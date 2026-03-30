Nordex Aktie
WKN: A0D655 / ISIN: DE000A0D6554
30.03.2026 09:29:01
Montagshandel in Frankfurt: TecDAX liegt zum Handelsstart im Minus
Der TecDAX notiert im XETRA-Handel um 09:12 Uhr um 0,10 Prozent schwächer bei 3 346,25 Punkten. Der Börsenwert der im TecDAX enthaltenen Werte beträgt damit 497,240 Mrd. Euro. Zum Start des Montagshandels stand ein Verlust von 0,207 Prozent auf 3 342,72 Punkte an der Kurstafel, nach 3 349,65 Punkten am Vortag.
Bei 3 348,62 Einheiten erreichte der TecDAX sein Tageshoch, während er hingegen mit 3 341,15 Punkten den niedrigsten Stand markierte.
TecDAX-Performance seit Jahresbeginn
Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 27.02.2026, lag der TecDAX bei 3 787,92 Punkten. Der TecDAX wies vor drei Monaten, am 30.12.2025, einen Stand von 3 622,27 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 28.03.2025, den Stand von 3 651,67 Punkten.
Der Index gab seit Jahresbeginn 2026 bereits um 7,67 Prozent nach. Das Jahreshoch des TecDAX beträgt derzeit 3 858,70 Punkte. Bei 3 322,31 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.
Aufsteiger und Absteiger im TecDAX
Zu den Gewinner-Aktien im TecDAX zählen aktuell JENOPTIK (+ 2,40 Prozent auf 27,34 EUR), Ottobock (+ 1,90 Prozent auf 53,65 EUR), Sartorius vz (+ 1,55 Prozent auf 210,00 EUR), SAP SE (+ 0,87 Prozent auf 143,80 EUR) und Kontron (+ 0,74 Prozent auf 19,18 EUR). Unter Druck stehen im TecDAX derweil SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-15,32 Prozent auf 44,16 EUR), SMA Solar (-4,73 Prozent auf 44,30 EUR), Siltronic (-2,27 Prozent auf 53,70 EUR), Nordex (-1,69 Prozent auf 42,94 EUR) und CANCOM SE (-1,52 Prozent auf 22,75 EUR).
Welche TecDAX-Aktien den größten Börsenwert aufweisen
Die SAP SE-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im TecDAX auf. 191 668 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Mit 166,447 Mrd. Euro macht die SAP SE-Aktie im TecDAX derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.
Fundamentaldaten der TecDAX-Aktien im Blick
Die TeamViewer-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 4,23 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den TecDAX-Werten. Die freenet-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,00 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.
Redaktion finanzen.at
Analysen zu Nordex AG
|25.03.26
|Nordex Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.03.26
|Nordex Underperform
|RBC Capital Markets
|19.03.26
|Nordex Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11.03.26
|Nordex Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.03.26
|Nordex Market-Perform
|Bernstein Research
|25.03.26
|Nordex Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.03.26
|Nordex Underperform
|RBC Capital Markets
|19.03.26
|Nordex Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11.03.26
|Nordex Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.03.26
|Nordex Market-Perform
|Bernstein Research
|25.03.26
|Nordex Buy
|Jefferies & Company Inc.
|19.03.26
|Nordex Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11.03.26
|Nordex Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|27.02.26
|Nordex Buy
|Deutsche Bank AG
|27.02.26
|Nordex Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|23.03.26
|Nordex Underperform
|RBC Capital Markets
|13.01.26
|Nordex Underperform
|RBC Capital Markets
|25.11.25
|Nordex Underperform
|RBC Capital Markets
|04.11.25
|Nordex Underperform
|RBC Capital Markets
|28.10.25
|Nordex Underperform
|RBC Capital Markets
|09.03.26
|Nordex Market-Perform
|Bernstein Research
|17.02.26
|Nordex Equal Weight
|Barclays Capital
|05.11.25
|Nordex Equal Weight
|Barclays Capital
|08.11.24
|Nordex Equal Weight
|Barclays Capital
|29.10.24
|Nordex Equal Weight
|Barclays Capital
