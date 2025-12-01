Montagshandel in Frankfurt: TecDAX nachmittags leichter

Der TecDAX tendiert im XETRA-Handel um 15:42 Uhr um 1,14 Prozent leichter bei 3 550,87 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 561,551 Mrd. Euro. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Verlust von 0,342 Prozent auf 3 579,49 Punkte an der Kurstafel, nach 3 591,78 Punkten am Vortag.

Der TecDAX erreichte am Montag sein Tagestief bei 3 539,84 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 3 581,61 Punkten lag.

So entwickelt sich der TecDAX auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX stand am vorherigen Handelstag, dem 31.10.2025, bei 3 629,18 Punkten. Vor drei Monaten, am 01.09.2025, wurde der TecDAX mit einer Bewertung von 3 739,20 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 29.11.2024, den Stand von 3 429,57 Punkten.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2025 bereits um 3,32 Prozent. In diesem Jahr erreichte der TecDAX bereits ein Jahreshoch bei 3 994,94 Punkten. Bei 3 010,36 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Top und Flops heute

Zu den Top-Aktien im TecDAX zählen aktuell Siltronic (+ 0,57 Prozent auf 49,40 EUR), QIAGEN (+ 0,52 Prozent auf 41,34 EUR), PNE (+ 0,39 Prozent auf 10,24 EUR), Sartorius vz (+ 0,32 Prozent auf 252,00 EUR) und Siemens Healthineers (-0,35 Prozent auf 42,69 EUR). Die schwächsten TecDAX-Aktien sind hingegen Kontron (-4,89 Prozent auf 22,94 EUR), JENOPTIK (-3,80 Prozent auf 18,99 EUR), HENSOLDT (-3,44 Prozent auf 66,00 EUR), TeamViewer (-2,86 Prozent auf 5,61 EUR) und AIXTRON SE (-2,68 Prozent auf 17,46 EUR).

Welche TecDAX-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Die Deutsche Telekom-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im TecDAX auf. 1 676 215 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie macht im TecDAX mit 237,453 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

TecDAX-Fundamentaldaten im Blick

2025 hat die TeamViewer-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 5,63 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX inne. Die freenet-Aktie bietet 2025 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7,38 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

