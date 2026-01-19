Montagshandel in Frankfurt: SDAX beendet den Handel mit Verlusten

Am Montag tendierte der SDAX via XETRA schlussendlich 1,69 Prozent leichter bei 18 020,03 Punkten. Damit sind die enthaltenen Werte 97,618 Mrd. Euro wert. Zum Handelsstart standen Verluste von 1,52 Prozent auf 18 050,45 Punkte an der Kurstafel, nach 18 329,35 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SDAX bis auf 17 906,23 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 18 050,46 Zählern.

SDAX-Performance im Jahresverlauf

Vor einem Monat, am 19.12.2025, lag der SDAX-Kurs bei 16 732,54 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.10.2025, wurde der SDAX mit 16 719,64 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.01.2025, wies der SDAX einen Wert von 14 013,14 Punkten auf.

Seit Jahresbeginn 2026 ging es für den Index bereits um 3,83 Prozent nach oben. Aktuell liegt der SDAX bei einem Jahreshoch von 18 392,27 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 17 174,39 Punkten erreicht.

Gewinner und Verlierer im SDAX

Die stärksten Aktien im SDAX sind aktuell Energiekontor (+ 4,26 Prozent auf 37,95 EUR), Drägerwerk (+ 2,56 Prozent auf 92,00 EUR), Gerresheimer (+ 1,42 Prozent auf 25,72 EUR), 1&1 (+ 1,36 Prozent auf 26,10 EUR) und Alzchem Group (+ 1,23 Prozent auf 164,00 EUR). Zu den schwächsten SDAX-Aktien zählen derweil Douglas (-5,18 Prozent auf 11,34 EUR), Dürr (-5,04 Prozent auf 22,60 EUR), Siltronic (-4,98 Prozent auf 52,50 EUR), Heidelberger Druckmaschinen (-4,91 Prozent auf 1,95 EUR) und EVOTEC SE (-4,88 Prozent auf 6,00 EUR).

Die teuersten Konzerne im SDAX

Im SDAX weist die Klöckner-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 2 938 026 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Schaeffler mit 9,987 Mrd. Euro im SDAX den größten Anteil aus.

KGV und Dividende der SDAX-Aktien

In diesem Jahr hat die Mutares-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,31 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX inne. Die höchste Dividendenrendite ist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,03 Prozent bei der HAMBORNER REIT-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at