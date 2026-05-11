GEA Aktie
WKN: 660200 / ISIN: DE0006602006
|LUS-DAX-Performance
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11.05.2026 09:29:24
Montagshandel in Frankfurt: LUS-DAX zum Start des Montagshandels mit Abgaben
Um 09:25 Uhr tendiert der LUS-DAX im XETRA-Handel 0,53 Prozent leichter bei 24 307,50 Punkten.
Das Tageshoch des LUS-DAX betrug 24 350,50 Punkte, das Tagestief hingegen 24 258,50 Zähler.
So entwickelt sich der LUS-DAX seit Jahresbeginn
Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 10.04.2026, den Stand von 23 802,00 Punkten. Der LUS-DAX wies vor drei Monaten, am 11.02.2026, einen Stand von 24 925,00 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 09.05.2025, notierte der LUS-DAX bei 23 528,00 Punkten.
Im Index schlägt seit Anfang des Jahres 2026 ein Minus von 1,05 Prozent zu Buche. Der LUS-DAX erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 25 509,50 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 21 861,50 Zählern.
Tops und Flops aktuell
Unter den stärksten Einzelwerten im LUS-DAX befinden sich derzeit SAP SE (+ 1,07 Prozent auf 147,76 EUR), Commerzbank (+ 0,65 Prozent auf 35,70 EUR), Fresenius Medical Care (FMC) St (+ 0,56 Prozent auf 37,55 EUR), Infineon (+ 0,52 Prozent auf 61,98 EUR) und RWE (+ 0,37 Prozent auf 58,96 EUR). Die Verlierer im LUS-DAX sind derweil GEA (-3,80 Prozent auf 57,00 EUR), Hannover Rück (-2,78 Prozent auf 237,80 EUR), Continental (-1,47 Prozent auf 69,64 EUR), MTU Aero Engines (-1,41 Prozent auf 300,70 EUR) und Airbus SE (-1,26 Prozent auf 177,52 EUR).
Die teuersten Konzerne im LUS-DAX
Die Aktie im LUS-DAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Infineon-Aktie. 299 740 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die Siemens-Aktie dominiert den LUS-DAX hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 201,962 Mrd. Euro.
KGV und Dividende der LUS-DAX-Werte
In diesem Jahr verzeichnet die Porsche Automobil-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3,28 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,83 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.
Redaktion finanzen.at
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