bank Aktie

WKN: 514000 / ISIN: DE0005140008

LUS-DAX aktuell 09.02.2026 17:58:48

Montagshandel in Frankfurt: LUS-DAX schlussendlich stärker

Heute wagten sich die Börsianer in Frankfurt aus der Reserve.

Heute wagten sich die Börsianer in Frankfurt aus der Reserve.

Der LUS-DAX sprang im XETRA-Handel letztendlich um 0,72 Prozent auf 25 002,50 Punkte an.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Montag bei 25 023,50 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 24 711,50 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der LUS-DAX seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat, am 09.01.2026, lag der LUS-DAX-Kurs bei 25 279,00 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.11.2025, notierte der LUS-DAX bei 23 781,00 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.02.2025, wurde der LUS-DAX mit 21 745,00 Punkten gehandelt.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2026 bereits um 1,78 Prozent nach oben. Aktuell liegt der LUS-DAX bei einem Jahreshoch von 25 509,50 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 24 214,00 Punkten.

LUS-DAX-Tops und -Flops

Die Top-Aktien im LUS-DAX sind derzeit Commerzbank (+ 4,23 Prozent auf 35,45 EUR), Siemens Energy (+ 3,88 Prozent auf 157,90 EUR), Rheinmetall (+ 2,77 Prozent auf 1 649,00 EUR), Heidelberg Materials (+ 2,23 Prozent auf 220,20 EUR) und Siemens (+ 2,18 Prozent auf 255,95 EUR). Zu den schwächsten LUS-DAX-Aktien zählen hingegen Fresenius Medical Care (FMC) St (-2,09 Prozent auf 39,79 EUR), Siemens Healthineers (-1,45 Prozent auf 40,80 EUR), Deutsche Börse (-1,40 Prozent auf 211,50 EUR), Hannover Rück (-1,37 Prozent auf 245,00 EUR) und Symrise (-1,27 Prozent auf 71,64 EUR).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im LUS-DAX auf

Im LUS-DAX ist die Deutsche Bank-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 5 728 213 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 195,456 Mrd. Euro weist die Siemens-Aktie im LUS-DAX derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der LUS-DAX-Werte im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie. Hier wird ein KGV von 3,32 erwartet. Mit 6,19 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

Historische Kursdaten

Bildquelle: ImageFlow / Shutterstock.com

30.01.26 Deutsche Bank Overweight Barclays Capital
30.01.26 Deutsche Bank Buy UBS AG
30.01.26 Deutsche Bank Outperform RBC Capital Markets
29.01.26 Deutsche Bank Overweight JP Morgan Chase & Co.
29.01.26 Deutsche Bank Overweight Barclays Capital
