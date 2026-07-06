Continental Aktie
WKN: 543900 / ISIN: DE0005439004
|LUS-DAX-Performance im Blick
|
06.07.2026 15:58:37
Montagshandel in Frankfurt: So entwickelt sich der LUS-DAX nachmittags
Um 15:56 Uhr tendiert der LUS-DAX im XETRA-Handel 0,27 Prozent schwächer bei 25 740,00 Punkten.
Im Tagesverlauf ging es für den LUS-DAX bis auf 25 694,00 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 25 906,50 Zählern.
So entwickelt sich der LUS-DAX seit Jahresbeginn
Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 05.06.2026, wurde der LUS-DAX mit 24 441,00 Punkten berechnet. Vor drei Monaten ruhte der XETRA feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.04.2026, erreichte der LUS-DAX einen Wert von 23 213,00 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 04.07.2025, lag der LUS-DAX bei 23 760,00 Punkten.
Im Index schlägt seit Anfang des Jahres 2026 ein Plus von 4,78 Prozent zu Buche. Der LUS-DAX verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 25 906,50 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 21 861,50 Punkten registriert.
Das sind die Gewinner und Verlierer im LUS-DAX
Die Gewinner-Aktien im LUS-DAX sind derzeit Rheinmetall (+ 1,94 Prozent auf 1 114,60 EUR), Deutsche Börse (+ 1,88 Prozent auf 254,50 EUR), Scout24 (+ 1,44 Prozent auf 74,05 EUR), Deutsche Telekom (+ 1,15 Prozent auf 25,43 EUR) und Volkswagen (VW) vz (+ 1,13 Prozent auf 75,50 EUR). Schwächer notieren im LUS-DAX derweil Bayer (-3,07 Prozent auf 51,72 EUR), QIAGEN (-1,98 Prozent auf 33,94 EUR), Merck (-1,92 Prozent auf 142,85 EUR), Continental (-1,74 Prozent auf 74,66 EUR) und Infineon (-1,62 Prozent auf 76,13 EUR).
Welche Aktien im LUS-DAX das größte Handelsvolumen aufweisen
Die Aktie im LUS-DAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Deutsche Telekom-Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 2 295 947 Aktien gehandelt. Im LUS-DAX weist die Siemens-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 216,559 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
Dieses KGV weisen die LUS-DAX-Werte auf
Die Volkswagen (VW) vz-Aktie präsentiert mit 3,91 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX. Unter den Aktien im Index bietet die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,88 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Continental AG
|
16:40
|ANALYSE-FLASH: Kepler Cheuvreux senkt Continental auf 'Hold' - Gewinnmitnahmen (dpa-AFX)
|
15:58
|Montagshandel in Frankfurt: So entwickelt sich der LUS-DAX nachmittags (finanzen.at)
|
15:58
|Anleger in Frankfurt halten sich zurück: DAX verliert am Montagnachmittag (finanzen.at)
|
14:22
|Continental-Aktie: Buy-Bewertung durch Jefferies & Company Inc. (finanzen.at)
|
12:26
|Optimismus in Frankfurt: LUS-DAX zeigt sich am Mittag fester (finanzen.at)
|
12:26
|Börse Frankfurt in Grün: DAX verbucht mittags Gewinne (finanzen.at)
|
10:52
|Bernstein Research: Market-Perform-Note für Continental-Aktie (finanzen.at)
|
09:33
|ROUNDUP: Conti-Aktionäre erhalten Großteil der Einnahmen aus Contitech-Verkauf (dpa-AFX)
Analysen zu Continental AG
|13:34
|Continental Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:01
|Continental Market-Perform
|Bernstein Research
|06:31
|Continental Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.07.26
|Continental Buy
|UBS AG
|02.07.26
|Continental Buy
|Deutsche Bank AG
|13:34
|Continental Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:01
|Continental Market-Perform
|Bernstein Research
|06:31
|Continental Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.07.26
|Continental Buy
|UBS AG
|02.07.26
|Continental Buy
|Deutsche Bank AG
|13:34
|Continental Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06:31
|Continental Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.07.26
|Continental Buy
|UBS AG
|02.07.26
|Continental Buy
|Deutsche Bank AG
|01.07.26
|Continental Buy
|Jefferies & Company Inc.
|03.12.25
|Continental Underperform
|Bernstein Research
|07.11.25
|Continental Underperform
|Bernstein Research
|06.11.25
|Continental Underperform
|Bernstein Research
|06.11.25
|Continental Underperform
|Bernstein Research
|05.11.25
|Continental Underperform
|Bernstein Research
|10:01
|Continental Market-Perform
|Bernstein Research
|01.07.26
|Continental Market-Perform
|Bernstein Research
|26.06.26
|Continental Market-Perform
|Bernstein Research
|25.06.26
|Continental Market-Perform
|Bernstein Research
|04.06.26
|Continental Market-Perform
|Bernstein Research
Aktien in diesem Artikel
|Bayer
|51,58
|-2,94%
|Beiersdorf AG
|75,38
|-1,28%
|Continental AG
|74,22
|-2,03%
|Deutsche Börse AG
|254,60
|2,00%
|Deutsche Telekom AG
|25,37
|0,83%
|Infineon AG
|76,87
|-0,67%
|Merck KGaA
|142,50
|-1,93%
|QIAGEN N.V.
|33,95
|-1,45%
|Rheinmetall AG
|1 129,60
|3,22%
|Scout24
|73,55
|0,62%
|Siemens AG
|280,95
|-0,78%
|Volkswagen (VW) AG Vz.
|75,12
|0,48%
Indizes in diesem Artikel
|L&S DAX Indikation
|25 785,50
|-0,09%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerFehlende Impulse: ATX gibt nach -- DAX nach neuen Rekordmarken stabil -- Wall Street uneinheitlicher -- Asiens Börsen uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt gerät zum Wochenstart unter Druck. Am deutschen Aktienmarkt setzt nach einem neuem Allzeithoch die Seitwärtsbewegung ein. Die Wall Street kann sich am Montag nicht für eine Richtung entscheiden. In Asien bewegen sich die Börsen in unterschiedliche Richtungen.