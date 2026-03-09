Schaeffler Aktie
WKN DE: SHA010 / ISIN: DE000SHA0100
|Index im Blick
|
09.03.2026 15:58:17
Montagshandel in Frankfurt: MDAX am Nachmittag mit Abgaben
Um 15:42 Uhr sinkt der MDAX im XETRA-Handel um 2,13 Prozent auf 28 854,71 Punkte. Insgesamt kommt der MDAX damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 350,853 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 1,73 Prozent auf 28 971,65 Punkte an der Kurstafel, nach 29 482,78 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 28 992,29 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 28 488,77 Punkten verzeichnete.
MDAX seit Beginn des Jahres
Noch vor einem Monat, am 09.02.2026, stand der MDAX bei 31 965,87 Punkten. Der MDAX erreichte vor drei Monaten, am 09.12.2025, den Stand von 29 729,05 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 07.03.2025, den Wert von 29 560,30 Punkten.
Auf Jahressicht 2026 ging es für den Index bereits um 6,86 Prozent nach unten. Der MDAX verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 32 383,56 Punkten. Bei 28 488,77 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.
Tops und Flops im MDAX aktuell
Die stärksten Einzelwerte im MDAX sind aktuell HENSOLDT (+ 5,09 Prozent auf 77,45 EUR), K+S (+ 4,25 Prozent auf 15,70 EUR), LANXESS (+ 2,00 Prozent auf 13,79 EUR), AIXTRON SE (+ 1,49 Prozent auf 29,25 EUR) und flatexDEGIRO (+ 0,87 Prozent auf 32,52 EUR). Zu den schwächsten MDAX-Aktien zählen derweil Lufthansa (-6,87 Prozent auf 7,56 EUR), Aroundtown SA (-6,66 Prozent auf 2,52 EUR), Schaeffler (-5,99 Prozent auf 7,30 EUR), TAG Immobilien (-5,29 Prozent auf 14,51 EUR) und Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (-5,18 Prozent auf 39,90 EUR).
Die teuersten MDAX-Konzerne
Die Lufthansa-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im MDAX auf. 7 639 603 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 32,878 Mrd. Euro macht die Porsche vz-Aktie im MDAX derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.
KGV und Dividende der MDAX-Werte
2026 verzeichnet die TeamViewer-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,46 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,76 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.
