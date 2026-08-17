Lufthansa Aktie
WKN: 823212 / ISIN: DE0008232125
|Index im Fokus
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17.08.2026 16:00:11
Montagshandel in Frankfurt: MDAX notiert am Montagnachmittag im Minus
Um 15:42 Uhr notiert der MDAX im XETRA-Handel 0,35 Prozent schwächer bei 32 350,81 Punkten. Insgesamt kommt der MDAX damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 357,412 Mrd. Euro. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Zuschlag von 0,121 Prozent auf 32 503,59 Punkte an der Kurstafel, nach 32 464,39 Punkten am Vortag.
Bei 32 323,59 Einheiten erreichte der MDAX sein Tagestief, während er hingegen mit 32 542,06 Punkten den höchsten Stand markierte.
MDAX-Entwicklung seit Beginn des Jahres
Der MDAX stand noch vor einem Monat, am 17.07.2026, bei 31 864,73 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 15.05.2026, stand der MDAX bei 31 365,17 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX wies am vorherigen Handelstag, dem 15.08.2025, einen Stand von 30 951,69 Punkten auf.
Im Index schlägt seit Jahresbeginn 2026 ein Plus von 4,43 Prozent zu Buche. Bei 33 547,52 Punkten markierte der MDAX bislang ein Jahreshoch. Bei 26 803,25 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.
MDAX-Top-Flop-Aktien
Die stärksten Einzelwerte im MDAX sind aktuell K+S (+ 3,61 Prozent auf 14,93 EUR), AIXTRON SE (+ 2,18 Prozent auf 42,17 EUR), flatexDEGIRO (+ 1,76 Prozent auf 35,88 EUR), DEUTZ (+ 1,67 Prozent auf 10,35 EUR) und Nordex (+ 1,28 Prozent auf 39,70 EUR). Schwächer notieren im MDAX hingegen TKMS thyssenkrupp Marine Systems (-2,69 Prozent auf 101,20 EUR), United Internet (-2,61 Prozent auf 23,90 EUR), KION GROUP (-2,59 Prozent auf 40,67 EUR), Aroundtown SA (-2,35 Prozent auf 2,08 EUR) und RTL (-2,33 Prozent auf 31,45 EUR).
Welche Aktien im MDAX die höchste Marktkapitalisierung aufweisen
Die Aktie im MDAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Lufthansa-Aktie. 1 109 652 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die Porsche vz-Aktie weist im MDAX den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 39,601 Mrd. Euro.
Fundamentaldaten der MDAX-Titel
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 3,27 zu Buche schlagen. Die freenet-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 8,59 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
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Weitere Links:
Nachrichten zu Lufthansa AG
|
16:00
|Montagshandel in Frankfurt: MDAX notiert am Montagnachmittag im Minus (finanzen.at)
|
12:27
|Börse Frankfurt: MDAX notiert am Mittag um Vortagesschluss (finanzen.at)
|
14.08.26
|Pluszeichen in Frankfurt: MDAX letztendlich im Aufwind (finanzen.at)
|
13.08.26
|MDAX-Wert Lufthansa-Aktie: So viel Verlust hätte ein Lufthansa-Investment von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
11.08.26
|GNW-News: Deutsche Lufthansa AG: Dieter Vranckx, Kauf (dpa-AFX)
|
11.08.26
|Tarifstreit bei Lufthansa: Piloten-Gewerkschaft stimmt Schlichtungsverfahren zu - Aktie in Grün (dpa-AFX)
|
11.08.26
|Zuversicht in Frankfurt: MDAX beginnt Handel in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
11.08.26
|Lufthansa und Pilotengewerkschaft VC einigen sich auf Schlichtung (Dow Jones)
Analysen zu Porsche Automobil Holding SE
|12.08.26
|Porsche Automobil Underweight
|Barclays Capital
|10.08.26
|Porsche Automobil Buy
|Deutsche Bank AG
|26.06.26
|Porsche Automobil Market-Perform
|Bernstein Research
|22.06.26
|Porsche Automobil Halten
|DZ BANK
|15.05.26
|Porsche Automobil Market-Perform
|Bernstein Research
|12.08.26
|Porsche Automobil Underweight
|Barclays Capital
|10.08.26
|Porsche Automobil Buy
|Deutsche Bank AG
|26.06.26
|Porsche Automobil Market-Perform
|Bernstein Research
|22.06.26
|Porsche Automobil Halten
|DZ BANK
|15.05.26
|Porsche Automobil Market-Perform
|Bernstein Research
|10.08.26
|Porsche Automobil Buy
|Deutsche Bank AG
|20.02.26
|Porsche Automobil Buy
|Deutsche Bank AG
|12.11.25
|Porsche Automobil Buy
|Deutsche Bank AG
|01.10.25
|Porsche Automobil Buy
|Deutsche Bank AG
|13.08.25
|Porsche Automobil Buy
|Deutsche Bank AG
|12.08.26
|Porsche Automobil Underweight
|Barclays Capital
|19.01.26
|Porsche Automobil Underweight
|Barclays Capital
|09.01.26
|Porsche Automobil Underweight
|Barclays Capital
|10.03.25
|Porsche Automobil Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|14.01.25
|Porsche Automobil Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|26.06.26
|Porsche Automobil Market-Perform
|Bernstein Research
|22.06.26
|Porsche Automobil Halten
|DZ BANK
|15.05.26
|Porsche Automobil Market-Perform
|Bernstein Research
|09.04.26
|Porsche Automobil Hold
|Warburg Research
|31.03.26
|Porsche Automobil Halten
|DZ BANK
Aktien in diesem Artikel
|AIXTRON SE
|42,16
|2,16%
|Aroundtown SA
|2,08
|-2,44%
|DEUTZ AG
|10,39
|2,06%
|flatexDEGIRO AG
|36,08
|2,50%
|freenet AG
|23,72
|-0,17%
|K+S AG
|14,83
|3,49%
|KION GROUP AG
|40,49
|-2,57%
|Lufthansa AG
|8,06
|-1,25%
|Nordex AG
|40,04
|2,82%
|Porsche Automobil Holding SE
|27,33
|-0,94%
|Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
|44,51
|0,79%
|RTL
|31,35
|-2,18%
|thyssenkrupp AG
|13,79
|-0,11%
|TKMS thyssenkrupp Marine Systems
|101,00
|-3,81%
|United Internet AG
|23,92
|-2,37%
Indizes in diesem Artikel
|MDAX
|32 332,85
|-0,41%
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