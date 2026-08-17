Lufthansa Aktie

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WKN: 823212 / ISIN: DE0008232125

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Index im Fokus 17.08.2026 16:00:11

Montagshandel in Frankfurt: MDAX notiert am Montagnachmittag im Minus

Montagshandel in Frankfurt: MDAX notiert am Montagnachmittag im Minus

So bewegt sich der MDAX am Montag.

Um 15:42 Uhr notiert der MDAX im XETRA-Handel 0,35 Prozent schwächer bei 32 350,81 Punkten. Insgesamt kommt der MDAX damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 357,412 Mrd. Euro. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Zuschlag von 0,121 Prozent auf 32 503,59 Punkte an der Kurstafel, nach 32 464,39 Punkten am Vortag.

Bei 32 323,59 Einheiten erreichte der MDAX sein Tagestief, während er hingegen mit 32 542,06 Punkten den höchsten Stand markierte.

MDAX-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Der MDAX stand noch vor einem Monat, am 17.07.2026, bei 31 864,73 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 15.05.2026, stand der MDAX bei 31 365,17 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX wies am vorherigen Handelstag, dem 15.08.2025, einen Stand von 30 951,69 Punkten auf.

Im Index schlägt seit Jahresbeginn 2026 ein Plus von 4,43 Prozent zu Buche. Bei 33 547,52 Punkten markierte der MDAX bislang ein Jahreshoch. Bei 26 803,25 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

MDAX-Top-Flop-Aktien

Die stärksten Einzelwerte im MDAX sind aktuell K+S (+ 3,61 Prozent auf 14,93 EUR), AIXTRON SE (+ 2,18 Prozent auf 42,17 EUR), flatexDEGIRO (+ 1,76 Prozent auf 35,88 EUR), DEUTZ (+ 1,67 Prozent auf 10,35 EUR) und Nordex (+ 1,28 Prozent auf 39,70 EUR). Schwächer notieren im MDAX hingegen TKMS thyssenkrupp Marine Systems (-2,69 Prozent auf 101,20 EUR), United Internet (-2,61 Prozent auf 23,90 EUR), KION GROUP (-2,59 Prozent auf 40,67 EUR), Aroundtown SA (-2,35 Prozent auf 2,08 EUR) und RTL (-2,33 Prozent auf 31,45 EUR).

Welche Aktien im MDAX die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die Aktie im MDAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Lufthansa-Aktie. 1 109 652 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die Porsche vz-Aktie weist im MDAX den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 39,601 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der MDAX-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 3,27 zu Buche schlagen. Die freenet-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 8,59 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: FrankHH / Shutterstock.com

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Aktien in diesem Artikel

AIXTRON SE 42,16 2,16% AIXTRON SE
Aroundtown SA 2,08 -2,44% Aroundtown SA
DEUTZ AG 10,39 2,06% DEUTZ AG
flatexDEGIRO AG 36,08 2,50% flatexDEGIRO AG
freenet AG 23,72 -0,17% freenet AG
K+S AG 14,83 3,49% K+S AG
KION GROUP AG 40,49 -2,57% KION GROUP AG
Lufthansa AG 8,06 -1,25% Lufthansa AG
Nordex AG 40,04 2,82% Nordex AG
Porsche Automobil Holding SE 27,33 -0,94% Porsche Automobil Holding SE
Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft) 44,51 0,79% Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
RTL 31,35 -2,18% RTL
thyssenkrupp AG 13,79 -0,11% thyssenkrupp AG
TKMS thyssenkrupp Marine Systems 101,00 -3,81% TKMS thyssenkrupp Marine Systems
United Internet AG 23,92 -2,37% United Internet AG

Indizes in diesem Artikel

MDAX 32 332,85 -0,41%

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