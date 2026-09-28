Fresenius Medical Care Aktie
WKN: 578580 / ISIN: DE0005785802
|LUS-DAX-Kursentwicklung
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28.09.2026 15:58:27
Montagshandel in Frankfurt: So steht der LUS-DAX am Nachmittag
Am Montag gewinnt der LUS-DAX um 15:57 Uhr via XETRA 0,02 Prozent auf 25 522,00 Punkte.
Im Tagesverlauf ging es für den LUS-DAX bis auf 25 358,00 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 25 557,00 Zählern.
LUS-DAX-Entwicklung seit Jahresbeginn
Vor einem Monat, am 28.08.2026, wurde der LUS-DAX mit 26 564,00 Punkten berechnet. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 26.06.2026, den Wert von 24 642,00 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 26.09.2025, erreichte der LUS-DAX einen Stand von 23 760,00 Punkten.
Seit Jahresbeginn 2026 kletterte der Index bereits um 3,89 Prozent. Aktuell liegt der LUS-DAX bei einem Jahreshoch von 26 616,00 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 21 861,50 Punkte.
Heutige Tops und Flops im LUS-DAX
Die Top-Aktien im LUS-DAX sind derzeit Siemens Healthineers (+ 2,46 Prozent auf 38,72 EUR), Fresenius SE (+ 2,25 Prozent auf 47,19 EUR), Merck (+ 2,19 Prozent auf 137,95 EUR), Fresenius Medical Care (FMC) St (+ 1,63 Prozent auf 40,45 EUR) und Bayer (+ 1,48 Prozent auf 50,76 EUR). Die Flop-Titel im LUS-DAX sind derweil SAP SE (-3,46 Prozent auf 179,48 EUR), Beiersdorf (-1,88 Prozent auf 77,08 EUR), Scout24 (-1,19 Prozent auf 66,55 EUR), Rheinmetall (-0,99 Prozent auf 972,70 EUR) und Zalando (-0,77 Prozent auf 21,86 EUR).
Die teuersten LUS-DAX-Konzerne
Das Handelsvolumen der Deutsche Telekom-Aktie ist im LUS-DAX derzeit am höchsten. 1 845 850 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 214,589 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im LUS-DAX den höchsten Börsenwert aus.
Fundamentaldaten der LUS-DAX-Mitglieder im Fokus
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie. Hier wird ein KGV von 4,25 erwartet. Im Index verzeichnet die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,62 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.at
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Nachrichten zu Scout24
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15:58
|Montagshandel in Frankfurt: So steht der LUS-DAX am Nachmittag (finanzen.at)
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15:58
|Freundlicher Handel in Frankfurt: DAX steigt (finanzen.at)
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11:49
|ANALYSE-FLASH: Goldman hebt Ziel für Scout24 auf 108 Euro - 'Buy' (dpa-AFX)
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09:28
|Schwacher Handel: LUS-DAX startet in der Verlustzone (finanzen.at)
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09:28
|Optimismus in Frankfurt: DAX notiert zum Start des Montagshandels im Plus (finanzen.at)
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09:16
|EQS-CMS: Scout24 SE: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation (EQS Group)
|
09:16
|EQS-CMS: Scout24 SE: Release of a capital market information (EQS Group)
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25.09.26
|Freundlicher Handel: LUS-DAX schlussendlich mit Gewinnen (finanzen.at)
Analysen zu Fresenius Medical Care (FMC) St.
|09.09.26
|Fresenius Medical Care Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.08.26
|Fresenius Medical Care Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|06.08.26
|Fresenius Medical Care Kaufen
|DZ BANK
|06.08.26
|Fresenius Medical Care Equal Weight
|Barclays Capital
|05.08.26
|Fresenius Medical Care Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.09.26
|Fresenius Medical Care Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.08.26
|Fresenius Medical Care Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|06.08.26
|Fresenius Medical Care Kaufen
|DZ BANK
|06.08.26
|Fresenius Medical Care Equal Weight
|Barclays Capital
|05.08.26
|Fresenius Medical Care Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.08.26
|Fresenius Medical Care Kaufen
|DZ BANK
|08.05.26
|Fresenius Medical Care Kaufen
|DZ BANK
|13.03.26
|Fresenius Medical Care Kaufen
|DZ BANK
|03.12.25
|Fresenius Medical Care Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07.11.25
|Fresenius Medical Care Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|09.09.26
|Fresenius Medical Care Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.08.26
|Fresenius Medical Care Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|05.08.26
|Fresenius Medical Care Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.08.26
|Fresenius Medical Care Sell
|UBS AG
|04.08.26
|Fresenius Medical Care Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|06.08.26
|Fresenius Medical Care Equal Weight
|Barclays Capital
|05.08.26
|Fresenius Medical Care Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.08.26
|Fresenius Medical Care Hold
|Deutsche Bank AG
|04.08.26
|Fresenius Medical Care Market-Perform
|Bernstein Research
|21.07.26
|Fresenius Medical Care Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|Bayer
|50,80
|1,32%
|Beiersdorf AG
|78,72
|0,20%
|Deutsche Telekom AG
|26,78
|-1,00%
|Fresenius SE & Co. KGaA
|47,21
|2,04%
|Fresenius Medical Care (FMC) St.
|40,63
|2,60%
|Henkel KGaA Vz.
|74,42
|0,73%
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
|41,30
|-0,07%
|Merck KGaA
|138,30
|2,52%
|Rheinmetall AG
|978,30
|-0,64%
|SAP SE
|183,64
|-0,85%
|Scout24
|66,95
|-1,18%
|Siemens Healthineers AG
|38,90
|3,10%
|Volkswagen (VW) AG Vz.
|71,54
|-0,45%
|Zalando
|22,05
|0,00%
Indizes in diesem Artikel
|L&S DAX Indikation
|25 471,00
|-0,18%
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