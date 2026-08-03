TeamViewer Aktie
WKN DE: A2YN90 / ISIN: DE000A2YN900
|TecDAX-Performance im Fokus
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03.08.2026 12:26:47
Montagshandel in Frankfurt: TecDAX am Mittag im Aufwind
Um 12:09 Uhr legt der TecDAX im XETRA-Handel um 2,56 Prozent auf 3 925,35 Punkte zu. Damit sind die enthaltenen Werte 524,711 Mrd. Euro wert. Zuvor ging der TecDAX 0,808 Prozent stärker bei 3 858,42 Punkten in den Handel, nach 3 827,49 Punkten am Vortag.
Der TecDAX verzeichnete bei 3 851,11 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 3 930,75 Einheiten.
TecDAX-Performance seit Beginn des Jahres
Der TecDAX stand noch vor einem Monat, am 03.07.2026, bei 3 899,62 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 30.04.2026, verzeichnete der TecDAX einen Wert von 3 697,16 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 01.08.2025, wurde der TecDAX auf 3 760,71 Punkte taxiert.
Der Index legte auf Jahressicht 2026 bereits um 8,31 Prozent zu. Bei 4 284,41 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des TecDAX. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3 322,31 Punkten markiert.
Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im TecDAX
Die stärksten Einzelwerte im TecDAX sind derzeit TeamViewer (+ 7,51 Prozent auf 6,44 EUR), HENSOLDT (+ 5,69 Prozent auf 84,30 EUR), Carl Zeiss Meditec (+ 4,46 Prozent auf 31,86 EUR), Siemens Healthineers (+ 4,29 Prozent auf 38,44 EUR) und SAP SE (+ 4,24 Prozent auf 164,36 EUR). Auf der Verliererseite im TecDAX stehen hingegen SMA Solar (-3,31 Prozent auf 51,10 EUR), VERBIO Vereinigte BioEnergie (-3,14 Prozent auf 27,78 EUR), Kontron (-2,42 Prozent auf 21,82 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-1,95 Prozent auf 72,95 EUR) und Nordex (-0,83 Prozent auf 38,12 EUR).
Die teuersten TecDAX-Konzerne
Im TecDAX sticht die Deutsche Telekom-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 2 913 625 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 181,994 Mrd. Euro weist die SAP SE-Aktie im TecDAX derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.
Diese Dividenden zahlen die TecDAX-Werte
Im TecDAX verzeichnet die TeamViewer-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 6,07 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index zeigt die freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,37 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.at
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