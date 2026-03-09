SAP Aktie

SAP für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 716460 / ISIN: DE0007164600

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
TecDAX-Marktbericht 09.03.2026 12:26:54

Montagshandel in Frankfurt: TecDAX mittags in der Verlustzone

Montagshandel in Frankfurt: TecDAX mittags in der Verlustzone

Das macht das Börsenbarometer in Frankfurt am Montag.

Um 12:10 Uhr notiert der TecDAX im XETRA-Handel 1,59 Prozent schwächer bei 3 550,23 Punkten. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 550,131 Mrd. Euro. In den Handel ging der TecDAX 2,17 Prozent schwächer bei 3 529,17 Punkten, nach 3 607,48 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der TecDAX bei 3 567,64 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 3 510,62 Punkten.

TecDAX-Performance auf Jahressicht

Der TecDAX stand noch vor einem Monat, am 09.02.2026, bei 3 635,40 Punkten. Der TecDAX erreichte vor drei Monaten, am 09.12.2025, den Wert von 3 583,79 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.03.2025, betrug der TecDAX-Kurs 3 795,16 Punkte.

Der Index fiel seit Jahresanfang 2026 bereits um 2,04 Prozent. Das TecDAX-Jahreshoch steht derzeit bei 3 858,70 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 3 510,62 Zähler.

TecDAX-Top-Flop-Liste

Unter den stärksten Einzelwerten im TecDAX befinden sich aktuell HENSOLDT (+ 5,43 Prozent auf 77,70 EUR), Nagarro SE (+ 0,28 Prozent auf 53,80 EUR), TeamViewer (+ 0,08 Prozent auf 4,77 EUR), CANCOM SE (+ 0,00 Prozent auf 23,90 EUR) und Nemetschek SE (-0,07 Prozent auf 69,15 EUR). Unter den schwächsten TecDAX-Aktien befinden sich hingegen JENOPTIK (-4,16 Prozent auf 26,70 EUR), Ottobock (-3,82 Prozent auf 55,40 EUR), United Internet (-3,56 Prozent auf 27,06 EUR), Infineon (-3,42 Prozent auf 38,07 EUR) und Sartorius vz (-3,04 Prozent auf 210,60 EUR).

Die teuersten TecDAX-Konzerne

Die Infineon-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im TecDAX auf. 1 747 818 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im TecDAX macht die SAP SE-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 201,683 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der TecDAX-Titel im Fokus

2026 hat die TeamViewer-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,46 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX inne. Unter den Aktien im Index präsentiert die freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,76 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Analysen zu TecDAX-Aktien
Generalversammlungs-Kalender der TecDAX-Unternehmen
Alle TecDAX-Werte im Überblick

Bildquelle: Julian Mezger für Finanzen Verlag

Nachrichten zu Ottobock

mehr Nachrichten

Analysen zu SAP SE

mehr Analysen
05.03.26 SAP Buy UBS AG
10.02.26 SAP Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
04.02.26 SAP Buy Goldman Sachs Group Inc.
04.02.26 SAP Buy Deutsche Bank AG
04.02.26 SAP Overweight JP Morgan Chase & Co.
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

CANCOM SE 24,10 1,26% CANCOM SE
freenet AG 27,42 -0,15% freenet AG
HENSOLDT 76,40 3,10% HENSOLDT
Infineon AG 39,97 1,99% Infineon AG
JENOPTIK AG 27,36 -1,72% JENOPTIK AG
Nagarro SE 54,30 1,50% Nagarro SE
Nemetschek SE 69,60 0,58% Nemetschek SE
Ottobock 55,65 -3,30% Ottobock
SAP SE 172,96 -0,21% SAP SE
Sartorius AG Vz. 216,70 -0,73% Sartorius AG Vz.
TeamViewer 4,76 0,34% TeamViewer
United Internet AG 27,10 -3,42% United Internet AG

Indizes in diesem Artikel

TecDAX 3 565,41 -1,17%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

09.03.26 Mehr NVIDIA im Portfolio: Diese Aktien hielt Fisher Asset Management im 4. Quartal 2025
09.03.26 Portfolio-Umbau im Q4: Diese US-Aktien kaufte die Schweizerische Nationalbank
08.03.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 10
08.03.26 Gold, Öl & Co. in KW 10: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
07.03.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen

Börse aktuell - Live Ticker

Ölpreise im Blick: ATX und DAX verabschieden sich mit Verlusten aus dem Handel -- Wall Street letztlich im Plus -- Asiens Börsen schließen tiefrot
Anleger am heimischen sowie deutschen Aktienmarkt ergriffen am Montag die Flucht. Die Wall Street präsentierte sich hingegen fester. Auch die asiatischen Börsen brachen zum Wochenbeginn deutlich ein.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen