Montagshandel in Frankfurt: SDAX am Montagnachmittag in Grün

Am Montag notiert der SDAX um 15:41 Uhr via XETRA 1,61 Prozent stärker bei 18 053,62 Punkten. Die SDAX-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 86,281 Mrd. Euro. Zuvor ging der SDAX 0,533 Prozent stärker bei 17 862,42 Punkten in den Handel, nach 17 767,77 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des SDAX lag heute bei 17 818,65 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 18 093,48 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der SDAX seit Beginn Jahr

Noch vor einem Monat, am 29.05.2026, lag der SDAX bei 19 192,97 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 27.03.2026, wies der SDAX 16 338,41 Punkte auf. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 27.06.2025, wies der SDAX einen Stand von 17 429,27 Punkten auf.

Seit Jahresbeginn 2026 legte der Index bereits um 4,02 Prozent zu. In diesem Jahr markierte der SDAX bereits ein Jahreshoch bei 19 325,96 Punkten. Bei 15 733,78 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Tops und Flops im SDAX aktuell

Die stärksten Aktien im SDAX sind aktuell Nagarro SE (+ 88,43 Prozent auf 76,20 EUR), Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (+ 6,75 Prozent auf 68,75 EUR), SMA Solar (+ 5,56 Prozent auf 56,95 EUR), HelloFresh (+ 5,14 Prozent auf 4,03 EUR) und Energiekontor (+ 4,86 Prozent auf 37,75 EUR). Am anderen Ende der SDAX-Liste stehen hingegen FRIEDRICH VORWERK (-2,06 Prozent auf 69,05 EUR), KSB SE (-1,40 Prozent auf 845,00 EUR), Kontron (-1,29 Prozent auf 22,98 EUR), 1&1 (-1,23 Prozent auf 20,15 EUR) und Heidelberger Druckmaschinen (-1,14 Prozent auf 1,39 EUR) unter Druck.

Diese SDAX-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Im SDAX weist die HelloFresh-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via XETRA 1 166 971 Aktien gehandelt. Die Springer Nature-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 3,783 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im SDAX den höchsten Börsenwert auf.

Diese Dividenden zahlen die SDAX-Werte

Die Mutares-Aktie hat mit 3,00 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX inne. Im Index verzeichnet die HAMBORNER REIT-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,22 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at