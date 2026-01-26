Montagshandel in Frankfurt: LUS-DAX zeigt sich letztendlich fester

LUS-DAX-Kurs am ersten Tag der Woche zum Handelsschluss.

Der LUS-DAX bewegte sich im XETRA-Handel letztendlich um 0,31 Prozent fester bei 24 942,00 Punkten.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 24 988,00 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 24 792,00 Punkten.

So entwickelt sich der LUS-DAX seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.12.2025, wurde der LUS-DAX mit 24 323,00 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 24.10.2025, den Wert von 24 204,00 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.01.2025, wurde der LUS-DAX mit 21 377,00 Punkten berechnet.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2026 bereits um 1,53 Prozent nach oben. Bei 25 509,50 Punkten erreichte der LUS-DAX bislang ein Jahreshoch. Bei 24 344,00 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Heutige Tops und Flops im LUS-DAX

Unter den stärksten Aktien im LUS-DAX befinden sich derzeit Bayer (+ 4,06 Prozent auf 46,37 EUR), GEA (+ 3,39 Prozent auf 62,60 EUR), EON SE (+ 2,30 Prozent auf 17,34 EUR), adidas (+ 2,23 Prozent auf 146,95 EUR) und SAP SE (+ 1,53 Prozent auf 200,95 EUR). Zu den schwächsten LUS-DAX-Aktien zählen derweil Rheinmetall (-2,13 Prozent auf 1 791,00 EUR), Airbus SE (-2,10 Prozent auf 202,35 EUR), MTU Aero Engines (-1,51 Prozent auf 372,30 EUR), Daimler Truck (-1,33 Prozent auf 40,79 EUR) und Zalando (-1,29 Prozent auf 23,65 EUR).

Die meistgehandelten LUS-DAX-Aktien

Im LUS-DAX ist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 4 703 588 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie dominiert den LUS-DAX hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 225,350 Mrd. Euro.

KGV und Dividende der LUS-DAX-Werte

In diesem Jahr hat die Porsche Automobil-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX inne. Die höchste Dividendenrendite ist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,97 Prozent bei der Volkswagen (VW) vz-Aktie zu erwarten.

