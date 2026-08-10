Montagshandel in Frankfurt: SDAX beginnt Montagssitzung mit Gewinnen

Machte sich der SDAX bereits am vorherigen Handelstag in die Gewinnzone auf, knüpft das Börsenbarometer auch derzeit an seine positive Performance an.

Am Montag verbucht der SDAX um 09:11 Uhr via XETRA ein Plus in Höhe von 0,09 Prozent auf 18 675,70 Punkte. Damit sind die enthaltenen Werte 90,644 Mrd. Euro wert. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Zuschlag von 0,218 Prozent auf 18 700,32 Punkte an der Kurstafel, nach 18 659,63 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 18 700,32 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 18 675,70 Punkten verzeichnete.

SDAX-Performance seit Beginn Jahr

Noch vor einem Monat, am 10.07.2026, stand der SDAX bei 18 128,23 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX wies am vorherigen Handelstag, dem 08.05.2026, einen Wert von 18 628,53 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX stand am vorherigen Handelstag, dem 08.08.2025, bei 17 394,92 Punkten.

Im Index schlägt auf Jahressicht 2026 ein Plus von 7,61 Prozent zu Buche. Das SDAX-Jahreshoch liegt aktuell bei 19 325,96 Punkten. Bei 15 733,78 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Tops und Flops im SDAX aktuell

Unter den stärksten Einzelwerten im SDAX befinden sich derzeit PVA TePla (+ 4,79 Prozent auf 31,50 EUR), Hypoport SE (+ 3,53 Prozent auf 90,90 EUR), LPKF Laser Electronics (+ 1,96 Prozent auf 15,60 EUR), ASTA Energy Solutions (+ 1,81 Prozent auf 56,20 EUR) und EVOTEC SE (+ 1,73 Prozent auf 3,52 EUR). Auf der Verliererseite im SDAX stehen derweil Stabilus SE (-5,01 Prozent auf 16,32 EUR), GFT SE (-1,27 Prozent auf 23,35 EUR), Ströer SE (-1,03 Prozent auf 40,44 EUR), CEWE Stiftung (-1,02 Prozent auf 97,40 EUR) und CANCOM SE (-1,00 Prozent auf 24,65 EUR).

Welche Aktien im SDAX den größten Börsenwert aufweisen

Im SDAX ist die TeamViewer-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 52 845 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die Springer Nature-Aktie dominiert den SDAX hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 4,028 Mrd. Euro.

Dieses KGV weisen die SDAX-Titel auf

Die Mutares-Aktie weist mit 2,35 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX auf. Mit 7,61 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der HAMBORNER REIT-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

Redaktion finanzen.at