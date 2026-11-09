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09.11.2026 09:28:52
Montagshandel in Frankfurt: TecDAX präsentiert sich zum Start fester
Um 09:11 Uhr geht es im TecDAX im XETRA-Handel um 0,29 Prozent nach oben auf 4 016,57 Punkte. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 571,413 Mrd. Euro. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0,145 Prozent auf 4 010,87 Punkte an der Kurstafel, nach 4 005,07 Punkten am Vortag.
Bei 4 022,37 Einheiten erreichte der TecDAX sein Tageshoch, während er hingegen mit 4 004,99 Punkten den niedrigsten Stand markierte.
Jahreshoch und Jahrestief des TecDAX
Noch vor einem Monat, am 09.10.2026, stand der TecDAX bei 3 978,41 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.08.2026, betrug der TecDAX-Kurs 4 068,78 Punkte. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 07.11.2025, den Wert von 3 465,60 Punkten.
Seit Jahresanfang 2026 gewann der Index bereits um 10,82 Prozent. Bei 4 284,41 Punkten schaffte es der TecDAX bislang auf ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3 322,31 Zählern markiert.
Aufsteiger und Absteiger im TecDAX
Die stärksten Einzelwerte im TecDAX sind aktuell Nemetschek SE (+ 2,86 Prozent auf 66,60 EUR), EVOTEC SE (+ 1,83 Prozent auf 3,22 EUR), SAP SE (+ 1,71 Prozent auf 214,35 EUR), Eckert Ziegler (+ 1,38 Prozent auf 13,99 EUR) und Infineon (+ 1,07 Prozent auf 46,25 EUR). Auf der Verliererseite im TecDAX stehen derweil PVA TePla (-1,54 Prozent auf 26,86 EUR), VERBIO Vereinigte BioEnergie (-1,23 Prozent auf 25,80 EUR), JENOPTIK (-1,01 Prozent auf 35,44 EUR), Deutsche Telekom (-0,85 Prozent auf 25,69 EUR) und Siemens Healthineers (-0,81 Prozent auf 44,30 EUR).
Welche Aktien im TecDAX den größten Börsenwert aufweisen
Das größte Handelsvolumen im TecDAX kann derzeit die Infineon-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via XETRA 430 943 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie dominiert den TecDAX hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 237,935 Mrd. Euro.
Fundamentalkennzahlen der TecDAX-Aktien im Blick
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie. Hier wird ein KGV von 5,25 erwartet. Was die Dividendenrendite angeht, ist die freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,66 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.
Redaktion finanzen.at
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|Deutsche Telekom AG
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|Eckert & Ziegler
|13,96
|1,97%
|EVOTEC SE
|3,23
|3,26%
|freenet AG
|23,42
|0,60%
|Infineon AG
|47,18
|2,68%
|JENOPTIK AG
|36,22
|1,68%
|Nemetschek SE
|66,35
|2,31%
|PVA TePla AG
|27,48
|1,33%
|SAP SE
|214,80
|2,58%
|Siemens Healthineers AG
|44,21
|-0,11%
|TeamViewer
|4,99
|-1,48%
|VERBIO Vereinigte BioEnergie AG
|26,04
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