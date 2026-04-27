TeamViewer Aktie
WKN DE: A2YN90 / ISIN: DE000A2YN900
|TecDAX aktuell
|
27.04.2026 17:58:48
Montagshandel in Frankfurt: TecDAX präsentiert sich schlussendlich schwächer
Zum Handelsschluss sank der TecDAX im XETRA-Handel um 0,31 Prozent auf 3 652,80 Punkte. Damit sind die im TecDAX enthaltenen Werte 509,491 Mrd. Euro wert. In den Montagshandel ging der TecDAX 0,404 Prozent höher bei 3 679,10 Punkten, nach 3 664,30 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Montag bei 3 705,25 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 3 648,43 Punkten verzeichnete.
TecDAX-Entwicklung auf Jahressicht
Vor einem Monat, am 27.03.2026, stand der TecDAX noch bei 3 349,65 Punkten. Der TecDAX lag noch vor drei Monaten, am 27.01.2026, bei 3 712,95 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 25.04.2025, bei 3 588,29 Punkten.
Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 0,787 Prozent nach oben. In diesem Jahr verzeichnete der TecDAX bereits ein Jahreshoch bei 3 858,70 Punkten. Bei 3 322,31 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.
Tops und Flops im TecDAX aktuell
Die Top-Aktien im TecDAX sind aktuell Nordex (+ 5,74 Prozent auf 47,52 EUR), Eckert Ziegler (+ 3,65 Prozent auf 15,06 EUR), Drägerwerk (+ 1,75 Prozent auf 93,10 EUR), HENSOLDT (+ 1,56 Prozent auf 74,16 EUR) und TeamViewer (+ 1,40 Prozent auf 4,78 EUR). Zu den schwächsten TecDAX-Aktien zählen hingegen AIXTRON SE (-5,15 Prozent auf 44,17 EUR), JENOPTIK (-3,91 Prozent auf 32,42 EUR), Siltronic (-3,45 Prozent auf 71,40 EUR), 1&1 (-3,00 Prozent auf 22,60 EUR) und Deutsche Telekom (-2,68 Prozent auf 26,87 EUR).
Welche TecDAX-Aktien den größten Börsenwert aufweisen
Das Handelsvolumen der Deutsche Telekom-Aktie ist im TecDAX derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via XETRA 8 043 574 Aktien gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von SAP SE mit 171,957 Mrd. Euro im TecDAX den größten Anteil aus.
Fundamentaldaten der TecDAX-Werte
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie. Hier soll ein KGV von 4,67 zu Buche schlagen. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,49 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Eckert & Ziegler
|
17:58
|Montagshandel in Frankfurt: TecDAX präsentiert sich schlussendlich schwächer (finanzen.at)
|
17:58
|XETRA-Handel SDAX verliert schlussendlich (finanzen.at)
|
15:58
|Optimismus in Frankfurt: TecDAX-Anleger greifen am Montagnachmittag zu (finanzen.at)
|
12:26
|Börse Frankfurt in Grün: TecDAX am Montagmittag in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
24.04.26
|Optimismus in Frankfurt: TecDAX legt letztendlich zu (finanzen.at)
|
24.04.26
|XETRA-Handel: TecDAX liegt im Plus (finanzen.at)
|
24.04.26
|Handel in Frankfurt: TecDAX-Anleger greifen zum Handelsstart zu (finanzen.at)
|
21.04.26
|Schwacher Handel: TecDAX beendet die Sitzung mit Verlusten (finanzen.at)