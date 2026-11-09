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LUS-DAX im Blick 09.11.2026 17:58:33

Montagshandel in Frankfurt: LUS-DAX zum Handelsende mit Zuschlägen

Montagshandel in Frankfurt: LUS-DAX zum Handelsende mit Zuschlägen

Mit dem LUS-DAX ging es zum Handelsschluss aufwärts.

Am Montag tendierte der LUS-DAX via XETRA zum Handelsende 2,32 Prozent fester bei 26 299,00 Punkten.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 25 717,00 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 26 306,00 Punkten.

So bewegt sich der LUS-DAX auf Jahressicht

Der LUS-DAX stand vor einem Monat, am 09.10.2026, bei 25 175,00 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX lag am vorherigen Handelstag, dem 07.08.2026, bei 26 364,00 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX wies am vorherigen Handelstag, dem 07.11.2025, einen Wert von 23 781,00 Punkten auf.

Seit Jahresbeginn 2026 kletterte der Index bereits um 7,05 Prozent. Der LUS-DAX markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 26 690,00 Punkten. Bei 21 861,50 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Gewinner und Verlierer im LUS-DAX

Die stärksten Einzelwerte im LUS-DAX sind derzeit Infineon (+ 6,27 Prozent auf 48,63 EUR), Siemens Energy (+ 5,08 Prozent auf 124,10 EUR), Airbus SE (+ 4,96 Prozent auf 206,10 EUR), Rheinmetall (+ 4,02 Prozent auf 845,40 EUR) und Commerzbank (+ 3,90 Prozent auf 39,70 EUR). Die Verlierer im LUS-DAX sind hingegen Siemens Healthineers (-3,36 Prozent auf 43,16 EUR), Fresenius Medical Care (FMC) St (-2,98 Prozent auf 40,97 EUR), Symrise (-2,06 Prozent auf 94,36 EUR), Deutsche Börse (-1,56 Prozent auf 315,00 EUR) und Hannover Rück (-1,37 Prozent auf 289,00 EUR).

Die teuersten Unternehmen im LUS-DAX

Im LUS-DAX weist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 6 884 881 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist im LUS-DAX den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 237,935 Mrd. Euro.

LUS-DAX-Fundamentalkennzahlen

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 5,72 erwartet. Die Vonovia SE-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,32 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at

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