Fresenius Medical Care Aktie

Fresenius Medical Care für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 578580 / ISIN: DE0005785802

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
LUS-DAX-Kursentwicklung 28.09.2026 15:58:27

Montagshandel in Frankfurt: So steht der LUS-DAX am Nachmittag

Montagshandel in Frankfurt: So steht der LUS-DAX am Nachmittag

Am Montagnachmittag halten sich die Anleger in Frankfurt zurück.

Am Montag gewinnt der LUS-DAX um 15:57 Uhr via XETRA 0,02 Prozent auf 25 522,00 Punkte.

Im Tagesverlauf ging es für den LUS-DAX bis auf 25 358,00 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 25 557,00 Zählern.

LUS-DAX-Entwicklung seit Jahresbeginn

Vor einem Monat, am 28.08.2026, wurde der LUS-DAX mit 26 564,00 Punkten berechnet. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 26.06.2026, den Wert von 24 642,00 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 26.09.2025, erreichte der LUS-DAX einen Stand von 23 760,00 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 kletterte der Index bereits um 3,89 Prozent. Aktuell liegt der LUS-DAX bei einem Jahreshoch von 26 616,00 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 21 861,50 Punkte.

Heutige Tops und Flops im LUS-DAX

Die Top-Aktien im LUS-DAX sind derzeit Siemens Healthineers (+ 2,46 Prozent auf 38,72 EUR), Fresenius SE (+ 2,25 Prozent auf 47,19 EUR), Merck (+ 2,19 Prozent auf 137,95 EUR), Fresenius Medical Care (FMC) St (+ 1,63 Prozent auf 40,45 EUR) und Bayer (+ 1,48 Prozent auf 50,76 EUR). Die Flop-Titel im LUS-DAX sind derweil SAP SE (-3,46 Prozent auf 179,48 EUR), Beiersdorf (-1,88 Prozent auf 77,08 EUR), Scout24 (-1,19 Prozent auf 66,55 EUR), Rheinmetall (-0,99 Prozent auf 972,70 EUR) und Zalando (-0,77 Prozent auf 21,86 EUR).

Die teuersten LUS-DAX-Konzerne

Das Handelsvolumen der Deutsche Telekom-Aktie ist im LUS-DAX derzeit am höchsten. 1 845 850 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 214,589 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im LUS-DAX den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der LUS-DAX-Mitglieder im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie. Hier wird ein KGV von 4,25 erwartet. Im Index verzeichnet die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,62 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Zur L&S-DAX-Indikation
Enhaltene Werte
Historische Kursdaten

Bildquelle: ImageFlow / Shutterstock.com

Nachrichten zu Scout24

mehr Nachrichten

Analysen zu Fresenius Medical Care (FMC) St.

mehr Analysen
09.09.26 Fresenius Medical Care Underweight JP Morgan Chase & Co.
07.08.26 Fresenius Medical Care Underperform Jefferies & Company Inc.
06.08.26 Fresenius Medical Care Kaufen DZ BANK
06.08.26 Fresenius Medical Care Equal Weight Barclays Capital
05.08.26 Fresenius Medical Care Underweight JP Morgan Chase & Co.
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Bayer 50,80 1,32% Bayer
Beiersdorf AG 78,72 0,20% Beiersdorf AG
Deutsche Telekom AG 26,78 -1,00% Deutsche Telekom AG
Fresenius SE & Co. KGaA 47,21 2,04% Fresenius SE & Co. KGaA
Fresenius Medical Care (FMC) St. 40,63 2,60% Fresenius Medical Care (FMC) St.
Henkel KGaA Vz. 74,42 0,73% Henkel KGaA Vz.
Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 41,30 -0,07% Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
Merck KGaA 138,30 2,52% Merck KGaA
Rheinmetall AG 978,30 -0,64% Rheinmetall AG
SAP SE 183,64 -0,85% SAP SE
Scout24 66,95 -1,18% Scout24
Siemens Healthineers AG 38,90 3,10% Siemens Healthineers AG
Volkswagen (VW) AG Vz. 71,54 -0,45% Volkswagen (VW) AG Vz.
Zalando 22,05 0,00% Zalando

Indizes in diesem Artikel

L&S DAX Indikation 25 471,00 -0,18%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

27.09.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 39
27.09.26 Gold, Öl & Co. in KW 39: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
26.09.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
26.09.26 KW 39: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
25.09.26 KW 39: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX im Plus -- DAX etwas stärker -- Wall Street tiefer -- Asiens Börsen letztlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich am Montag etwas fester. Der deutsche Aktienmarkt notiert leicht im Plus. Die US-Börsen zeigen sich mit Verlusten. Die Aktienmärkte in Fernost fanden am Montag keine einheitliche Richtung.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen