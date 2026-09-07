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TecDAX aktuell 07.09.2026 17:58:47

Montagshandel in Frankfurt: TecDAX klettert letztendlich

Montagshandel in Frankfurt: TecDAX klettert letztendlich

Zum Handelsschluss zeigten sich die Börsianer in Frankfurt zuversichtlich.

Schlussendlich kletterte der TecDAX im XETRA-Handel um 0,71 Prozent auf 4 051,46 Punkte. Insgesamt kommt der TecDAX damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 564,398 Mrd. Euro. Zuvor ging der TecDAX 0,121 Prozent fester bei 4 027,61 Punkten in den Montagshandel, nach 4 022,75 Punkten am Vortag.

Der TecDAX verzeichnete bei 4 010,58 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 4 052,93 Einheiten.

TecDAX-Performance seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat, am 07.08.2026, wies der TecDAX einen Stand von 4 068,78 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX notierte am vorherigen Handelstag, dem 05.06.2026, bei 4 074,14 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 05.09.2025, wurde der TecDAX mit einer Bewertung von 3 628,21 Punkten gehandelt.

Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 11,79 Prozent. Der TecDAX verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 4 284,41 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 3 322,31 Punkte.

Das sind die Gewinner und Verlierer im TecDAX

Die Top-Aktien im TecDAX sind derzeit Nordex (+ 9,96 Prozent auf 40,42 EUR), AIXTRON SE (+ 7,83 Prozent auf 38,98 EUR), Infineon (+ 6,91 Prozent auf 60,79 EUR), SMA Solar (+ 5,74 Prozent auf 59,90 EUR) und VERBIO Vereinigte BioEnergie (+ 5,43 Prozent auf 31,86 EUR). Die Verlierer im TecDAX sind derweil TeamViewer (-3,43 Prozent auf 6,62 EUR), QIAGEN (-2,93 Prozent auf 36,34 EUR), Ottobock (-2,40 Prozent auf 56,90 EUR), Eckert Ziegler (-2,10 Prozent auf 12,58 EUR) und SAP SE (-1,55 Prozent auf 182,80 EUR).

TecDAX-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Die Infineon-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im TecDAX auf. 4 568 139 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 214,312 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im TecDAX den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der TecDAX-Mitglieder im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX hat 2026 laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 6,89 erwartet. Die freenet-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,35 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at

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AIXTRON SE 38,88 8,00% AIXTRON SE
Eckert & Ziegler 12,65 -0,71% Eckert & Ziegler
freenet AG 24,32 -0,49% freenet AG
Infineon AG 60,93 7,40% Infineon AG
Nordex AG 40,38 10,15% Nordex AG
Ottobock 58,00 -0,51% Ottobock
QIAGEN N.V. 36,43 -2,03% QIAGEN N.V.
SAP SE 182,32 -1,37% SAP SE
SMA Solar AG 59,70 5,76% SMA Solar AG
TeamViewer 6,62 -3,71% TeamViewer
VERBIO Vereinigte BioEnergie AG 31,66 5,53% VERBIO Vereinigte BioEnergie AG

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TecDAX 4 055,52 0,81%

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