Montagshandel in Frankfurt: MDAX in der Verlustzone

So bewegt sich der MDAX am Montagnachmittag.

Um 15:41 Uhr tendiert der MDAX im XETRA-Handel 0,23 Prozent leichter bei 32 563,49 Punkten. Die MDAX-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 354,685 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0,211 Prozent auf 32 707,29 Punkte an der Kurstafel, nach 32 638,42 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der MDAX bei 32 764,21 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 32 420,89 Punkten.

So entwickelt sich der MDAX im Jahresverlauf

Noch vor einem Monat, am 22.05.2026, wies der MDAX einen Wert von 32 108,27 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX wies am vorherigen Handelstag, dem 20.03.2026, einen Stand von 27 796,28 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX notierte am vorherigen Handelstag, dem 20.06.2025, bei 29 365,17 Punkten.

Der Index stieg seit Jahresbeginn 2026 bereits um 5,11 Prozent zu. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des MDAX bereits bei 33 547,52 Punkten. Bei 26 803,25 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

MDAX-Gewinner und -Verlierer

Die stärksten Einzelwerte im MDAX sind aktuell Siltronic (+ 5,87 Prozent auf 97,35 EUR), Elmos Semiconductor (+ 4,07 Prozent auf 189,20 EUR), Nordex (+ 2,64 Prozent auf 48,98 EUR), JENOPTIK (+ 1,79 Prozent auf 47,80 EUR) und AUMOVIO (+ 1,66 Prozent auf 39,90 EUR). Unter den schwächsten MDAX-Aktien befinden sich derweil HENSOLDT (-5,88 Prozent auf 68,20 EUR), RENK (-5,17 Prozent auf 45,52 EUR), freenet (-3,51 Prozent auf 24,22 EUR), TKMS thyssenkrupp Marine Systems (-3,38 Prozent auf 71,50 EUR) und Porsche Automobil (-2,64 Prozent auf 29,87 EUR).

Diese MDAX-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Das größte Handelsvolumen im MDAX kann derzeit die Lufthansa-Aktie aufweisen. 1 772 135 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im MDAX hat die Porsche vz-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 43,086 Mrd. Euro den größten Anteil.

Fundamentaldaten der MDAX-Mitglieder im Fokus

2026 verzeichnet die Porsche Automobil-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3,61 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX. Die freenet-Aktie gewährt Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,03 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at