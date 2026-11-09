Montagshandel in Frankfurt: TecDAX präsentiert sich zum Start fester

Machte sich der TecDAX bereits am vorherigen Handelstag in die Gewinnzone auf, knüpft das Börsenbarometer auch am ersten Tag der Woche an seine positive Performance an.

Um 09:11 Uhr geht es im TecDAX im XETRA-Handel um 0,29 Prozent nach oben auf 4 016,57 Punkte. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 571,413 Mrd. Euro. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0,145 Prozent auf 4 010,87 Punkte an der Kurstafel, nach 4 005,07 Punkten am Vortag.

Bei 4 022,37 Einheiten erreichte der TecDAX sein Tageshoch, während er hingegen mit 4 004,99 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

Jahreshoch und Jahrestief des TecDAX

Noch vor einem Monat, am 09.10.2026, stand der TecDAX bei 3 978,41 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.08.2026, betrug der TecDAX-Kurs 4 068,78 Punkte. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 07.11.2025, den Wert von 3 465,60 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 gewann der Index bereits um 10,82 Prozent. Bei 4 284,41 Punkten schaffte es der TecDAX bislang auf ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3 322,31 Zählern markiert.

Aufsteiger und Absteiger im TecDAX

Die stärksten Einzelwerte im TecDAX sind aktuell Nemetschek SE (+ 2,86 Prozent auf 66,60 EUR), EVOTEC SE (+ 1,83 Prozent auf 3,22 EUR), SAP SE (+ 1,71 Prozent auf 214,35 EUR), Eckert Ziegler (+ 1,38 Prozent auf 13,99 EUR) und Infineon (+ 1,07 Prozent auf 46,25 EUR). Auf der Verliererseite im TecDAX stehen derweil PVA TePla (-1,54 Prozent auf 26,86 EUR), VERBIO Vereinigte BioEnergie (-1,23 Prozent auf 25,80 EUR), JENOPTIK (-1,01 Prozent auf 35,44 EUR), Deutsche Telekom (-0,85 Prozent auf 25,69 EUR) und Siemens Healthineers (-0,81 Prozent auf 44,30 EUR).

Welche Aktien im TecDAX den größten Börsenwert aufweisen

Das größte Handelsvolumen im TecDAX kann derzeit die Infineon-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via XETRA 430 943 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie dominiert den TecDAX hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 237,935 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der TecDAX-Aktien im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie. Hier wird ein KGV von 5,25 erwartet. Was die Dividendenrendite angeht, ist die freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,66 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.at