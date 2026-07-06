Montagshandel in Frankfurt: So entwickelt sich der LUS-DAX nachmittags

Das macht das Börsenbarometer in Frankfurt nachmittags.

Um 15:56 Uhr tendiert der LUS-DAX im XETRA-Handel 0,27 Prozent schwächer bei 25 740,00 Punkten.

Im Tagesverlauf ging es für den LUS-DAX bis auf 25 694,00 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 25 906,50 Zählern.

So entwickelt sich der LUS-DAX seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 05.06.2026, wurde der LUS-DAX mit 24 441,00 Punkten berechnet. Vor drei Monaten ruhte der XETRA feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.04.2026, erreichte der LUS-DAX einen Wert von 23 213,00 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 04.07.2025, lag der LUS-DAX bei 23 760,00 Punkten.

Im Index schlägt seit Anfang des Jahres 2026 ein Plus von 4,78 Prozent zu Buche. Der LUS-DAX verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 25 906,50 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 21 861,50 Punkten registriert.

Das sind die Gewinner und Verlierer im LUS-DAX

Die Gewinner-Aktien im LUS-DAX sind derzeit Rheinmetall (+ 1,94 Prozent auf 1 114,60 EUR), Deutsche Börse (+ 1,88 Prozent auf 254,50 EUR), Scout24 (+ 1,44 Prozent auf 74,05 EUR), Deutsche Telekom (+ 1,15 Prozent auf 25,43 EUR) und Volkswagen (VW) vz (+ 1,13 Prozent auf 75,50 EUR). Schwächer notieren im LUS-DAX derweil Bayer (-3,07 Prozent auf 51,72 EUR), QIAGEN (-1,98 Prozent auf 33,94 EUR), Merck (-1,92 Prozent auf 142,85 EUR), Continental (-1,74 Prozent auf 74,66 EUR) und Infineon (-1,62 Prozent auf 76,13 EUR).

Welche Aktien im LUS-DAX das größte Handelsvolumen aufweisen

Die Aktie im LUS-DAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Deutsche Telekom-Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 2 295 947 Aktien gehandelt. Im LUS-DAX weist die Siemens-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 216,559 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Dieses KGV weisen die LUS-DAX-Werte auf

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie präsentiert mit 3,91 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX. Unter den Aktien im Index bietet die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,88 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at