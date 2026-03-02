Montagshandel in Frankfurt: So bewegt sich der TecDAX am Nachmittag

Der TecDAX verliert im XETRA-Handel um 15:42 Uhr 1,07 Prozent auf 3 747,42 Punkte. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 567,092 Mrd. Euro. In den Montagshandel ging der TecDAX 2,22 Prozent tiefer bei 3 703,74 Punkten, nach 3 787,92 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 3 751,00 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 3 692,42 Punkten.

TecDAX-Performance seit Jahresbeginn

Der TecDAX wies vor einem Monat, am 02.02.2026, einen Wert von 3 641,51 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 02.12.2025, betrug der TecDAX-Kurs 3 546,97 Punkte. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 28.02.2025, verzeichnete der TecDAX einen Wert von 3 777,13 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 legte der Index bereits um 3,40 Prozent zu. Bei 3 858,70 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des TecDAX. Bei 3 558,78 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

TecDAX-Top-Flop-Liste

Die Gewinner-Aktien im TecDAX sind derzeit HENSOLDT (+ 4,57 Prozent auf 77,80 EUR), AIXTRON SE (+ 3,22 Prozent auf 28,49 EUR), Elmos Semiconductor (+ 2,86 Prozent auf 151,00 EUR), Ottobock (+ 1,75 Prozent auf 58,00 EUR) und Nemetschek SE (+ 0,81 Prozent auf 68,35 EUR). Die schwächsten TecDAX-Aktien sind hingegen Nagarro SE (-6,13 Prozent auf 52,85 EUR), SMA Solar (-4,70 Prozent auf 30,82 EUR), Carl Zeiss Meditec (-3,47 Prozent auf 26,18 EUR), Siltronic (-2,26 Prozent auf 56,10 EUR) und Infineon (-2,19 Prozent auf 44,82 EUR).

TecDAX-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Im TecDAX weist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 3 773 038 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 199,605 Mrd. Euro weist die SAP SE-Aktie im TecDAX derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Diese Dividenden zahlen die TecDAX-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie. Hier soll ein KGV von 4,31 zu Buche schlagen. Die freenet-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 7,77 Prozent, die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at