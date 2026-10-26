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Marktbericht 26.10.2026 15:58:35

Montagshandel in Frankfurt: So bewegt sich der TecDAX am Montagnachmittag

Montagshandel in Frankfurt: So bewegt sich der TecDAX am Montagnachmittag

Aktuell zeigen sich die Börsianer in Frankfurt optimistisch.

Um 15:42 Uhr bewegt sich der TecDAX im XETRA-Handel 1,06 Prozent fester bei 4 066,95 Punkten. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 574,910 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Verlust von 0,050 Prozent auf 4 022,27 Punkte an der Kurstafel, nach 4 024,30 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den TecDAX bis auf 4 069,52 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 4 009,38 Zählern.

TecDAX-Performance auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX wurde am vorherigen Handelstag, dem 25.09.2026, mit 3 975,48 Punkten bewertet. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.07.2026, wurde der TecDAX mit 3 769,97 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.10.2025, lag der TecDAX-Kurs bei 3 727,54 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 kletterte der Index bereits um 12,21 Prozent aufwärts. Bei 4 284,41 Punkten verzeichnete der TecDAX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief steht hingegen bei 3 322,31 Zählern.

Aufsteiger und Absteiger im TecDAX

Unter den stärksten Einzelwerten im TecDAX befinden sich derzeit ATOSS Software (+ 9,16 Prozent auf 95,30 EUR), OHB SE (+ 8,70 Prozent auf 225,00 EUR), Siltronic (+ 4,91 Prozent auf 58,75 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 4,65 Prozent auf 51,95 EUR) und PVA TePla (+ 4,42 Prozent auf 29,30 EUR). Die Verlierer im TecDAX sind hingegen United Internet (-1,41 Prozent auf 23,70 EUR), Deutsche Telekom (-1,18 Prozent auf 25,05 EUR), freenet (-0,87 Prozent auf 22,76 EUR), Nemetschek SE (-0,26 Prozent auf 75,50 EUR) und EVOTEC SE (-0,07 Prozent auf 2,81 EUR).

Welche Aktien im TecDAX das größte Handelsvolumen aufweisen

Aktuell weist die Deutsche Telekom-Aktie das größte Handelsvolumen im TecDAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 3 286 926 Aktien gehandelt. Im TecDAX macht die SAP SE-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 242,056 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

KGV und Dividende der TecDAX-Titel

Die TeamViewer-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,50 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den TecDAX-Werten. Die höchste Dividendenrendite fällt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,67 Prozent bei der freenet-Aktie an.

Redaktion finanzen.at

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Weitere Links:

Generalversammlungs-Kalender der TecDAX-Unternehmen
Analysen zu TecDAX-Aktien
Alle TecDAX-Werte im Überblick

Bildquelle: Julian Mezger für Finanzen Verlag

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ATOSS Software AG 93,90 7,56% ATOSS Software AG
Deutsche Telekom AG 24,98 -1,23% Deutsche Telekom AG
EVOTEC SE 2,79 -0,36% EVOTEC SE
freenet AG 22,70 -0,87% freenet AG
Nemetschek SE 74,60 -1,19% Nemetschek SE
OHB SE 227,00 11,27% OHB SE
PVA TePla AG 29,40 5,53% PVA TePla AG
SAP SE 212,60 0,33% SAP SE
Siltronic AG 59,10 6,29% Siltronic AG
SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) 52,15 5,57% SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)
TeamViewer 7,59 2,71% TeamViewer
United Internet AG 23,68 -1,00% United Internet AG
VERBIO Vereinigte BioEnergie AG 29,16 2,32% VERBIO Vereinigte BioEnergie AG

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TecDAX 4 062,52 0,95%

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