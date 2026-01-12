GEA Aktie
WKN: 660200 / ISIN: DE0006602006
12.01.2026 09:29:47
Montagshandel in Frankfurt: LUS-DAX zum Start des Montagshandels in Rot
Am Montag notiert der LUS-DAX um 09:28 Uhr via XETRA 0,03 Prozent leichter bei 25 254,50 Punkten.
Der LUS-DAX verzeichnete bei 25 278,00 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Montag 25 193,00 Einheiten.
LUS-DAX seit Beginn des Jahres
Noch vor einem Monat, am 12.12.2025, verzeichnete der LUS-DAX einen Stand von 24 226,00 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.10.2025, wies der LUS-DAX einen Wert von 24 124,00 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.01.2025, wurde der LUS-DAX mit einer Bewertung von 20 243,00 Punkten gehandelt.
Die Tops und Flops im LUS-DAX
Zu den stärksten Einzelwerten im LUS-DAX zählen aktuell GEA (+ 1,76 Prozent auf 60,60 EUR), Rheinmetall (+ 1,71 Prozent auf 1 932,50 EUR), Zalando (+ 1,64 Prozent auf 25,35 EUR), Fresenius SE (+ 1,40 Prozent auf 49,92 EUR) und Symrise (+ 1,40 Prozent auf 71,04 EUR). Die Verlierer im LUS-DAX sind hingegen Allianz (-1,31 Prozent auf 377,30 EUR), BMW (-0,93 Prozent auf 91,16 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-0,83 Prozent auf 59,87 EUR), Volkswagen (VW) vz (-0,77 Prozent auf 103,05 EUR) und Deutsche Bank (-0,65 Prozent auf 32,84 EUR).
LUS-DAX-Aktien mit dem Top-Börsenwert
Das größte Handelsvolumen im LUS-DAX kann derzeit die Deutsche Telekom-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via XETRA 221 880 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 241,779 Mrd. Euro macht die SAP SE-Aktie im LUS-DAX derzeit den höchsten Börsenwert aus.
Diese Dividenden zahlen die LUS-DAX-Titel
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 3,50 erwartet. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,05 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.
Redaktion finanzen.at
