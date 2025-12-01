Sartorius vz. Aktie
Montagshandel in Frankfurt: TecDAX nachmittags leichter
Der TecDAX tendiert im XETRA-Handel um 15:42 Uhr um 1,14 Prozent leichter bei 3 550,87 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 561,551 Mrd. Euro. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Verlust von 0,342 Prozent auf 3 579,49 Punkte an der Kurstafel, nach 3 591,78 Punkten am Vortag.
Der TecDAX erreichte am Montag sein Tagestief bei 3 539,84 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 3 581,61 Punkten lag.
So entwickelt sich der TecDAX auf Jahressicht
Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX stand am vorherigen Handelstag, dem 31.10.2025, bei 3 629,18 Punkten. Vor drei Monaten, am 01.09.2025, wurde der TecDAX mit einer Bewertung von 3 739,20 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 29.11.2024, den Stand von 3 429,57 Punkten.
Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2025 bereits um 3,32 Prozent. In diesem Jahr erreichte der TecDAX bereits ein Jahreshoch bei 3 994,94 Punkten. Bei 3 010,36 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.
Top und Flops heute
Zu den Top-Aktien im TecDAX zählen aktuell Siltronic (+ 0,57 Prozent auf 49,40 EUR), QIAGEN (+ 0,52 Prozent auf 41,34 EUR), PNE (+ 0,39 Prozent auf 10,24 EUR), Sartorius vz (+ 0,32 Prozent auf 252,00 EUR) und Siemens Healthineers (-0,35 Prozent auf 42,69 EUR). Die schwächsten TecDAX-Aktien sind hingegen Kontron (-4,89 Prozent auf 22,94 EUR), JENOPTIK (-3,80 Prozent auf 18,99 EUR), HENSOLDT (-3,44 Prozent auf 66,00 EUR), TeamViewer (-2,86 Prozent auf 5,61 EUR) und AIXTRON SE (-2,68 Prozent auf 17,46 EUR).
Welche TecDAX-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen
Die Deutsche Telekom-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im TecDAX auf. 1 676 215 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie macht im TecDAX mit 237,453 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.
TecDAX-Fundamentaldaten im Blick
2025 hat die TeamViewer-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 5,63 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX inne. Die freenet-Aktie bietet 2025 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7,38 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.
Aktien in diesem Artikel
|AIXTRON SE
|17,36
|-3,61%
|Deutsche Telekom AG
|27,68
|-0,29%
|freenet AG
|28,30
|-0,56%
|HENSOLDT
|66,25
|-3,00%
|JENOPTIK AG
|19,05
|-2,86%
|Kontron
|23,04
|-3,76%
|PNE AG
|10,20
|1,19%
|QIAGEN N.V.
|41,05
|0,10%
|SAP SE
|208,90
|0,29%
|Sartorius AG Vz.
|250,80
|0,32%
|Siemens Healthineers AG
|42,73
|-0,19%
|Siltronic AG
|50,05
|2,14%
|TeamViewer
|5,63
|-2,17%
Indizes in diesem Artikel
|TecDAX
|3 556,09
|-0,99%
