Montagshandel in Frankfurt: TecDAX präsentiert sich schlussendlich schwächer

Zum Handelsschluss sank der TecDAX im XETRA-Handel um 0,31 Prozent auf 3 652,80 Punkte. Damit sind die im TecDAX enthaltenen Werte 509,491 Mrd. Euro wert. In den Montagshandel ging der TecDAX 0,404 Prozent höher bei 3 679,10 Punkten, nach 3 664,30 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Montag bei 3 705,25 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 3 648,43 Punkten verzeichnete.

TecDAX-Entwicklung auf Jahressicht

Vor einem Monat, am 27.03.2026, stand der TecDAX noch bei 3 349,65 Punkten. Der TecDAX lag noch vor drei Monaten, am 27.01.2026, bei 3 712,95 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 25.04.2025, bei 3 588,29 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 0,787 Prozent nach oben. In diesem Jahr verzeichnete der TecDAX bereits ein Jahreshoch bei 3 858,70 Punkten. Bei 3 322,31 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Tops und Flops im TecDAX aktuell

Die Top-Aktien im TecDAX sind aktuell Nordex (+ 5,74 Prozent auf 47,52 EUR), Eckert Ziegler (+ 3,65 Prozent auf 15,06 EUR), Drägerwerk (+ 1,75 Prozent auf 93,10 EUR), HENSOLDT (+ 1,56 Prozent auf 74,16 EUR) und TeamViewer (+ 1,40 Prozent auf 4,78 EUR). Zu den schwächsten TecDAX-Aktien zählen hingegen AIXTRON SE (-5,15 Prozent auf 44,17 EUR), JENOPTIK (-3,91 Prozent auf 32,42 EUR), Siltronic (-3,45 Prozent auf 71,40 EUR), 1&1 (-3,00 Prozent auf 22,60 EUR) und Deutsche Telekom (-2,68 Prozent auf 26,87 EUR).

Welche TecDAX-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Das Handelsvolumen der Deutsche Telekom-Aktie ist im TecDAX derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via XETRA 8 043 574 Aktien gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von SAP SE mit 171,957 Mrd. Euro im TecDAX den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der TecDAX-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie. Hier soll ein KGV von 4,67 zu Buche schlagen. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,49 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

Redaktion finanzen.at