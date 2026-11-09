TecDAX

4 037,44
32,37
0,81 %
<
Kurse + Charts + Realtime
Snapshot
Chart (groß)
Historisch
Chartvergleich
Realtime Liste
Realtime Chart (Indikation)
>
<
Nachrichten
Marktberichte
Analysen
>
<
Listen
enthaltene Werte
Top/Flop
Marktkapitalisierung
>
<
Info
GV-Termine
Dividenden
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
>
TecDAX im Fokus 09.11.2026 09:28:52

Montagshandel in Frankfurt: TecDAX präsentiert sich zum Start fester

Montagshandel in Frankfurt: TecDAX präsentiert sich zum Start fester

Machte sich der TecDAX bereits am vorherigen Handelstag in die Gewinnzone auf, knüpft das Börsenbarometer auch am ersten Tag der Woche an seine positive Performance an.

Um 09:11 Uhr geht es im TecDAX im XETRA-Handel um 0,29 Prozent nach oben auf 4 016,57 Punkte. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 571,413 Mrd. Euro. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0,145 Prozent auf 4 010,87 Punkte an der Kurstafel, nach 4 005,07 Punkten am Vortag.

Bei 4 022,37 Einheiten erreichte der TecDAX sein Tageshoch, während er hingegen mit 4 004,99 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

Jahreshoch und Jahrestief des TecDAX

Noch vor einem Monat, am 09.10.2026, stand der TecDAX bei 3 978,41 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.08.2026, betrug der TecDAX-Kurs 4 068,78 Punkte. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 07.11.2025, den Wert von 3 465,60 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 gewann der Index bereits um 10,82 Prozent. Bei 4 284,41 Punkten schaffte es der TecDAX bislang auf ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3 322,31 Zählern markiert.

Aufsteiger und Absteiger im TecDAX

Die stärksten Einzelwerte im TecDAX sind aktuell Nemetschek SE (+ 2,86 Prozent auf 66,60 EUR), EVOTEC SE (+ 1,83 Prozent auf 3,22 EUR), SAP SE (+ 1,71 Prozent auf 214,35 EUR), Eckert Ziegler (+ 1,38 Prozent auf 13,99 EUR) und Infineon (+ 1,07 Prozent auf 46,25 EUR). Auf der Verliererseite im TecDAX stehen derweil PVA TePla (-1,54 Prozent auf 26,86 EUR), VERBIO Vereinigte BioEnergie (-1,23 Prozent auf 25,80 EUR), JENOPTIK (-1,01 Prozent auf 35,44 EUR), Deutsche Telekom (-0,85 Prozent auf 25,69 EUR) und Siemens Healthineers (-0,81 Prozent auf 44,30 EUR).

Welche Aktien im TecDAX den größten Börsenwert aufweisen

Das größte Handelsvolumen im TecDAX kann derzeit die Infineon-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via XETRA 430 943 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie dominiert den TecDAX hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 237,935 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der TecDAX-Aktien im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie. Hier wird ein KGV von 5,25 erwartet. Was die Dividendenrendite angeht, ist die freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,66 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Alle TecDAX-Werte im Überblick
Analysen zu TecDAX-Aktien
Generalversammlungs-Kalender der TecDAX-Unternehmen

Bildquelle: Julian Mezger für Finanzen Verlag
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Deutsche Telekom AG 25,73 -0,73% Deutsche Telekom AG
Eckert & Ziegler 13,96 1,97% Eckert & Ziegler
EVOTEC SE 3,23 3,26% EVOTEC SE
freenet AG 23,42 0,60% freenet AG
Infineon AG 47,18 2,68% Infineon AG
JENOPTIK AG 36,22 1,68% JENOPTIK AG
Nemetschek SE 66,35 2,31% Nemetschek SE
PVA TePla AG 27,48 1,33% PVA TePla AG
SAP SE 214,80 2,58% SAP SE
Siemens Healthineers AG 44,21 -0,11% Siemens Healthineers AG
TeamViewer 4,99 -1,48% TeamViewer
VERBIO Vereinigte BioEnergie AG 26,04 0,31% VERBIO Vereinigte BioEnergie AG

Indizes in diesem Artikel

TecDAX 4 037,36 0,81%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

08.11.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 45
08.11.26 Gold, Öl & Co. in KW 45: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
07.11.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
07.11.26 KW 45: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
06.11.26 KW 45: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX fester -- Asiens Börsen in Grün
Der heimische Aktienmarkt zieht zum Wochenstart an, während der deutsche Leitindex ebenfalls steigt. Die Börsen in Asien legen am Montag zu.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen