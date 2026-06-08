Montagshandel in Frankfurt: LUS-DAX zum Start freundlich

Das macht der LUS-DAX heute.

Um 09:25 Uhr geht es im LUS-DAX im XETRA-Handel um 0,24 Prozent aufwärts auf 24 534,50 Punkte.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 24 536,50 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 24 334,50 Punkten.

So entwickelt sich der LUS-DAX seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat, am 08.05.2026, wurde der LUS-DAX mit 24 402,00 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 06.03.2026, den Wert von 23 656,00 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 06.06.2025, wurde der LUS-DAX mit 24 318,00 Punkten berechnet.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2026 bereits um 0,128 Prozent abwärts. Bei 25 509,50 Punkten erreichte der LUS-DAX bislang ein Jahreshoch. Bei 21 861,50 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Heutige Tops und Flops im LUS-DAX

Unter den stärksten Aktien im LUS-DAX befinden sich derzeit Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 0,18 Prozent auf 448,90 EUR), Hannover Rück (+ 0,18 Prozent auf 227,60 EUR), EON SE (+ 0,14 Prozent auf 18,30 EUR), Deutsche Börse (+ 0,08 Prozent auf 246,10 EUR) und Allianz (-0,03 Prozent auf 372,70 EUR). Zu den schwächsten LUS-DAX-Aktien zählen derweil Zalando (-2,88 Prozent auf 23,93 EUR), MTU Aero Engines (-2,55 Prozent auf 294,10 EUR), Airbus SE (-2,49 Prozent auf 174,54 EUR), Heidelberg Materials (-2,32 Prozent auf 175,10 EUR) und Siemens (-2,29 Prozent auf 262,65 EUR).

Die meistgehandelten LUS-DAX-Aktien

Im LUS-DAX ist die Vonovia SE-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 660 057 Aktien gehandelt. Die Siemens-Aktie dominiert den LUS-DAX hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 204,897 Mrd. Euro.

KGV und Dividende der LUS-DAX-Werte

In diesem Jahr hat die Porsche Automobil-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3,22 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX inne. Die höchste Dividendenrendite ist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,08 Prozent bei der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at