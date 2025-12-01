Start in die smarte Geldanlage - 50 € geschenkt! Bei Eröffnung Code "FI67TH50ZN" eingeben. -W-

Sartorius vz. Aktie

WKN: 716563 / ISIN: DE0007165631

Index-Performance im Fokus 01.12.2025 15:59:12

Montagshandel in Frankfurt: TecDAX nachmittags leichter

Montagshandel in Frankfurt: TecDAX nachmittags leichter

TecDAX-Handel am ersten Tag der Woche.

Der TecDAX tendiert im XETRA-Handel um 15:42 Uhr um 1,14 Prozent leichter bei 3 550,87 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 561,551 Mrd. Euro. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Verlust von 0,342 Prozent auf 3 579,49 Punkte an der Kurstafel, nach 3 591,78 Punkten am Vortag.

Der TecDAX erreichte am Montag sein Tagestief bei 3 539,84 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 3 581,61 Punkten lag.

So entwickelt sich der TecDAX auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX stand am vorherigen Handelstag, dem 31.10.2025, bei 3 629,18 Punkten. Vor drei Monaten, am 01.09.2025, wurde der TecDAX mit einer Bewertung von 3 739,20 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 29.11.2024, den Stand von 3 429,57 Punkten.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2025 bereits um 3,32 Prozent. In diesem Jahr erreichte der TecDAX bereits ein Jahreshoch bei 3 994,94 Punkten. Bei 3 010,36 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Top und Flops heute

Zu den Top-Aktien im TecDAX zählen aktuell Siltronic (+ 0,57 Prozent auf 49,40 EUR), QIAGEN (+ 0,52 Prozent auf 41,34 EUR), PNE (+ 0,39 Prozent auf 10,24 EUR), Sartorius vz (+ 0,32 Prozent auf 252,00 EUR) und Siemens Healthineers (-0,35 Prozent auf 42,69 EUR). Die schwächsten TecDAX-Aktien sind hingegen Kontron (-4,89 Prozent auf 22,94 EUR), JENOPTIK (-3,80 Prozent auf 18,99 EUR), HENSOLDT (-3,44 Prozent auf 66,00 EUR), TeamViewer (-2,86 Prozent auf 5,61 EUR) und AIXTRON SE (-2,68 Prozent auf 17,46 EUR).

Welche TecDAX-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Die Deutsche Telekom-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im TecDAX auf. 1 676 215 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie macht im TecDAX mit 237,453 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

TecDAX-Fundamentaldaten im Blick

2025 hat die TeamViewer-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 5,63 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX inne. Die freenet-Aktie bietet 2025 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7,38 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

26.11.25 PNE Buy Warburg Research
18.08.25 PNE Buy Warburg Research
01.04.25 PNE Buy Warburg Research
24.02.25 PNE Buy Warburg Research
19.02.25 PNE Buy Warburg Research
