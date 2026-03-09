Montagshandel in Frankfurt: TecDAX mittags in der Verlustzone

Das macht das Börsenbarometer in Frankfurt am Montag.

Um 12:10 Uhr notiert der TecDAX im XETRA-Handel 1,59 Prozent schwächer bei 3 550,23 Punkten. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 550,131 Mrd. Euro. In den Handel ging der TecDAX 2,17 Prozent schwächer bei 3 529,17 Punkten, nach 3 607,48 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der TecDAX bei 3 567,64 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 3 510,62 Punkten.

TecDAX-Performance auf Jahressicht

Der TecDAX stand noch vor einem Monat, am 09.02.2026, bei 3 635,40 Punkten. Der TecDAX erreichte vor drei Monaten, am 09.12.2025, den Wert von 3 583,79 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.03.2025, betrug der TecDAX-Kurs 3 795,16 Punkte.

Der Index fiel seit Jahresanfang 2026 bereits um 2,04 Prozent. Das TecDAX-Jahreshoch steht derzeit bei 3 858,70 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 3 510,62 Zähler.

TecDAX-Top-Flop-Liste

Unter den stärksten Einzelwerten im TecDAX befinden sich aktuell HENSOLDT (+ 5,43 Prozent auf 77,70 EUR), Nagarro SE (+ 0,28 Prozent auf 53,80 EUR), TeamViewer (+ 0,08 Prozent auf 4,77 EUR), CANCOM SE (+ 0,00 Prozent auf 23,90 EUR) und Nemetschek SE (-0,07 Prozent auf 69,15 EUR). Unter den schwächsten TecDAX-Aktien befinden sich hingegen JENOPTIK (-4,16 Prozent auf 26,70 EUR), Ottobock (-3,82 Prozent auf 55,40 EUR), United Internet (-3,56 Prozent auf 27,06 EUR), Infineon (-3,42 Prozent auf 38,07 EUR) und Sartorius vz (-3,04 Prozent auf 210,60 EUR).

Die teuersten TecDAX-Konzerne

Die Infineon-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im TecDAX auf. 1 747 818 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im TecDAX macht die SAP SE-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 201,683 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der TecDAX-Titel im Fokus

2026 hat die TeamViewer-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,46 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX inne. Unter den Aktien im Index präsentiert die freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,76 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at