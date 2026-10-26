Deutsche Telekom Aktie
WKN: 555750 / ISIN: DE0005557508
|Index-Bewegung
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26.10.2026 17:58:40
Montagshandel in Frankfurt: TecDAX präsentiert sich schlussendlich fester
Letztendlich tendierte der TecDAX im XETRA-Handel 0,92 Prozent fester bei 4 061,18 Punkten. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 574,910 Mrd. Euro. In den Handel ging der TecDAX 0,050 Prozent leichter bei 4 022,27 Punkten, nach 4 024,30 Punkten am Vortag.
Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 4 009,38 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 4 071,30 Punkten.
So bewegt sich der TecDAX seit Beginn des Jahres
Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 25.09.2026, bei 3 975,48 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 24.07.2026, den Stand von 3 769,97 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.10.2025, verzeichnete der TecDAX einen Stand von 3 727,54 Punkten.
Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 12,05 Prozent. Das TecDAX-Jahreshoch liegt derzeit bei 4 284,41 Punkten. Bei 3 322,31 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.
Top- und Flop-Aktien im TecDAX
Unter den stärksten Aktien im TecDAX befinden sich aktuell ATOSS Software (+ 8,71 Prozent auf 94,90 EUR), OHB SE (+ 8,70 Prozent auf 225,00 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 5,46 Prozent auf 52,35 EUR), Siltronic (+ 5,36 Prozent auf 59,00 EUR) und PVA TePla (+ 4,49 Prozent auf 29,32 EUR). Am anderen Ende der TecDAX-Liste stehen hingegen Nemetschek SE (-1,85 Prozent auf 74,30 EUR), Deutsche Telekom (-1,46 Prozent auf 24,98 EUR), Eckert Ziegler (-1,45 Prozent auf 12,88 EUR), freenet (-1,39 Prozent auf 22,64 EUR) und SAP SE (-1,00 Prozent auf 212,25 EUR) unter Druck.
Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im TecDAX auf
Im TecDAX ist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 7 630 255 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie macht im TecDAX mit 242,056 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.
Fundamentaldaten der TecDAX-Werte im Blick
Die TeamViewer-Aktie präsentiert mit 7,50 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX. In puncto Dividendenrendite ist die freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,67 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.
Redaktion finanzen.at
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