Evonik Aktie

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WKN DE: EVNK01 / ISIN: DE000EVNK013

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MDAX aktuell 31.08.2026 17:58:29

Montagshandel in Frankfurt: MDAX letztendlich schwächer

Montagshandel in Frankfurt: MDAX letztendlich schwächer

So performte der MDAX am Montag zum Handelsende.

Zum Handelsschluss stand im XETRA-Handel ein Minus von 0,77 Prozent auf 32 776,59 Punkte an der MDAX-Kurstafel. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 365,753 Mrd. Euro. Zuvor ging der MDAX 0,365 Prozent leichter bei 32 909,22 Punkten in den Montagshandel, nach 33 029,91 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den MDAX bis auf 32 759,27 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 32 937,80 Zählern.

So bewegt sich der MDAX seit Beginn Jahr

Am letzten Handelstag im Juli, dem 31.07.2026, wurde der MDAX mit 31 980,52 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 29.05.2026, lag der MDAX bei 33 352,83 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 29.08.2025, wies der MDAX einen Stand von 30 286,90 Punkten auf.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2026 bereits um 5,80 Prozent nach oben. Bei 33 547,52 Punkten erreichte der MDAX bislang ein Jahreshoch. Bei 26 803,25 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Top und Flops heute

Die stärksten Einzelwerte im MDAX sind aktuell LANXESS (+ 3,17 Prozent auf 14,95 EUR), AUMOVIO (+ 2,08 Prozent auf 36,85 EUR), TRATON (+ 1,69 Prozent auf 38,42 EUR), Evonik (+ 1,17 Prozent auf 19,01 EUR) und K+S (+ 1,10 Prozent auf 16,51 EUR). Auf der Verliererseite im MDAX stehen hingegen TAG Immobilien (-3,58 Prozent auf 12,65 EUR), Aroundtown SA (-3,14 Prozent auf 1,91 EUR), Siltronic (-2,59 Prozent auf 79,00 EUR), TUI (-2,52 Prozent auf 7,03 EUR) und SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-2,44 Prozent auf 69,90 EUR).

Die teuersten Konzerne im MDAX

Aktuell weist die Aroundtown SA-Aktie das größte Handelsvolumen im MDAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 5 783 658 Aktien gehandelt. Die Porsche vz-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 41,031 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im MDAX den höchsten Börsenwert.

Fundamentalkennzahlen der MDAX-Mitglieder im Blick

2026 präsentiert die Porsche Automobil-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3,27 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX. In puncto Dividendenrendite ist die freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,35 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.at

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Weitere Links:

Dividendentermine der MDAX-Unternehmen
Die Tops und Flops im MDAX?
Historische Kursdaten

Bildquelle: FrankHH / Shutterstock.com

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Aktien in diesem Artikel

Aroundtown SA 1,91 -3,49% Aroundtown SA
AUMOVIO 36,75 2,23% AUMOVIO
Evonik AG 18,94 1,12% Evonik AG
freenet AG 24,34 -0,65% freenet AG
K+S AG 16,45 1,17% K+S AG
LANXESS AG 14,91 2,26% LANXESS AG
Porsche Automobil Holding SE 28,38 -0,91% Porsche Automobil Holding SE
Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft) 45,27 -0,77% Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
Siltronic AG 79,10 -2,16% Siltronic AG
SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) 69,95 -1,06% SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)
TAG Immobilien AG 12,63 -3,44% TAG Immobilien AG
thyssenkrupp AG 14,37 -1,95% thyssenkrupp AG
TRATON 38,32 1,32% TRATON
TUI AG 7,05 -1,70% TUI AG

Indizes in diesem Artikel

MDAX 32 724,55 -0,92%

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