Gewinne 4.000€ in Gold. Von Krypto bis zu Aktien, ETFs, ETCs und Edelmetallen: Diversifiziere dein Portfolio und sichere dir deine Gewinnchance. -W-

Nordex Aktie

Nordex für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: A0D655 / ISIN: DE000A0D6554

<
>
<
>
<
>
<
<
<
TecDAX-Performance im Blick 30.03.2026 09:29:01

Montagshandel in Frankfurt: TecDAX liegt zum Handelsstart im Minus

Montagshandel in Frankfurt: TecDAX liegt zum Handelsstart im Minus

Das macht der TecDAX heute.

Der TecDAX notiert im XETRA-Handel um 09:12 Uhr um 0,10 Prozent schwächer bei 3 346,25 Punkten. Der Börsenwert der im TecDAX enthaltenen Werte beträgt damit 497,240 Mrd. Euro. Zum Start des Montagshandels stand ein Verlust von 0,207 Prozent auf 3 342,72 Punkte an der Kurstafel, nach 3 349,65 Punkten am Vortag.

Bei 3 348,62 Einheiten erreichte der TecDAX sein Tageshoch, während er hingegen mit 3 341,15 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

TecDAX-Performance seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 27.02.2026, lag der TecDAX bei 3 787,92 Punkten. Der TecDAX wies vor drei Monaten, am 30.12.2025, einen Stand von 3 622,27 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 28.03.2025, den Stand von 3 651,67 Punkten.

Der Index gab seit Jahresbeginn 2026 bereits um 7,67 Prozent nach. Das Jahreshoch des TecDAX beträgt derzeit 3 858,70 Punkte. Bei 3 322,31 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Aufsteiger und Absteiger im TecDAX

Zu den Gewinner-Aktien im TecDAX zählen aktuell JENOPTIK (+ 2,40 Prozent auf 27,34 EUR), Ottobock (+ 1,90 Prozent auf 53,65 EUR), Sartorius vz (+ 1,55 Prozent auf 210,00 EUR), SAP SE (+ 0,87 Prozent auf 143,80 EUR) und Kontron (+ 0,74 Prozent auf 19,18 EUR). Unter Druck stehen im TecDAX derweil SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-15,32 Prozent auf 44,16 EUR), SMA Solar (-4,73 Prozent auf 44,30 EUR), Siltronic (-2,27 Prozent auf 53,70 EUR), Nordex (-1,69 Prozent auf 42,94 EUR) und CANCOM SE (-1,52 Prozent auf 22,75 EUR).

Welche TecDAX-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Die SAP SE-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im TecDAX auf. 191 668 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Mit 166,447 Mrd. Euro macht die SAP SE-Aktie im TecDAX derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der TecDAX-Aktien im Blick

Die TeamViewer-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 4,23 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den TecDAX-Werten. Die freenet-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,00 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

25.03.26 Nordex Buy Jefferies & Company Inc.
23.03.26 Nordex Underperform RBC Capital Markets
19.03.26 Nordex Buy Jefferies & Company Inc.
11.03.26 Nordex Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
09.03.26 Nordex Market-Perform Bernstein Research
Aktien in diesem Artikel

ATOSS Software AG 72,50 -0,82% ATOSS Software AG
CANCOM SE 23,50 2,84% CANCOM SE
freenet AG 25,80 -0,92% freenet AG
JENOPTIK AG 27,20 2,18% JENOPTIK AG
Kontron 19,08 1,44% Kontron
Nordex AG 43,42 0,37% Nordex AG
Ottobock 53,35 1,91% Ottobock
SAP SE 143,58 1,03% SAP SE
Sartorius AG Vz. 209,30 2,35% Sartorius AG Vz.
Siltronic AG 53,80 -1,28% Siltronic AG
SMA Solar AG 47,00 2,80% SMA Solar AG
SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) 48,82 -4,65% SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)
TeamViewer 4,40 0,64% TeamViewer

Indizes in diesem Artikel

TecDAX 3 349,09 -0,02%

